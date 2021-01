Corona: Bundesregierung plant Einreiseverbote nach Deutschland

Ab sofort gelten in Deutschland verschärfte Kontrollen für Einreisende aus so genannten Hochrisikogebieten. Dabei handelt es sich um Länder, bei denen der so genannte Inzidenzwert bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt.

Die Regierung will die Einreise aus Ländern mit weiter Verbreitung der Corona-Varianten einschränken. Am Freitag wird darüber beraten.

Berlin.

Die Bundesregierung will die Einreise aus Ländern mit hoher Verbreitung neuer Corona-Varianten stark einschränken

Laut Medienberichten könnten Großbritannien, Südafrika, Brasilien und Portugal betroffen sein, eine Ausweitung auf die Niederlande und Dänemark wird diskutiert

Deutsche Staatsbürger sollen wohl weiterhin einreisen dürfen

Um die Ausbreitung der neuen Corona-Mutanten aus England, Brasilien und Südafrika zu verhindern, schließen immer mehr Länder ihre Grenzen. Bundesinnenminister Horst Seehofer teilte mit, dass sich nun auch die Bundesregierung bis zu diesem Freitag auf ein weitgehendes Einreiseverbot aus Ländern mit hoher Verbreitung neuer Corona-Varianten verständigen wolle.

Der CSU-Politiker erklärte, dass Deutschland nicht auf einen EU-weites Vorgehen warten werde. Nach den bisherigen Informationen sei nicht damit zu rechnen, dass es in absehbarer Zeit zu einer europäischen Lösung komme, die den deutschen Vorstellungen entspreche. „Deshalb bereiten wir das jetzt national vor“, so Seehofer.

Der Plan für derartige Einschränkungen des Reiseverkehrs liegt im Bundesinnenministerium schon seit Wochen auf dem Prüfstand. Lange sträubte sich die Bundeskanzlerin dagegen. Nun scheint sich Angela Merkel (CDU) eines Besseren besonnen zu haben. Schon am Dienstag horchten die Unions-Abgeordneten im Bundestag auf, als sie in der Fraktionssitzung bemerkte, sie wolle, „dass durch Reisetätigkeit nicht zu viele Mutationen zu uns kommen“.

Einschränkung des Reiseverkehrs geplant – Vorbild Israel?

Die britische Mutation B.1.1.7 ist der Grund für den Kurswechsel der Bundesregierung – und Israel wohl das Vorbild. Seit Montagabend lässt Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sein Land weitgehend von der Welt abschotten: Der internationale Flughafen ist für fast alle Flüge gesperrt.

Die Israelis wollen um jeden Preis verhindern, dass sich die Corona-Variante in ihrem Land verbreitet und womöglich die Impfkampagne ins Leere laufen lässt. Obwohl gut 40 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, steigen die Infektionszahlen weiter an.

Lesen Sie hier: Merkels letzte Option: Grenzkontrollen gegen Mutationen

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Einreiseverbote wegen Corona: Seehofer prüft Ausnahmeregelungen

Neue Einreiseregeln könnten per Verordnung schon in der kommenden Woche in Kraft treten. Die Einreisesperren sollen laut Seehofer vor allem Mutationsgebiete wie derzeit Portugal, Großbritannien, Südafrika und Brasilien. Verschiedenen Medienberichten zufolge könnten aber auch Länder betroffen sein, in denen sich die Virusmutationen stark verbreitet haben, so wie in der Niederlande und Dänemark.

Seehofer erklärte am Donnerstag, dass derzeit geprüft werden, welche Ausnahmen zugelassen werden. „Da will ich jetzt nicht spekulieren“, sagte der Innenminister. Grundsätzlich gehe es „um das große Ziel“, den Eintrag eines hochinfektiösen Virus nach Deutschland einzudämmen und zu verhindern.

Bundesinnenminister Seehofer plant neue Einschränkungen im Reiseverkehr.

Foto: Pool / Getty Images

Der „Spiegel“ hatte zuvor berichtet, dass deutsche Staatsangehörige nicht vom geplanten Verbot betroffen sein sollen, ebenso wie Diplomaten und Berufspendler.

Auch interessant: Ausgebremst: Reisen in der Pandemie wird noch schwieriger

Wegen Corona-Mutation: Andere Länder schränken Einreise bereits ein

In anderen Ländern gelten bereits verschärfte Einreiseregeln. So kappte Portugal am Mittwoch alle Flugverbindungen nach Brasilien, wo kürzlich eine neue Corona-Variante entdeckt worden war. Seit Donnerstag hat Norwegen seine Grenzen für nahezu alle Ausländer geschlossen. Finnland untersagte alle nicht dringend nötigen Flugreisen.

Israel kündigte derweil an, auch seine Landgrenzen zu Jordanien und Ägypten für Reisende zu schließen. Bereits seit Dienstag ist der internationale Flugverkehr in Israel weitgehend eingestellt.

Länder mit Inzidenzen über 200 oder Corona-Mutationen sind Hochrisikogebiete

Verschärfungen gibt es auch in Großbritannien. Wer aus Hochrisikogebieten einreist, muss sich künftig für zehn Tage in eine Hotel-Quarantäne begeben, teilte Innenministerin Patel am Mittwoch in London mit - ohne jedoch Informationen darüber herauszugeben, ab wann die Regel gilt.

Hierzulande gilt bisher nur eine Testpflicht: Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreisen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Als Hochrisikogebiet gelten Länder, sobald sie eine Sieben-Tage-Inzidenz von 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner erreichen. Auch Länder, in denen die neuen Corona-Mutanten nachgewiesen wurden, gelten als Hochrisikogebiete.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Corona-Mutanten breiten sich in vielen Ländern aus

Die neuen, oft ansteckenderen Varianten des Virus breiten sich aktuell in vielen Ländern aus. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte, wurde die britische Corona-Mutante bereits in 70 Ländern, die südafrikanische Variante in 31 Länder nachgewiesen. Außerdem seien der WHO acht Länder bekannt, die von der zuerst in Brasilien entdeckten Mutation betroffen seien.

Trotz massiver Einschränkungen in vielen Ländern steigt die Zahl der Corona-Toten weltweit weiter deutlich an. Erstmals überschritt die Zahl der täglich verzeichneten Corona-Toten weltweit am Mittwoch die Schwelle von 18.000. (te/san/dpa)

Lesen Sie auch: Corona: Fallzahlen sinken – kommen jetzt Lockerungen?

Corona und Reisen – Mehr zum Thema

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen