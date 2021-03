Corona-Gipfel mit Merkel: Wann spricht die Kanzlerin?

Wenige Tage vor der nächsten Bund-Länder-Runde zur Corona-Politik nimmt die Debatte um eine Öffnungsstrategie in Deutschland weiter an Fahrt auf. Während Kritiker vor übereilten Öffnungsschritten warnen, dringen Tourismus und Handel auf rasche Öffnungsstrategien.

Berlin. Während Virologen wie Christian Drosten vor dem Beginn der dritten Welle warnen, sind in mehreren Bundesländern bereits Lockdown-Lockerungen in Kraft getreten. Haare schneiden und der Einkaufsbummel im Baumarkt sind vielerorts wieder möglich.

Die unterschiedlichen Corona-Maßnahmen und die wachsenden Zahl an bestätigten Infektionen mit Corona-Mutation werden nur zwei der Themen beim nächsten Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sein. Beginn der Beratung per Videoschalte ist um 14 Uhr.

Im Anschluss wird Merkel über die Ergebnisse in einer Pressekonferenz informieren. Es könnte durchaus ein Abendtermin für die Kanzlerin werden. Es bahnen sich wieder schwierige Verhandlungen an.

Teilnehmer des Corona-Gipfel stellen bereits Forderungen

Der Ruf nach mehr Lockerungen wird trotz stagnierender Inzidenz lauter. Der Druck mit einem Öffnungskonzept Perspektiven aufzuzeigen wächst. Es kommt daher nicht überraschend, dass sich bereits mehrere der Gipfelteilnehmer mit markigen Forderungen schon vor den Bund-Länder-Beratungen positioniert haben.

„Ich bestehe darauf, dass wir am Mittwoch eine Öffnungsperspektive konkret formulieren“, sagte Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntagabend in der Internetsendung „Bild live“. CDU-Parteichef Armin Laschet kündigte am selben Tag an, in den Beratungen wieder um einheitliche Lockerungsregeln kämpfen zu wollen.

Bereits am Mittwoch sprach sich die Rheinland-Pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dafür aus, die Kontaktbeschränkungen zu lockern. „Aus meiner Sicht wäre es sehr sinnvoll, wenn man wieder auf diese etwas weitere Kontaktbeschränkung geht, die allerdings immer noch sehr streng ist: zwei Haushalte, fünf Personen, die Kinder nicht mitgezählt“, sagte Dreyer in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv.

Corona-Gipfel: Beugt sich Merkel dem Druck der Länderchefs?

Und Angela Merkel? Die sonst in den Beratungen so strikt agierende Kanzlerin spricht auch bereits von „Öffnungsschritten“ in Paketen. Gemeint sind damit die Bereiche Kontaktbeschränkungen, Schule, Hochschule sowie Geschäfte, Restaurants, Hotels, Kunst und Kultur und Sport. Auch in Merkels Umfeld weiß man um die riesigen Öffnungserwartungen in der Bevölkerung, glaubt wegen der Mutationen aber nicht daran, in nächster Zeit die magische 35er-Inzidenz überhaupt erreichen zu können.

Hinter vorgehaltener Hand heißt es in der Bundesregierung, aus epidemiologischer Sicht werde man wohl erst um Pfingsten herum soweit sein, dass im größeren Stil geöffnet werden kann, wegen der dann fortgeschrittenen Impfungen auch von Menschen mittleren Alters mit Vorerkrankungen sowie dem Sommer-Effekt. Pfingsten ist Ende Mai.

Corona-Gipfel: Halten diesmal alle bis zur Merkel-PK dicht?

Die vorgehaltene Hand wurde übrigens bei den vergangenen Corona-Gipfeln gerne mal von den Teilnehmern vergessen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ärgerte sich im vergangenen Oktober derart über Indiskretionen aus dem Teilnehmerkreis, dass er sogar von “Vollpfosten“ sprach.

Dementsprechend mahnte auch NRW-Ministerpräsident Laschet bereits vor dem kommenden Corona-Gipfel auf Indiskretionen aus dem prinzipiell vertraulichen Kreis zu verzichten. Das würde die Gespräche erschweren, die eigentlich den Vorteil bieten sollten, Argumente auszutauschen, „ohne dass sie parteipolitisch missbraucht werden“.

Dennoch käme es wohl kaum überraschend, wenn am Mittwoch bereits vor Merkels Pressekonferenz wieder einiges an Gipfel-Interna seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat. (dpa/jas)

