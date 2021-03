Maskenaffäre: Ermittlungen gegen weiteren CSU-Politiker

CSU-Politiker Alfred Sauter ist in die Maskenaffäre verstrickt. Berichten zufolge wird nun auch gegen ihn ermittelt. (Archivbild)

Berlin/München. Die Masken-Affäre zieht in der Union weiter Kreise. Am Mittwochvormittag wurde bekannt, dass ein weiterer CSU-Politiker der Bestechlichkeit verdächtigt wird. In den Korruptionsermittlungen gegen den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein (ehemals CSU) untersucht die Generalstaatsanwaltschaft München nun auch das Verhalten eines Abgeordneten des bayerischen Landtags.

Das Verfahren wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Bestechung von Mandatsträgern sei inzwischen auf insgesamt fünf Beschuldigte ausgeweitet worden, teilte die Ermittlungsbehörde am Mittwoch mit. Angaben zum Namen des Landtagsabgeordneten machten die Ermittler nicht.

Union: Weiterer CSU-Politiker in Maskenaffäre verwickelt

Laut Berichten von „Spiegel“ und der „Augsburger Allgemeinen“ handelt es sich bei dem Abgeordneten um den CSU-Parlamentarier Alfred Sauter, der früher bayerischer Justizminister war und im CSU-Vorstand Vorsitzender der Finanzkommission ist. Der bayerische Landtag, die CSU-Landtagsfraktion und das Büro Sauters wollten die Berichte auf Anfrage nicht bestätigen.

Die Affäre um die Beschaffung von Schutzmasken wird damit zunehmend zur schweren Belastung für die CSU im Superwahljahr.

Maskenaffäre: Sauter entwarf Vertrag für Millionengeschäft

Den Berichten zufolge durchsuchte die Münchener Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch Sauters Landtagsbüro und weitere Räumlichkeiten des Anwalts. Demnach gilt der ehemalige bayerische Justizminister ist nun wie sein Parteikollege Nüßlein als Beschuldigter.

In Zusammenarbeit mit dem bayerischen Landeskriminalamt seien insgesamt zehn Objekte in München und im Regierungsbezirk Schwaben durchsucht worden, hieß es von den Behörden. Nach dem Bericht der „Augsburger Allgemeinen“ handelt es sich um die Privat- und Geschäftsräume des 70-jährigen Sauter in München und im schwäbischen Landkreis Günzburg.

Sauter hatte eingeräumt, indirekt in die Geschäfte Georg Nüßleins mit einer hessischen Firma verwickelt zu sein. In seinem Beruf als Rechtsanwalt habe er den Vertrag für das Millionengeschäft über Corona-Schutzausrüstung mit dem bayerischen Gesundheitsministerium entworfen. Er will nach eigenen Angaben aber ausschließlich als Rechtsanwalt tätig gewesen sein, nicht als Abgeordneter. Nüßlein selbst kassierte für die von ihm vermittelten Verträge nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler 660.000 Euro Provision.

Offen ist, ob Sauter ebenfalls zusätzliche und unlautere finanzielle Vorteile aus dem Maskendeal zog. Der CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer hatte Sauter aufgefordert, die Summe und Details des Geschäfts zu nennen. Dies lehnte dieser aber ab. Bis zu einem Geständnis Sauters oder einer juristischen Klärung der Zusammenhänge, gilt die Unschuldsvermutung.

(fmg/afp)

