Ostern mit Corona: Diese Länder machen dicht

Brüssel. Deutschland stöhnt über die Corona-Auflagen auch zu Ostern. Doch im Europa-Vergleich stehen wir noch gut da. Weil anderswo die Infektionszahlen viel stärker steigen, ziehen Regierungen quer über den Kontinent die Notbremse. Es gibt Reiseverbote, vielerorts schlagen Ärzte Alarm. Bei den Neuinfektionen liegt Deutschland nach Daten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC im untersten Viertel der Rangliste mit halb so vielen Fällen wie im EU-Durchschnitt – gemessen an der Bevölkerungszahl. Was alle wissen sollten, die sich jetzt auf die Reise machen: Die Wiedereinreise nach Deutschland ist seit Ende März nicht mehr so einfach. Und auch in den anderen europäischen Ländern ist die Lage kompliziert.

Italien macht über Ostern zu

Im Verhältnis zur Bevölkerung sind die Infektionszahlen in Italien doppelt so hoch wie in Deutschland, vor allem der Norden ist betroffen. Deshalb hat die Regierung in Rom das ganze Land über die Ostertage zur roten Zone mit hartem Lockdown erklärt. Das sind die Regeln:

Bis zum 6. April dürfen die Italiener das Haus nur verlassen, um einzukaufen

Einzige Ausnahme: Einmal am Tag dürfen zwei Personen einen fremden Haushalt besuchen

Auch Arztbesuche sind erlaubt

Wer dringend zur Arbeit muss, darf auch dafür die eigenen vier Wände verlassen

Menschen gehen bei schönem Wetter dicht gedrängt an einem der Kanäle in der Mailänder Innenstadt entlang. Jetzt werden die Corona-Maßnahmen wieder verschärft.

Foto: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Auch sportliche Betätigung zählt als Grund

Die eigene Region darf nicht verlassen werden

Nachts gilt eine Ausgangssperre

Viele Geschäfte und die Restaurants bleiben dicht

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Frankreich im Teil-Lockdown

Die Lage in Frankreich spitzt sich massiv zu. Mediziner warnen, Intensivbetten in Krankenhäusern würden knapp. Für über ein Drittel der Franzosen gilt schon ein harter Lockdown – im Pariser Großraum und in 18 weiteren Bezirken im Norden und Süden. Das sind die aktuellen Regeln dort:

Fast alle Geschäfte des nicht täglichen Bedarfs und Restaurants sind geschlossen

Hotels und Friseure dürfen mit Auflagen öffnen

Es gilt eine Ausgangssperre ab 19 Uhr

Die Bewohner dürfen ihre Region nur aus zwingenden Gründen verlassen

Spaziergänge sind nur im Zehn-Kilometer-Radius erlaubt

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Spanien verhängt Reiseverbot

Eigentlich hatte sich die Lage deutlich entspannt, die dritte Corona-Welle ebbte ab. Doch jetzt steigen die Zahlen wieder, und Spanien tritt zu Ostern auf die Bremse:

Seit letztem Freitag und bis zum 9. April dürfen die Spanier ihre eigene Region nicht verlassen – was für Unmut sorgt, weil das Fernsehen zugleich zeigt, wie Ausländer ihre Ferien auf Mallorca genießen

Besuch zu Hause ist über Ostern nicht erlaubt

Restaurants dürfen in den meisten Regionen aber unter Auflagen öffnen, teilweise allerdings nur tagsüber

Österreich schließt Wien

Es ist wohl das, was sich Bundeskanzlerin Angela Merkel auch für die Bundesrepublik überlegt hatte und es dann doch wieder zurückgezogen hat: In Teilen Österreichs gilt über die Feiertage ein strikter Lockdown. Das sind die Vorgaben:

Für den Osten des Landes, die Hauptstadt Wien und die Bundesländer Niederösterreich und Burgenland gilt über Ostern ein kurzer, harter Lockdown

Ab Gründonnerstag bis zum 6. April müssen sich die Bürger auch tagsüber an Ausgangssperren halten

Die eigene Wohnung darf nur in bestimmten Fällen verlassen werden, für Einkauf oder Sport etwa

Geschäfte, die nicht den Grundbedarf bedienen, müssen ebenso schließen wie Museen

Gastronomie oder Hotels dürfen ohnehin noch nicht öffnen

Dänemark mit Lockerungsplan

Nach einem strengen Lockdown zum Jahresanfang und einer zügigen Impfkampagne hat Dänemark recht niedrige Infektionszahlen. Und nun auch eine beeindruckende Lockerungsstrategie:

Als Erstes dürfen nach Ostern Friseure und andere Dienstleister wieder öffnen

Ab dem 21. April kommen die Außenbereiche von Restaurants und Cafés zum Zuge

Vom 6. Mai an dürfen auch die Innengastronomie, Theater und Kinos wieder öffnen

Sobald alle Bürger über 50 Jahre ein Impfangebot bekommen haben, wird das öffentliche Leben weitgehend ohne Verbote wieder aufgenommen – Ende Mai soll es so weit sein

Großbritannien öffnet wieder

Die Briten feiern ihren Impferfolg, die Infektionszahlen sind seit Jahresanfang drastisch zurückgegangen, auch dank eines strikten Lockdowns. Jetzt wird Schritt für Schritt gelockert:

Zu Ostern sind Sport im Freien sowie Tagesausflüge zu Verwandten und Freunden möglich

Ab dem 12. April öffnet der Einzelhandel komplett

Auch Friseure und Fitnessstudios machen dann wieder auf

Pubs und Restaurants dürfen dann draußen bedienen, ab 17. Mai auch wieder drinnen

Am 21. Juni werden alle Kontaktbeschränkungen beendet

Corona - Mehr Infos zum Thema

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen