Mecklenburg-Vorpommern: Innenminister Caffier tritt zurück

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) ist zurückgetreten. Der wegen eines Waffenkaufs bei einem Händler mit Verbindungen zur rechtsextremen Szene unter Druck stehende Caffier erklärte am Dienstag in Schwerin, wegen der Affäre nicht mehr die nötige Autorität für sein Amt zu besitzen. Mit seinem Rücktritt wolle er auch seine Familie und sein Umfeld schützen.

Caffier war seit 2006 Landesinnenminister und außerdem Stellvertreter von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Schwesig hatte Caffier am Wochenende aufgefordert, die Umstände des Waffenkaufs genau aufzuklären

Am Montag gab der CDU-Politiker dazu eine umfassende Erklärung ab. Seinen Rücktritt begründete er auch damit, dass die vergangenen Tage eine „unerträgliche Belastung“ gewesen seien. Sein Landtagsmandat wolle er behalten.

Caffier betonte, nicht der Erwerb der Waffe sei ein Fehler gewesen, sondern der Umgang damit. „Dafür entschuldige ich mich“. Es verletze ihn „zutiefst“, „dass in der Berichterstattung irgendeine Nähe zu rechten Kreisen suggeriert wird“, beklagte der 65-Jährige. Er könne diesen Vorwurf nur in „aller Schärfe zurückweisen“, jedoch hätten sich die „Schlagzeilen in die Köpfe der Menschen eingebrannt“.

