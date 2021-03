Schulen & Kitas: Neuer Lockdown droht - Viele Forderungen

Berlin.

Die Corona-Zahlen steigen wieder deutlich an. Für Forscher steht bereits fest: Die dritte Corona-Welle hat längst begonnen

In den meisten Bundesländern sind Schulen und Kitas dennoch zumindest teilweise geöffnet

An diesem Donnerstag wollen die Kultusminister der Länder über weitere Schritte beraten. Wie geht es jetzt weiter?

Deutschland wird von der dritten Corona-Welle erfasst. Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 86,2. Vier Wochen zuvor lautete der Wert noch 59. Am kommenden Montag wollen Bund und Länder auf dem Corona-Gipfel in Berlin das weitere Vorgehen in der Covid-19-Pandemie beraten. Ein Thema dabei werden auch Schulen und Kitas sein.

Dass weitere Lockerungen beschlossen werden, ist wegen der steigenden Zahl der Neuinfektionen und damit der Inzidenz, aber auch angesichts des vorübergehenden Impf-Stopps mit dem Astrazeneca-Vakzin wohl nicht zu erwarten. Vielmehr dürfte es bei den Beratungen darum gehen, wie die Schulöffnungen so lange wie möglich beibehalten werden können oder ob Schulen und Kitas wieder in den Lockdown müssen. Ein Überblick.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Corona: Schulen und Kitas wieder geöffnet

Am Montag haben bundesweit die Schulen – von vereinzelten Ausnahmen abgesehen – wieder geöffnet. In vielen Regionen gehen Schüler vorerst im Wechselunterricht zur Schule. Damit erfüllen die Länder die Ansprüche, die die Kultusministerkonferenz nach den letzten Beratungen von Bund und Ländern formulierte: "Wir wollen, dass noch im März alle Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen", hatte Britta Ernst, Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Anfang März verkündet.

Auch nach Beginn des Wechselunterrichts ist Distanzlernen für viele Schülerinnen und Schüler an der Tagesordnung.

Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Am Montag mahnte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage, der Beschluss vom 3. März müsse umgesetzt werden, auch in seinen schwierigen Passagen. Die Notbremse "ist umzusetzen", so Seibert. Demnach treten Lockdown-Regeln dort in Kraft, wo die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 100 steigt. Für das Bundesland Bayern bedeutet das zum Beispiel: Die Kinder müssten wieder in den Distanzunterricht, ausgenommen wären nur die Abschlussklassen.

Die Länder forderte Seibert am Montag zudem auf, Schutz- und Testkonzepte an Schulen und in Kitas strikt umzusetzen.

Schulen und Kitas: Wie die Praxis derzeit aussieht

Ein Blick in die Länder zeigt allerdings, dass dort an manchen Orten Schulen und Kitas bereits wieder schließen – allerdings nicht auf Betreiben der jeweiligen Kultusminister.

In Nürnberg etwa haben Schulen und Kitas derzeit zu. In der Stadt lag die Inzidenz vergangene Woche bei 100,3. Seither stieg der Wert noch weiter. Die Stadt entschied: Rückkehr zum Distanzunterricht, Notbetrieb in Kitas.

etwa haben Schulen und Kitas derzeit zu. In der Stadt lag die Inzidenz vergangene Woche bei 100,3. Seither stieg der Wert noch weiter. Die Stadt entschied: Rückkehr zum Distanzunterricht, Notbetrieb in Kitas. In Baden-Württemberg hatte die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls vielerorts die 100 wieder geknackt. Der Landkreis Schwäbisch Hall zum Beispiel lässt seitdem nur noch Grundschüler an die Schulen kommen, im Wechselunterricht. Alle anderen lernen aktuell wieder auf Distanz.

hatte die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls vielerorts die 100 wieder geknackt. Der Landkreis Schwäbisch Hall zum Beispiel lässt seitdem nur noch Grundschüler an die Schulen kommen, im Wechselunterricht. Alle anderen lernen aktuell wieder auf Distanz. In Hessen sperren sich immer mehr Städte und Kreise gegen die geplante Ausweitung des Präsenzunterrichts an den Schulen noch vor den Osterferien. Nach Stadt und Kreis Offenbach haben nun auch Hanau und der Main-Kinzig-Kreis sowie die Kreise Groß-Gerau, Lahn-Dill und Fulda abgesagt.

sperren sich immer mehr Städte und Kreise gegen die geplante Ausweitung des Präsenzunterrichts an den Schulen noch vor den Osterferien. Nach Stadt und Kreis Offenbach haben nun auch Hanau und der Main-Kinzig-Kreis sowie die Kreise Groß-Gerau, Lahn-Dill und Fulda abgesagt. Die Stadt Dortmund wollte – bei einer Inzidenz von 72 – ihre Schulen am Mittwoch schließen, scheiterte aber an der Landesregierung.

wollte – bei einer Inzidenz von 72 – ihre Schulen am Mittwoch schließen, scheiterte aber an der Landesregierung. In Berlin sollen auch Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 wieder im Wechselunterricht lernen, ebenso die Klassen 10 bis 13. Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) verwies auf den Mangel an Corona-Schnelltests sowie auf das Infektionsgeschehen: Erst wenn mehr Tests zur Verfügung stehen sowie die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht, sollen mehr Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht zurückkommen dürfen.

sollen auch Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 wieder im Wechselunterricht lernen, ebenso die Klassen 10 bis 13. Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) verwies auf den Mangel an Corona-Schnelltests sowie auf das Infektionsgeschehen: Erst wenn mehr Tests zur Verfügung stehen sowie die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht, sollen mehr Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht zurückkommen dürfen. Ganz anders dagegen in Hamburg. Dort bleiben Schulen und Kitas offen, auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100. "Hamburg hat vorgesorgt mit der Eigen- und Schnellteststrategie, den Unterricht so sicher wie möglich zu machen", begründete Vize-Senatssprecherein Julia Offen am Dienstag die Entscheidung des Senats.

Corona: Kultusminister beraten am Donnerstag

Die Kultusminister wollen am Donnerstag beraten, wie aus ihrer Sicht mit der Covid-19-Pandemie weiter umgegangen werden soll. Dabei dürfte besonders das Thema Infektionsschutz und Coronatests in Schulen auf der Tagesordnung stehen.

Die Länder könnten dann vom Bund auf dem Coronagipfel am 22. März mehr Schnelltests für ihre Schulen fordern. Hier hat der Bund allerdings schon vor geraumer Zeit festgestellt: Er gibt das Geld für die Schnelltests - beschaffen müssen die Länder sie selbst. Durch das Pausieren des Impfens mit Astrazeneca ist der Impfstoff nun wieder knapper geworden. Ob die Bundesländer angesichts dessen fordern werden, Lehrkräfte in der Impfreihenfolge vorzuziehen, bleibt abzuwarten.

Corona an Schulen: Lehrerverband fordert Zukunftspakt

Der Deutsche Philologen-Verband forderte vor den Beratungen der Kultusminister einen "Zukunftspakt Bildung". Der Verband erwarte von den Kultusministern, gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder jetzt die Weichen in der Bildungspolitik für die Zeit nach Corona zu stellen, hieß es in einer Stellungnahme, die dieser Redaktion vorliegt.

„Corona zeigt uns gnadenlos auf, wo wir in der Zeit vor der Pandemie nicht genügend in unser Bildungssystem investiert haben“, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing unserer Redaktion. Konkret fordert der Philologenverband Maßnahmen in vier Bereichen: Schulbau, Förderung von Schülerinnen und Schülern und Entlastung und digitale Fortbildung von Lehrkräften.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Kitas und Schulen: Familienministerin fordert mehr Tests

Um Schul- und Kitabetrieb aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Gesundheit zu schützen, hatte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag mehr Schnelltests in Kitas und Schulen gefordert.

"Das geht aber nur, wenn das Testen vor dem Besuch von Kitas und Schulen ausgeweitet wird, um mehr Sicherheit für alle zu gewährleisten, Infektionsketten zu unterbrechen oder gar nicht erst entstehen zu lassen", sagte Giffey dieser Redaktion.

Lesen Sie hier: Fitnessstudios und Solarien – Das gilt in Ihrem Bundesland

Schulen und Kitas: Was die Wissenschaft sagt

Ginge es nach der Wissenschaft, würden die Schulen und Kitas in Deutschland wohl noch vor Ostern wieder schließen – oder zumindest zu Testbastionen werden.

Das Robert Koch-Institut etwa warnte bereits am Freitag vor steigenden Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Unter diesen nähmen die Infektionen seit Mitte Februar "sehr rasant zu", sagte RKI-Chef Lothar Wieler. "Wir sehen vermehrt Ausbrüche in Kitas." Aus Sicht des Infektionsschutzes sei eine Schließung von Schulen und Kitas "ein guter Weg".

etwa warnte bereits am Freitag vor steigenden Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Unter diesen nähmen die Infektionen seit Mitte Februar "sehr rasant zu", sagte RKI-Chef Lothar Wieler. "Wir sehen vermehrt Ausbrüche in Kitas." Aus Sicht des Infektionsschutzes sei eine Schließung von Schulen und Kitas "ein guter Weg". Ein guter Weg, aber nicht der einzige: Es werde eine nachvollziehbare, gut begründete Abwägung getroffen, so Wieler. Kluge, klare Konzepte etwa zu Tests, Masken, Hygiene und Gruppenbildung müssten in den Einrichtungen umgesetzt werden. "Es wird nicht 100 Prozent schützen" – aber die Infektionsverbreitung könne damit zu einem großen Teil verhindert werden.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädierte hingegen dafür, die Schulen wieder zu schließen. "Ich appelliere an die Länder, alle Schulen bis Ostern wieder zu schließen, auch die Grundschulen", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post". Abwenden könne man die erneuten Schulschließungen nur, wenn Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche getestet würden.

plädierte hingegen dafür, die Schulen wieder zu schließen. "Ich appelliere an die Länder, alle Schulen bis Ostern wieder zu schließen, auch die Grundschulen", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post". Abwenden könne man die erneuten nur, wenn Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche getestet würden. Lauterbach forderte zudem die Länder auf, sich an die beschlossene Notbremse zu halten. Es dürfe keine lokalen Ausnahmen geben.

Corona: Die britische Mutante bereitet Sorgen Corona: Die britische Mutante bereitet Sorgen

Schulen und Kitas: Was die Betroffenen wollen

Von Seiten der Pädagoginnen und Pädagogen kommen deutliche Stimmen, die weitere Öffnungen ablehnen, andere fordern schnelleres Impfen.

Die Bildungsgewerkschaft GEW etwa ließ am Dienstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur verlauten: "Wir sehen das total kritisch." Es sei nicht gerechtfertigt, über weitere Schulöffnungen zu diskutieren. "Wir werden uns eher mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob wir Schulen und Kitas nicht wieder schließen müssen", sagte der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann.

Der Deutsche Lehrerverband fordert vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen schnellere Impfungen für alle Lehrer und dringt auf mehr Tests bei Schülerinnen und Schülern.

fordert vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen schnellere Impfungen für alle Lehrer und dringt auf mehr Tests bei Schülerinnen und Schülern. Wo Schulen diese Woche geöffnet wurden, mahnten Schülervertretungen vielerorts Nachbesserungen bei Schutzkonzepten an oder forderten etwa, ungenutzte Räume als Lernorte zur Verfügung zu stellen. So zum Beispiel in Berlin, wo Landesschülersprecherin Ha Thu Nguyen im RBB-Inforadio erklärte, die zusätzlichen Räume würden vor allem da helfen, wo zu Hause keine Ruhe oder kein Platz zum Lernen sei.

an oder forderten etwa, ungenutzte Räume als Lernorte zur Verfügung zu stellen. So zum Beispiel in Berlin, wo Landesschülersprecherin Ha Thu Nguyen im RBB-Inforadio erklärte, die zusätzlichen Räume würden vor allem da helfen, wo zu Hause keine Ruhe oder kein Platz zum Lernen sei. Die Landeselternschaft in NRW vertritt den Standpunkt, dass Präsenzunterricht besser sei als Distanzunterricht. "Aber nicht um jeden Preis", sagte der stellvertretende Vorsitzende Dieter Cohnen im ARD-"Morgenmagazin" am Mittwoch. "Wenn Schulleiter oder kommunale Spitzenleute sagen, das geht nicht, das ist unverantwortlich, dann können wir dem nur zustimmen."

Der Bundeselternrat sprach sich unterdessen für tägliche Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler aus. "Die steigenden Inzidenzwerte machen den Eltern Sorgen", sagte die stellvertretende Vorsitzende, Sabrina Wetzel, dieser Redaktion. Der Besuch der Schule müsse sicher sein. "Gesichert durch tägliche Testungen an den Schulen für die Schüler, Schülerinnen und aller in der Schule Beschäftigten", sagte Wetzel. (mit dpa)

Corona - Mehr Infos zum Thema

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen