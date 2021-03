Astrazeneca: EMA gibt heute Entscheidung bekannt

Die EMA entscheidet über eine neue Empfehlung des Astrazeneca-Impfstoffs. Was erwartet wird – und welche Folgen die Empfehlung hat.

Berlin.

Am Montag wurden die Astrazeneca-Impfungen in Deutschland wie auch in einigen anderen Ländern gestoppt

Für die Corona-müden Europäer war das eine der schlechtesten Nachrichten seit langem

An diesem Donnerstag will die Europäische Arzneimittelbehörde nun eine Entscheidung fällen

Es war für die Corona-müden Europäer wohl die schlechteste Nachricht seit langem. Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca steht im Verdacht, lebensgefährliche Sinusvenenthrombosen zu verursachen: Kleine Blutgerinnsel in den Hirnvenenen, die im schlimmsten Fall zum Tod führen können. Nach und nach stoppten die meisten EU-Regierungen ihre Impfkampagnen mit dem Vakzin.

Nun schaut Europa nach Brüssel, wo die Europäische Arzneimittelagentur EMA am Donnerstag entscheiden will, ob und wie der Astrazeneca-Impfstoff gegen das Coronavirus weiter verwendet werden soll. Lesen Sie hier: Wie die EMA den Astrazeneca-Impfstoff bewertet.

EMA-Empfehlung: Was wird erwartet?

Die EMA wird wohl eine eingeschränkte Empfehlung für eine weitere Verwendung des Astrazeneca-Impfstoffs aussprechen. Der Impfstoff wird dann bestimmten Patienten und Patientinnen nicht mehr verabreicht werden.

Alexander Ehlers, Fachanwalt für Medizinrecht an der privaten EBS Universität für Wirtschaft und Recht bei Frankfurt, sagte am Donnerstag im Deutschlandfunk: "Wir erwarten (...), dass die EMA wahrscheinlich einen Warnhinweis ergänzend aufnehmen wird, und zwar dahingehend, dass Patientinnen und Patienten mit Blutgerinnungsstörungen und Einnahme von Kontrazeptiva, also Antibabypille, hier von der Impfung ausgenommen werden sollten."

Auch der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Erwin Rüddel (CDU), geht davon aus, dass die EMA eine eingeschränkte Empfehlung aussprechen wird. Er sei sicher, dass "Astra im Spiel bleibt", sagte Rüddel bei einer Veranstaltung der Innungskrankenkassen am Mittwoch. Lesen Sie dazu: Politiker wollen Astrazeneca-Impfstoff für alle freigeben

Astrazenca: Was passiert mit der Empfehlung?

Die Bundesregierung wird die EMA-Entscheidung zu Astrazeneca als bindend betrachten. "Es ist klar, dass wir der Entscheidung folgen", sagte etwa der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hanno Kautz, am Mittwoch in Berlin. Lesen Sie hier: Diese Astrazeneca-Nebenwirkungen können auftreten

Nach der Empfehlung der EMA werden die Ständige Impfkommission (STIKO) beim RKI und das Paul-Ehrlich-Institut beraten. Diese Beratungen fließen dann zusammen mit der Empfehlung der EMA in die Entscheidung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) mit ein. Am Freitag folgt dann ab 15 Uhr der Impfgipfel von Bund und Ländern, die wiederum entscheiden werden, wie es dann unter den neuen Vorzeichen weitergeht.

