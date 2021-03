Maskenaffäre: Unionsabgeordnete müssen bis Freitag Erklärung abgeben

Berlin. Es ist ein Paukenschlag in der Affäre um die finanziellen Vorteile, die Unions-Politiker mutmaßlich aus der Corona-Pandemie gezogen haben: Die Abgeordneten von CDU und CSU müssen in der Maskenaffäre nun bis Freitagabend eine Erklärung abgeben, dass sie keine Profite aus Deals im Rahmen der Covid-19-Pandemie erzielt haben. Das hat die Fraktionsspitze beschlossen.

Am Mittwoch schickten Fraktionsvorsitzender Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den Aufruf an ihre Parteikollegen im Bundestag. „Wir sehen uns als Abgeordnete des Deutschen Bundestages in der besonderen Verantwortung für das Gemeinwohl. Das gilt besonders in einer Krise wie der derzeitigen Corona-Pandemie. Das Fehlverhalten Einzelner darf nicht eine ganze Fraktion in schlechtes Licht rücken“, schreibt die Fraktionsspitze in der Mail, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Lesen Sie auch: Krise der Union: Laschet gerät immer stärker unter Druck

Masken-Affäre: Abgeordnete von CDU und CSU müssen Angaben machen

Die Erklärung, die die Bundestagspolitiker abgeben sollen, soll der Mail nach unter anderem beinhalten, dass in den Jahren 2020 und 2021 direkt oder über Gesellschaften aus dem Kauf oder Verkauf von Medizinprodukten wie etwa Schutzausstattung oder aus dem Vermitteln von Kontakten keine finanziellen Vorteile erzielt wurden oder werden.

Diese Forderung der Fraktionsspitze ist eine Reaktion auf die sogenannte Masken-Affäre der Abgeordneten Georg Nüßlein (bisher CSU) und Nikolas Löbel (bisher CDU). Gegen Nüßlein ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit. Der Abgeordnete soll Aufträge für Corona-Schutzprodukte an die Bundesregierung sowie die Bayerische Landesregierung vermittelt und dafür eine Provision bekommen haben. Er soll dafür eine Rechnung in Höhe von 660.000 Euro gestellt haben, auf der zudem keine Umsatzsteuer ausgewiesen gewesen sein soll.

Löbel hatte eingeräumt, dass seine Firma Provisionen von rund 250.000 Euro für das Vermitteln von Kaufverträgen für Corona-Schutzmasken erhalten hat. Bei ihm prüft die Staatsanwaltschaft, ob ein hinreichender Anfangsverdacht zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegeben ist. Beide Politiker haben inzwischen ihre jeweilige Partei verlassen. Löbel hat sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Nüßlein will im Herbst nicht mehr für den Bundestag kandidieren.

Masken-Affäre: Georg Nüßlein ist aus der CSU ausgetreten. Doch noch hält er an seinem Bundestagsmandat fest.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Lesen Sie auch: Corona: Welche Folgen die Maskenaffäre für die Union haben kann

Unionsfraktion: Neue strenge Regeln für Abgeordnete nach Masken-Affäre?

Brinkhaus und Dobrindt hatten am Montag strenge neue Regeln für die Unionsabgeordneten angekündigt. „Wir werden uns als Fraktion einen Verhaltenskodex geben, der über das, was rein rechtlich von Mitgliedern des Deutschen Bundestages erwartet wird, deutlich hinausgeht“, schreiben sie den Abgeordneten der Union.

Auch solle es mehr Transparenz bei Nebentätigkeiten und einen stark gesenkten Grenzwert für die Veröffentlichungspflicht von Spenden geben – derzeit ist das erst ab 10.000 Euro der Fall. Für die Union, die in diesen Fragen bisher nicht an vorderster Front stand, sind die Ankündigungen bemerkenswert – der SPD und der Opposition gehen sie aber nicht weit genug. Auch interessant: Maskenaffäre - bei der Altersentschädigung zählt jeder Tag

(fmg/dpa)

Lesen Sie auch diese zwei Kommentare zur Masken-Affäre:

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen