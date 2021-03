Corona: Schulen und Kitas – wo Öffnungen zurückgenommen werden

Die dritte Welle droht, die Schulen und Kitas sind geöffnet. Doch bleibt das auch so? Was Politik und Wissenschaft jetzt fordern.

Bundesweit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz, in einigen Regionen schließen daher wieder Schulen und Kitas.

Berlin. Deutschland wird von der dritten Corona-Welle erfasst. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 83,7. Vor vier Wochen lautete der Wert noch 59. Am kommenden Montag wollen Bund und Länder auf dem Corona-Gipfel in Berlin das weitere Vorgehen in der Covid-19-Pandemie beraten. Ein Thema dabei werden auch Schulen und Kitas sein.

Dass weitere Lockerungen beschlossen werden, ist auch angesichts des vorübergehenden Impfstopps beim Astrazeneca-Vakzin wohl nicht zu erwarten. Vielmehr dürfte es bei den Beratungen darum gehen, wie die Schulöffnungen so lange wie möglich beibehalten werden können oder ob Schulen und Kitas wieder in den Lockdown müssen. Ein Überblick.

Corona: Schulen und Kitas wieder geöffnet

Am Montag haben bundesweit die Schulen wieder geöffnet, wenn auch in vielen Regionen vorerst im Wechselunterricht. Damit erfüllen die Länder die Ansprüche, die die Kultusministerkonferenz nach den letzten Beratungen von Bund und Ländern, formulierte: "Wir wollen, dass noch im März alle Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen", sagte Britta Ernst, Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Brandenburgs Kultusministerin am 5. März.

Am Montag mahnte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage, der Beschluss vom 3. März müsse umgesetzt werden, auch in seinen schwierigen Passagen. Die Notbremse "ist umzusetzen", so Seibert. Demnach treten Lockdown-Regeln dort in Kraft, wo die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 100 steigt. Die Länder forderte Seibert auf, Schutz- und Testkonzepte an Schulen und in Kitas strikt umzusetzen.

Schulen und Kitas: Wie die Praxis derzeit aussieht

Ein Blick in die Länder zeigt allerdings, dass dort an einigen Stellen bereits Schulen und Kitas wieder schließen – allerdings nicht auf Betreiben der jeweiligen Kultusminister. In Nürnberg etwa haben Schulen und Kitas derzeit zu. In der Stadt lag die Inzidenz vergangene Woche bei 100,3. Seither stieg der Wert noch weiter. Die Stadt entschied: Rückkehr zum Distanzunterricht, Notbetrieb in Kitas.

In Baden-Württemberg hatte die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls vielerorts die 100 wieder geknackt. Der Landkreis Schwäbisch Hall zum Beispiel lässt seitdem nur noch Grundschüler an die Schulen kommen, im Wechselunterricht. Alle anderen lernen aktuell wieder auf Distanz.

Die Stadt Dortmund will ihre Schulen am Mittwoch wieder schließen. Oberbürgermeister Thomas Westphal erklärte am Dienstag: „Wir haben dem heute Land angezeigt, dass Dortmund beabsichtigt, die Schulen morgen wieder zu schließen.“ Bei britischer Mutante und immer mehr Infektionen auch unter jüngeren Menschen machten Schulöffnungen im Moment „keinen Sinn“. Westphal appellierte außerdem an das Schulministerium von NRW, im ganzen Bundesland die Schulen wieder zu schließen.

In Berlin werden Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 vor den Osterferien nicht mehr in den Präsenzunterricht zurückkehren. Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) verwies am Dienstag auf Mangel bei Corona-Schnelltests. Erst wenn es ausreichend Tests gibt, sollen mehr Schüler zurück dürfen.

Ganz anders dagegen in Hamburg. Dort bleiben Schulen und Kitas offen, auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100. "Hamburg hat vorgesorgt mit der Eigen- und Schnellteststrategie, den Unterricht so sicher wie möglich zu machen", begründete Vize-Senatssprecherein Julia Offen am Dienstag die Entscheidung des Senats. Aufgrund des Wechselunterrichts seien nur rund 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen überhaupt in den Schulen, "so dass wir daran festhalten, dass die Kinder in der Kita und auch in der Schule sein können".

Corona: Kultusminister beraten am Donnerstag

Die Kultusminister wollen am Donnerstag beraten, wie aus ihrer Sicht mit der Covid-19-Pandemie weiter umgangen werden soll. Dabei dürfte besonders das Thema Infektionsschutz und Coronatests in Schulen auf der Tagesordnung stehen. Die Länder könnten vom Bund auf dem Coronagipfel dann mehr Schnelltests für ihre Schulen fordern. Ob sie angesichts des nun wieder knapper gewordenen Impfstoffes eine Priorisierung von Lehrkräften beim Impfen fordern, bleibt dabei abzuwarten.

Um Schul- und Kitabetrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Gesundheit zu schützen, forderte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag mehr Schnelltests in Kitas und Schulen. "Das geht aber nur, wenn das Testen vor dem Besuch von Kitas und Schulen ausgeweitet wird, um mehr Sicherheit für alle zu gewährleisten, Infektionsketten zu unterbrechen oder gar nicht erst entstehen zu lassen", sagte Giffey dieser Redaktion.

Schulen und Kitas: Was die Wissenschaft sagt

Ginge es nach der Wissenschaft, würden die Schulen und Kitas in Deutschland wohl noch vor Ostern wieder schließen – oder zumindest zu Testbastionen werden. Das Robert Koch-Institut etwa warnte bereits am Freitag vor steigenden Zahlen bei Kindern und Jugendlichen.

Unter diesen nähmen die Infektionen seit Mitte Februar "sehr rasant zu", sagte RKI-Chef Lothar Wieler. "Wir sehen vermehrt Ausbrüche in Kitas." Aus Sicht des Infektionsschutzes sei eine Schließung von Schulen und Kitas "ein guter Weg".

Ein guter Weg, aber nicht der einzige: Es werde eine nachvollziehbare, gut begründete Abwägung getroffen, so Wieler. Kluge, klare Konzepte etwa zu Tests, Masken, Hygiene und Gruppenbildung müssten in den Einrichtungen umgesetzt werden. "Es wird nicht 100 Prozent schützen" – aber die Infektionsverbreitung könne damit zu einem großen Teil verhindert werden.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädierte hingegen dafür, die Schulen wieder zu schließen. "Ich appelliere an die Länder, alle Schulen bis Ostern wieder zu schließen, auch die Grundschulen", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post" am Montag.

Abwenden könne man die erneuten Schulschließungen nur, wenn Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche getestet würden. Es sei ein Fehler gewesen, Schulen ohne flächendeckend funktionierende Testabläufe zu öffnen. Bis Ostern sollten Lehrkräfte und anderes Schulpersonal darin trainiert werden, Schnelltests bei ihren Schutzbefohlenen anzuleiten. Lauterbach forderte zudem die Länder auf, sich an die beschlossene Notbremse zu halten. Es dürfe keine lokalen Ausnahmen geben.

Schulen und Kitas: Was die Betroffenen wollen

Von Seiten der Pädagoginnen und Pädagogen kommen deutliche Stimmen, die weitere Öffnungen ablehnen. Die Bildungsgewerkschaft GEW etwa ließ am Dienstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur verlauten: "Wir sehen das total kritisch." Es sei nicht gerechtfertigt, über weitere Schulöffnungen zu diskutieren.

"Wir werden uns eher mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob wir Schulen und Kitas nicht wieder schließen müssen", sagte der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann.

Der Deutsche Lehrerverband fordert vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen schnellere Impfungen für alle Lehrer und dringt auf mehr Tests bei Schülerinnen und Schülern.

"Wenn wir nicht wollen, dass die überwiegende Mehrzahl der Schulen wieder auf Distanzunterricht umsteigen muss, weil dort die 100-er Inzidenzgrenze überschritten wird, müssen wir jetzt sofort die Impfungen von Lehrkräften an allen Schularten vorziehen, alle Schülerinnen und Schüler mindestens zweimal wöchentlich testen", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der "Rheinischen Post".

Wo Schulen diese Woche geöffnet wurden, mahnten Schülervertretungen vielerorts Nachbesserungen bei Schutzkonzepten an oder forderten etwa, ungenutzte Räume als Lernorte zur Verfügung zu stellen. So zum Beispiel in Berlin, wo Landesschülersprecherin Ha Thu Nguyen im RBB-Inforadio erklärte, die zusätzlichen Räume würden vor allem da helfen, wo zu Hause keine Ruhe oder kein Platz zum Lernen sei.

Der Bundeselternrat sprach sich unterdessen für tägliche Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler aus. "Die steigenden Inzidenzwerte machen den Eltern Sorgen", sagte die stellvertretende Vorsitzende, Sabrina Wetzel, dieser Redaktion. Der Besuch der Schule müsse sicher sein. "Gesichert durch tägliche Testungen an den Schulen für die Schüler, Schülerinnen und aller in der Schule Beschäftigten", sagte Wetzel. (mit Material von dpa)

