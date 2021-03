Corona: Sputnik V - Das ist der russische Impfstoff

Für die schnelle Zulassung in Russland wurde er kritisch beäugt. Doch jetzt gilt das Vakzin Sputnik V auch in Europa als neue Hoffnung.

Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V hat offenbar eine ähnliche Wirksamkeit wie die Vakzine von Moderna oder Biontech. Seine Zulassung in der EU wird derzeit geprüft.

Berlin. Der russische Impfstoff Sputnik V dürfte in Kürze auch in der Europäischen Union zugelassen werden. Im vergangenen Jahr wurde er im Ausland noch kritisch beäugt, weil die russischen Forscher ihn im Schnellverfahren entwickelt hatten. Doch nun hat auch die deutsche Ständige Impfkommission (Stiko) das Vakzin für gut befunden.

Lesen Sie auch: Corona-Pandemie: Wann bekomme ich die Impfung beim Hausarzt?

„Das ist ein guter Impfstoff, der vermutlich auch irgendwann in der EU zugelassen wird“, sagte der Stiko-Chef Thomas Mertens. „Die russischen Forscher sind sehr erfahren mit Impfungen. Sputnik V ist clever gebaut.“ Was wir bisher über Sputnik V wissen - der Überblick.

Impfungen in Deutschland: So viele Menschen sind bereits geimpft (Stand: 9. März).

Foto: Funke Interaktiv

Wie ist der Impfstoff aufgebaut?

Wie bei Astrazeneca handelt es sich bei Sputnik V laut der Stiko um einen Vektorimpfstoff, der auf einem genetisch veränderten Schimpansen-Adenovirus basiere. „Aber anders als bei Astrazeneca verwendet er zwei unterschiedliche Vektorviren für die erste und zweite Dosis“, sagte Mertens. „Das ist sehr klug, denn dadurch kann er potenziell auftretende Wirksamkeitsverluste durch Immunantworten gegen die Vektoren verhindern.“ Auch interessant: Unternehmer spritzt selbst erfundenes Corona-Vakzin - Anzeige

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Wann könnte Sputnik V in der EU zugelassen werden?

Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hat in der ersten Märzwoche ein sogenanntes rollierendes Verfahren zur Zulassung von Sputnik V gestartet. Dabei werden erste Ergebnisse wissenschaftlicher und klinischer Tests nach und nach analysiert, bevor alle für eine Zulassung nötigen Daten vorliegen. Bei allen bisher zugelassenen Corona-Impfstoffen war die EMA ebenso vorgegangen. Die Verfahren dauerten einige Wochen. Dann erst stellten die Hersteller formell den Antrag auf Zulassung. Mehr zum Thema: Masken-Affäre: Unionsabgeordnete müssen Erklärung abgeben

Welche Erfahrungen haben andere Länder bisher mit diesem Impfstoff gemacht?

Nach Angaben der russischen Entwickler haben bereits 46 Länder das Vakzin zugelassen (Stand: 9. März). Obwohl der Impfstoff in der EU noch nicht zugelassen ist, wird er in Ungarn bereits seit Mitte Februar verabreicht. Weitere Staaten, darunter Tschechien und die Slowakei, wollen dem Beispiel folgen - unabhängig von einer EU-weiten Zulassung. In Venezuela hat sich Staatschef Nicolas Maduro damit gegen das Coronavirus impfen lassen. „Ich habe gehört, dass man danach Russisch sprechen kann“, scherzte der 58-jährige Linksnationalist.

Das Vakzin soll nach Angaben der italienisch-russischen Handelskammer von Juli an auch in Italien produziert werden. Die Firma Adienne Srl. in der Lombardei - eine Tochter des Schweizer Pharma-Unternehmens Adienne Pharma & Biotech - solle den Impfstoff herstellen.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Warum gab es zunächst Vorbehalte gegen das Vakzin?

Das hatte vor allem mit der extrem schnellen Zulassung im Herkunftsland Russland zu tun. Russland hatte seinen Corona-Impfstoff bereits im Sommer vergangenen Jahres zugelassen - noch bevor die klinischen Studien abgeschlossen waren. Dies hatte mit Blick auf die Wirksamkeit des Vakzins zunächst international Skepsis ausgelöst. Die Impfkampagne mit Sputnik V in Russland wurde offiziell erst Anfang Dezember gestartet.

Wegen umstrittener Äußerungen auf Twitter kritisierten die Sputnik-Entwickler die Europäische Arzneimittelagentur (EMA). Die Vorsitzende des EMA-Verwaltungsrates hatte die vorzeitige Nutzung des russischen Vakzins vor einer EU-weiten Zulassung als „russisches Roulette“ bezeichnet. Die Forscher forderten eine Entschuldigung.

Corona - Mehr Infos zum Thema

(mja mit afp/dpa)

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen