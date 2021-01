Corona-Bewegungsradius für Hotspots: Was die 15-km-Regel bedeutet

Bund und Länder haben sich laut Berichten auf eine Einschränkung des Bewegungsradius in Hotspots geeinigt. Gelten soll dies für Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

Bund und Länder haben neue Corona-Maßnahmen beschlossen. In Hotspots gilt nun ein eingeschränkter Bewegungsradius von 15 Kilometern.

Pandemie Corona: 15-km-Radius für Hotspots - Was das bedeutet

Berlin.

Künftig gelten in Deutschland strengere Corona-Regeln - vor allem in Hotspots

Beim Gipfel am Dienstag einigten sich Angela Merkel und die Länder darauf, den Bewegungsradius in von Corona besonders betroffenen Gebieten auf 15 Kilometer zu begrenzen

Doch was heißt das genau? Wir erklären, was das nun für Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Landkreise bedeutet

Die Corona-Pandemie hat Deutschland nach den Feiertagen weiter im Griff. Bund und Länder verschärfen die Maßnahmen daher weiter, der Lockdown wird bis Ende Januar verlängert.

Der Beschluss vom Corona-Gipfel sieht unter anderem eine Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Fällen pro 100.000 Einwohner vor. Mehr zum Thema: Corona: Bund und Länder verschärfen Lockdown bis Ende Januar

15-Kilometer-Regel: Praktische Umsetzung noch nicht geklärt

Zur praktischen Umsetzung fehlen noch Informationen. Kanzlerin Angela Merkel wies bei der Pressekonferenz lediglich daraufhin, dass nicht die genaue Adresse etwa in einer Großstadt wie Berlin gemeint mit dem Wohnort gemeint sei. Man fange nicht an, den Weg von Mitte nach Spandau oder Marzahn abzumessen, dies sei nicht praktikabel, so die CDU-Politikerin.

Die Länder verpflichten sich aber, weitere lokale Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz zu ergreifen, damit sich die Menschen in Hotspots nicht weit von ihrem Wohnort entfernen. Damit steht fest: Massenanstürme auf Wintersportgebiete sollen der Vergangenheit angehören. Mit Tagestourismus soll in den nächsten Wochen Schluss sein.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Corona: Grenzwert für 15-Kilometer-Bewegungsradius heraufgesetzt

Ursprünglich sollte die Einschränkung des Bewegungsradius nach Ansicht des Bundes in Kreisen mit einem Corona-Inzidenzwert von mehr als 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern greifen, berichtete der "Tagesspiegel".

Aus den Ländern gab es offenbar Widerstand - einige Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten scheinen den Wert für zu niedrig zu halten. Denn: Den Wert von 100 überschreitet derzeit ein Großteil der Kreise in Deutschland. Lesen Sie auch: Corona-Regeln - Strenge Kontaktbeschränkungen auch für Kinder

In dem endgültigen Beschluss von Bund und Ländern ist nun von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern als Grenzwert die Rede. Damit sind aktuell 55 Kreise betroffen.

Corona-Regeln: Ausnahmen nur mit triftigem Grund

Ausnahmen von der Radiusbeschränkung soll es nur aus einem triftigen Grund geben. Und: "Tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar." Lesen Sie hier: Corona-Hotspots - Das sind die Risikogebiete in Deutschland

Neu ist die Idee eines Bewegungsradius dabei nicht. In Sachsen gilt die Regelung bereits seit Mitte Dezember. Anwohner dürfen sich dort für Einkäufe oder beim Sport im Freien nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Auch Thüringen ist für die Einschränkung. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) gab bereits bekannt, seinem Kabinett eine solche Regelung vorgeschlagen zu haben.

Corona – Mehr zum Thema

Sachsen setzt seit September auf den 15-Kilometer-Bewegungsradius

In Sachsen, wo die Regelung schon länger gilt, dient als Grundlage die Luftlinie zum Wohnort. Auch Orte, die mit dem Auto weiter entfernt sind, können also unter Umständen noch in den Bewegungsradius fallen, berichtet die "Sächsische Zeitung". Gemessen wird vom jeweiligen Wohngrundstück aus.

Lesen Sie hier: Kitas und Schulen bleiben wohl weiter geschlossen

Noch ist unklar, was die zu erwartende Regelung für Menschen mit Zweitwohnsitz bedeutet. Zudem bleibt offen wie sich die Einschränkungen auf Menschen auswirken, die derzeit nicht an ihrer Meldeadresse leben - etwa Studierende, die nach dem Jahreswechsel noch bei ihren Eltern sind.

(nfz/jas/dpa)

Corona – Mehr Infos zum Thema

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen