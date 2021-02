Corona-Gipfel heute: Wann ist Pressekonferenz von Angela Merkel?

Berlin.

An diesem Mittwoch beraten Bund und Länder bei einem weiteren Corona-Gipfel über neue Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie

Eine Verlängerung des Lockdowns gilt als wahrscheinlich - obwohl die Infektionszahlen in Deutschland zurückgehen

Wann gibt es erste Ergebnisse des heutigen Treffens? Wann wird sich die Kanzlerin auf einer Pressekonferenz zu den neuesten Entscheidungen äußern?

Wie lange wird der Corona-Lockdown noch andauern? Wann dürfen Schulen und Kitas wieder öffnen? Was ist mit Friseuren und Gastronomie? Diese und weitere Fragen werden beim heutigen Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Minsterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten diskutiert.

Die Ausgangslage ist dabei günstiger als bei den vergangenen Treffen: Die Infektionszahlen in Deutschland gehen endlich zurück. Dennoch haben sich Bund und Länder bereits am Montag auf eine Verlängerung des Lockdowns verständigt. Die Frage, ob es weitere zwei oder drei Wochen werden, ist nach Informationen unserer Redaktion allerdings noch offen. Während die SPD-Länder demnach auf ein Ende am 28. Februar beziehungsweise 1. März pochten, erwog Merkel zuletzt, die harten Einschränkungen bis zum 7. März beizubehalten.

50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen: Dieser von der Politik ausgegebene Grenzwert ist noch längst nicht erreicht. Eine große Rolle wird bei der Entscheidungsfindung auch die Sorge vor einer Verbreitung der ansteckenderen Virusmutationen spielen.

Corona-Gipfel: Setzt sich Angela Merkel durch?

Beim Corona-Gipfel wird es deshalb wohl erneut zu einem Tauziehen zwischen Öffnungsbefürwortern und -gegnern kommen. Ob sich Angela Merkel, die sich bisher meist für strenge Regeln ausgesprochen hatte, dabei mit ihren Forderungen durchsetzt, ist unklar. Sie hatte zuletzt an die Menschen appelliert, "noch eine Weile durchzuhalten" und eine Lockerung des Lockdowns, der zunächst bis zum 14. Februar geplant war, abgelehnt.

Beginnen wird der Corona-Gipfel heute um 14 Uhr. Im Laufe des Nachmittags dürften erste Ergebnisse bekannt werden. Auch beim letzten Gipfel am 19. Januar hatte sich Angela Merkel um 14 Uhr mit den Ministerpäsidentinnen und Ministerpräsidenten getroffen.

Wann ist die Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel?

Im Anschluss des Gipfels wird Merkel ihre Pressekonferenz geben. Der genaue Zeitpunkt hängt davon ab, wie schnell sich Kanzlerin und Länderchefs einig werden.

Beim letzten Gipfel hatte man sich erst nach Stunde auf gemeinsame Beschlüsse geeinigt, die die Kanzlerin erst nach 21 Uhr bei einer Pressekonferenz mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) vorstellte. Lesen Sie hier: Mehr Homeoffice und geschlossene Schulen – Die Beschlüsse des letzten Corona-Gipfels im Überblick

Mit Blick auf die vorangegangenen Corona-Gipfel zeigt sich aber: Meist wurden die Ergebnisse der Besprechungen früher verkündet. Sobald weitere Details zum Zeitplan veröffentlicht werden, werden wir Sie an dieser Stelle darüber informieren.

