Wegen Absage: Karneval-Chef im Visier der Corona-Leugner

Berlin . Klaus-Ludwig Fess ist ein heiterer Mensch. Er muss das sein. Er ist so etwas wie Deutschlands Karneval-Kanzler, der oberste Jeck und Cheflobbyist des organisierten Frohsinns. Fess ist Präsident des Bundes Deutscher Karneval, dem bundesweit größten Verband für Fasching, Fastnacht und Karneval.

Mehr als 2,6 Millionen Mitglieder hat der Bund, dem Fess vorsitzt. Darunter 700.000 Kinder und Jugendliche in 5325 Vereinen. Im November des vergangenen Jahres war für Klaus-Ludwig Fess der Spaß vorbei, sein Leben ein anderes.

Sie drohen ihm Schläge an. In Briefen und Emails. Sie sprechen auf seinen Anrufbeantworter, anonym, mehrere Male. Sie schicken ihm eine Postkarte, mit Grabstein. Einer schreibt, man würde Fess mit Öl übergießen und brennend durch die Straßen jagen.

Nach Bedrohungen: Fess muss die Polizei einschalten

Auch andere Morddrohungen laufen ein. „So angegangen zu werden, ist heftig“, sagt Fess im Gespräch mit unserer Redaktion. Deutschlands mächtiger Narr gerät ins Visier radikaler Corona-Leugner und extremer Rechter, so legen es die bisherigen Erkenntnisse nahe. Irgendwann, sagt Fess, habe er die Polizei eingeschaltet.

Dabei hat Klaus-Ludwig Fess nur umgesetzt, was die Bestimmungen sind, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Um die Zahl der Neuinfektionen zu drücken. Um Leben zu retten. Es wird in diesem Jahr keinen Karneval auf den Straßen geben, keine Fastnacht und keinen Fasching. „Das können wir uns in der Pandemie einfach nicht leisten“, sagt er. „Wir können in diesem Jahr nicht rausgehen und uns umarmen.“

Doch offenbar gibt es Menschen, die für die Absage des Karnevals kein Verständnis haben. Gegner der Corona-Maßnahmen, die Menschen wie Fess hassen. Und die ihm dann mit Mord drohen.

Hetze von sogenannten „Querdenkern“ und „Corona-Leugnern“

Die Hetze gegen den Karneval-Präsidenten Fess fügt sich ein in eine aufgeheizte Stimmung, die den Sicherheitsbehörden Sorgen bereitet. Immer wieder werden Menschen zu Zielscheiben der Hetze durch extrem Rechte, sogenannte „Querdenker“ und „Corona-Leugner“. Politikerinnen und Politiker, Gerichte, Polizisten. Die Begehung von Straftaten gegen Personen, die für die Corona-Schutzmaßnahmen „verantwortlich“ gemacht werden, sei „grundsätzlich einzukalkulieren“, schreibt das Bundeskriminalamt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Andere Drohungen oder Übergriffe gegen Karnevalsfunktionäre sind den Sicherheitsbehörden nicht bekannt. Das BKA spricht von einem „oftmals reinen Verbalradikalismus und Unmutsäußerung“. Allerdings könne es regional „mit dem Näherrücken des Termins des Straßenkarnevals zumindest vereinzelt zu vergleichbaren Handlungen und Vorfälle kommen“ könnte.

Polizei in Nordrhein-Westfalen hat die Bedrohung gegenüber Karnevalisten „im Blick“

Weltweit fällt Karneval aus – sogar in Rio, dem Mutterland des Festes

Foto: Marcelo Theobald / dpa

In den Hochburgen des Karnevals ist die Polizei alarmiert. „Corona-Pandemie“ hier, Fasching dort – beide Themen berühren Menschen stark. Aufgrund seiner Stellung als Präsident, aufgrund seiner Aussagen zur Absage des Karnevals wird ein Mensch wie Fess zur Zielscheibe. „In Äußerungen und Aufrufen vornehmlich in den sozialen Medien lässt sich ein grundsätzliches Gewaltpotential einiger Wortführer sowie vereinzelt der Anhängerschaft der ‚Querdenker‘-Szene erkennen, ohne dass es zwingend zur Anwendung angekündigter Mittel kommen muss“, stellt das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen fest – Deutschlands Karnevalshochburg. Bei den Sicherheitsbehörden in NRW habe man aber die Gefährdung von Karnevalisten im Verbund mit den Polizeidienststellen der anderen Bundesländer „im Blick“.

Für Fess verändern die Wochen im Herbst sein Leben. Nach den Drohungen nimmt er sich auf eigene Kosten einen Fahrer, um zu den Terminen zu kommen. Dabei ist seine Präsidentschaft im Karnevalsbund nur ein Ehrenamt, Geld verdient er als Steuerberater. „Ich wollte nicht, dass mir nachts allein auf dem Parkplatz jemand etwas über den Kopf schlägt“, sagt er. Wenn Fess auf Reisen ist, zieht seine Frau zu Freunden, um nicht allein zu sein. „Sie hatte Angst, dass so ein Durchgeknallter vor unserer Haustür steht.“

Das Landeskriminalamt im Saarland nimmt jetzt erst die Ermittlungen auf

Für die Familie von Fess ist der Fall ein Schock, will Anzeige erstatten. Doch als Fess im November die örtliche Dienststelle in Homburg einschaltet, hätte diese sich geweigert, Ermittlungen aufzunehmen. Zu dünn sei die Faktenlage, erzählt Fess. Dennoch informierten die Polizisten im Revier nach eigenen Angaben das Landeskriminalamt. Mitarbeiter der Präventionsstelle des LKA besuchen Fess und beraten die Familie, wie sie sich besser gegen Drohungen schützen könne. Schon damals sei den Beamten klar gewesen, dass extreme Rechte hinter der Hetze stünden, so Fess. Der Staatsschutz aber blieb untätig.

Nun teilt das LKA im Saarland auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass der „in Rede stehende Gefährdungssachverhalt“ dem Staatsschutz bisher nicht bekannt sei. Man werde die aktuelle Medienanfrage zum Anlass für „eine zeugenschaftliche Vernehmung von Herrn Fess“ nehmen. Im Anschluss will die Behörde über eine Einleitung von Ermittlungen entscheiden.

„Ich war schon eingeschüchtert und dachte mir: Muss ich mir das antun?“

Natürlich habe Fess sich in jener Zeit der Drohungen gegen ihn und seine Familie gefragt, ob er nicht einen zu hohen Preis zahle für sein Ehrenamt. „Ich war schon eingeschüchtert und dachte mir: Muss ich mir das antun?“ Aber letztlich habe ihm das alles nicht die Freude am Karneval nehmen können. „Ich tue es für die Mitglieder, für die Jugend und für die hunderttausenden Menschen, die sich für Karneval, Fasching und Fastnacht begeistern. Ich lasse mich nicht unterkriegen.“ Rund 10.000 Euro hat er aus eigener Tasche in die Sicherheit seines Wohnhauses investiert. Seine Frau fühle sich seither wieder etwas wohler in den eigenen vier Wänden.

Aus der Politik bekommt Fess Rückhalt. Es sei selbstverständlich „okay“, die Regierungen in Deutschland für den Kurs in der Pandemie zu kritisieren, sagt Baden-Württembergs Innenminister Thomas Stobl (CDU). „Bei Gewaltandrohungen ist jede rote Linie überschritten.“ Für die Karnevalisten sei der Verzicht in der fünften Jahreszeit schlimm genug. „Wenn es jetzt solche Bedrohungen gibt, ist das ein weiterer Schlag für sie.“ Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg stellt die Corona-Leugner von „Querdenken“ bereits unter Beobachtung.

NRW-Minister Reul: „Wir verkleiden uns, aber wir verstecken uns nicht.“

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU)

Foto: Ina Fassbender / AFP

Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sagt, bisher gebe es in seinem Bundesland keinen Fall. Dennoch schaue die Polizei genau hin. „Wir Karnevalisten sind fröhliche, verantwortungsvolle Menschen und deshalb findet Karneval dieses Jahr im Herzen statt. Wir lassen uns keine Angst machen. Wir verkleiden uns, aber wir verstecken uns nicht.“

Und auch Fess will weitermachen, will Karneval feiern. Digital. So wie es die Pandemie verlange. „Wir hatten kürzlich die bundesweit erste rein digitale bundesweite Sessionseröffnung“, sagt er. Auch etliche Ordensfeste, Neujahrsempfänge und Veranstaltungen seien digital gelaufen. „Wir haben sogar einen eigenen Youtube-Kanal eingerichtet, auf dem Zusammenschnitte von Veranstaltungen des Bundes Deutscher Karneval gesendet werden.

Manche Corona-Leugner wollen sich allerdings nicht an die Veranstaltungsverbote halten. In einem kleinen Ort in Thüringen trafen sich unlängst Dutzende Menschen, teilweise mit geschmückten Fahrzeugen. Über soziale Netzwerke hatten sie sich verabredet. Zum illegalen Karnevalsumzug.

Weiterführende Links:

Corona-Leugner: Berlins Senator Geisel warnt vor einer Radikalisierung

Karneval in Rio fällt komplett aus – wegen Corona-Pandemie

Kölner Karneval im Miniatur-Format

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen