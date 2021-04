Corona-Gipfel: Merkel will bundesweiten Lockdown

Harter Lockdown, weicher Lockdown, Lockdown Light oder doch eher ein Brücken-Lockdown? In Zeiten von Corona entstehen immer mehr Bezeichnungen. Das kann sehr verwirrend sein. Das Video gibt einen Überblick.

Berlin. Es hat eine Weile gedauert, bis sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu der Forderung von CDU-Chef Armin Laschet nach einem "Brücken-Lockdown" äußerte. Am Mittwoch tat sie es – allerdings nur indirekt. Da erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer, Merkel sei für einen kurzen, aber geschlossenen Lockdown.

Momentan gebe es bei den Corona-Neuinfektionen keine gute Datenbasis, aber die Zahl der belegten Intensivbetten sprächen eine sehr deutliche Sprache: "Deswegen ist auch jede Forderung nach einem kurzen einheitlichen Lockdown richtig. Auch ein gemeinsames bundeseinheitliches Vorgehen wäre hier wichtig."

Die Vielfalt der beschlossenen Regeln trügen im Moment nicht zur Sicherheit und Akzeptanz bei. Die Sprecherin reagierte damit auf die Frage, wie Merkel Laschets Vorstoß findet.

Corona-Gipfel wird wohl nicht vorgezogen

Weniger Unterstützung fand Laschets Vorschlag, den nächsten Bund-Länder-Gipfel vorzuziehen. Dieser ist für Montag angesetzt. Für ein Vorziehen gebe es im Moment "erkennbar keine Mehrheit", sagte Regierungssprecherin Demmer.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rechnet in dieser Woche nicht mehr mit einer Konferenz von Bund und Ländern um den weiteren Corona-Kurs. Es werde wohl keine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) geben, sagte der CSU-Chef am Mittwoch in München.

Er begründete dies mit den unterschiedlichen Meinungen unter den Ländern für ein einheitliches Vorgehen etwa für einen erneuten harten Lockdown. Derzeit sehe es leider nicht nach der Einheitlichkeit aus, die für den härteren Kurs notwendig sei. Söder zeigte sich skeptisch, ob bis Montag schon verlässliche Zahlen vorlägen.

Das Robert-Koch-Institut hatte am Mittwoch 9677 Neuinfektionen und 298 Todesfälle gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 110,1. Allerdings gibt es wegen der Osterfeiertage einen Meldeverzug.

Corona-Modellprojekte drohen zu scheitern Corona-Modellprojekte drohen zu scheitern

Gipfel wird über neues Format sprechen

Bei ihrem Treffen werden die Länderchefs und -chefinnen mit der Kanzlerin auch darüber sprechen müssen, in welchem Format es künftig weitergeht. Die letzte stundenlange Sitzung, deren wichtigste Entscheidung, eine "Osterruhe" einzuführen, kurz danach wieder zurückgenommen worden war, hatte massive Kritik ausgelöst.

Markus Söder betonte am Mittwoch, die MPK müssen den Nachweis führen, ob der Föderalismus und da s Sitzungsformat von Bund und Ländern auf Dauer in der Pandemiebekämpfung erfolgreich sein könnten.

Corona - Mehr Infos zum Thema

FDP kritisiert Corona-Gipfel und will neues Verfahren

Die FDP fordert ein neues Verfahren für die Pandemiebekämpfung in Deutschland. "Die Runde der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten funktioniert nicht mehr", sagte der FDP-Generalsekretär Volker Wissing im Gespräch mit unserer Redaktion. Es sei verantwortungslos, weitreichende Freiheitseinschränkungen ohne umfassende Einbeziehung der Parlamente zu beschließen, ohne auch nur deren rechtliche Umsetzbarkeit überprüft zu haben.

"Das sprunghafte Krisenmanagement der Regierung zerstört das Vertrauen der Menschen in die Schutzmaßnahmen", sagte Wissing: "Die Bundeskanzlerin sollte aus diesen Gründen ein Verfahren einleiten, das die Einbeziehung des Deutschen Bundestages sichert. Nur der Meinungsbildungsprozess im Parlament – zu der auch die Anhörung von Experten gehört – sorgt für die besten, klügsten und wirkungsvollsten Lösungen im Kampf gegen Corona."

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen