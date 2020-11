Corona: Kretschmann dämpft Hoffnung auf schnelle Lockerung der Maßnahmen

Berlin/Stuttgart. Winfried Kretschmann ist tief besorgt über die Entwicklung der Corona-Pandemie. Silvesterpartys über die Familie hinaus - das sagt der Grünen-Politiker im Interview mit unserer Redaktion - sind in diesem Winter ebenso wenig zu verantworten wie Weihnachtsmärkte.

Geht der November-Lockdown nahtlos in einem Dezember-Lockdown über? Oder können sich die Menschen darauf freuen, dass Corona-Auflagen zurückgenommen werden?

Winfried Kretschmann: Wir müssen warten. Ob die harten Maßnahmen wirken, die wir beschlossen haben, kann man noch nicht sehen. Wie es weitergeht, haben die Bürger selbst in der Hand. Sie müssen ihre Kontakte reduzieren, dann kann die Welle gebrochen werden. Es hängt von jedem einzelnen ab, ob wir im Dezember lockern können oder verschärfen müssen.

Von welchen Zahlen machen Sie diese Entscheidung abhängig?

Der robusteste Wert sind die Neuinfektionen, die letztlich wieder stabil unter 50 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen fallen müssen. Alles andere sind abgeleitete Zahlen. Der begrenzende Faktor sind letztlich die Kliniken: Haben wir genügend Intensivbetten und genügend qualifiziertes Personal? Wenn die Intensivstationen volllaufen, ist es schon zu spät. Wir dürfen nicht warten, bis die Kapazitäten erschöpft sind. Wenn droht, dass diese rote Linie überschritten wird, kommen wir um härtere Maßnahmen - unter Umständen sehr harte Maßnahmen - überhaupt nicht herum.

Werden dann die Schulen wieder geschlossen? Oder Ausgangssperren verhängt?

Wir müssen die Kontakte dann weiter minimieren. Die Anzahl der Personen, mit denen man sich treffen kann, muss dann noch weiter reduziert werden. Das ist ein milderes Mittel als die Schließung von Schulen. Grundsätzlich gilt in diesen Monaten: Unsere Verantwortung ist groß. Es geht um Menschenleben. Jeder hat die Verpflichtung, sich an die Regeln zu halten - jetzt und auch dann, wenn wir die Maßnahmen wieder lockern können. Wir können nicht dulden, dass diese Sache nicht ernst genommen wird. Das heißt, wir werden schärfer kontrollieren - und es wird auch härtere Sanktionen geben. Damit muss jeder rechnen.

Sie waren einmal Lehrer am Gymnasium. Wie kommen die Schulen durch den Corona-Winter?

Am wichtigsten ist, dass wir genügend Testkapazitäten haben und schnell reagieren können, wenn Infektionen an Schulen sind. Wir erwarten vom Bund, dass er das gewährleistet.

Das Gegenteil ist der Fall. Die Testmöglichkeiten werden eingeschränkt. Wie kann das sein?

Wir liegen in der Tat schon über den Kapazitäten, die wir haben. Die Tests stauen sich in den Laboren. Aber wir bekommen ja den Schnelltest, den wir vor allem in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern oder auch in Schulen zum Einsatz bringen können.

Sind die Schnelltests auch eine Lösung für die Weihnachtszeit? Man macht einen Test - und feiert dann mit der Familie?

Das ist überhaupt nicht zu machen. Wir haben zum ersten Mal über 20 000 Neuinfektionen am Tag. Woher sollen die ganzen Tests kommen? Wir müssen uns darauf konzentrieren, wo die Schnelltests absolut notwendig sind. Das Gebot der Stunde ist, sich um die vulnerablen Gruppen zu kümmern. Sonst laufen uns die Kliniken über und es gibt mehr Tote. Das muss bei Tests und Schutzmaßnahmen im Vordergrund stehen - und nicht der Familienbesuch an Weihnachten.

Sehen Sie eine Chance für Weihnachtsmärkte?

Gar nicht. Das würde ja an ein Wunder grenzen, wenn wir mit den Infektionszahlen so dramatisch runterkämen. Weihnachtsmärkte halte ich in diesem Winter leider für vollkommen ausgeschlossen. Von diesem Gedanken sollte man sich mal verabschieden.

Gilt das auch für Silvesterpartys?

Ich fürchte, ja. Silvesterpartys kann man im Kreise der Familie machen, aber nicht groß, feucht und fröhlich mit vielen Freunden. Erinnern wir uns an den Anfang der Pandemie: Das Coronavirus ist durch Karneval und Skifahrerpartys eingetragen worden. Mit so etwas warten wir bitte, bis wir einen Impfstoff haben und die Bevölkerung auch durchgeimpft ist.

Also wie lange?

Optimistische Prognosen gehen davon aus, dass der Impfstoff im ersten Quartal des nächsten Jahres kommt. Aber das ist nicht belastbar. Die klinischen Tests werden gerade gemacht, dabei kann es auch Rückschläge geben. Und selbst wenn es schnell geht mit dem Impfstoff, wird es lange dauern - viele Monate noch - bis die Pandemie weggeimpft ist. Aber wir werden psychologisch eine andere Situation haben, wenn die Impfungen beginnen: Wir schauen wieder froh in die Zukunft, das Ende der Pandemie beginnt.

Werden die meisten Deutschen geimpft sein, bevor der nächste Winter kommt?

Nach dem, was wir abschätzen können, werden die Impfungen im Herbst 2021 weit fortgeschritten sein - vorausgesetzt, der Impfstoff kommt tatsächlich im ersten Quartal und ist genügend verfügbar.

Wo sich die Menschen mit dem Coronavirus infizieren, lässt sich kaum noch nachvollziehen. Warum schließen Sie Restaurants und Hotels, lassen U- und S-Bahn aber in Betrieb?

Was wäre denn die Alternative? Eine brutale Ausgangssperre! Dann kann sich keiner mehr benachteiligt fühlen. Wenn man auf alle Schlaumeier hört, kommt man zu keinem Ergebnis. Wir müssen handeln, um einen nationalen Gesundheitsnotstand abzuwenden. Dazu müssen unsere Kontakte deutlich eingeschränkt werden und wir haben uns entschieden, Kernbereiche wie Bildung, Kinderbetreuung und Unternehmen dabei auszusparen und so lange es geht offen zu halten. Wir strengen uns schon an, dass wir alles vernünftig begründen.

Haben Sie Verständnis für die Bürger, die gegen die Schutzmaßnahmen auf die Straße gehen?

Wenn ein Kulturschaffender demonstriert, der wirtschaftlich in Not gerät - ja. Kein so großes Verständnis habe ich für Leute, die dagegen sind, weil sie die Tatsachen nicht wahrhaben wollen. Aber auch das ist erlaubt, solange man sich bei der Demonstration an die Hygieneregeln hält. Ich sage ganz deutlich: Jeder kann darauf vertrauen, dass wir keine leichtfertigen Entscheidungen treffen. Wir geben schon Acht, dass unsere Maßnahmen nicht mehr anrichten als das Virus selbst.

Wie viele Lockdowns kann sich Deutschland noch leisten?

Der Zustand der Wirtschaft ist besser, als wir vermutet haben. Wir haben ja auch nie einen richtigen Lockdown gemacht. Über 90 Prozent der Wirtschaft sind von unseren Maßnahmen direkt gar nicht betroffen, und viele Bereiche haben sich gut erholt. Anders sieht es natürlich bei den Gastwirten aus und bei den ganzen Kultureinrichtungen. Aber denen wird jetzt auch sehr großzügig geholfen.

Über den November hinaus?

Wir haben ein 10-Milliarden-Paket geschnürt. Das wichtigste ist, dass das Geld jetzt schnell und unbürokratisch bei den Leuten ankommt. Das muss flutschen! Da steht der Bund bei uns Ländern im Wort. Deswegen haben wir uns darauf eingelassen, noch einmal diese radikalen Eingriffe zu machen. Und wenn wir die Maßnahmen verlängern oder weitere Bereiche schießen müssen, gehe ich davon aus, dass wir auch die Hilfen ausweiten.

Deutschland steht vor einem Superwahljahr. Mit welchem Kanzler der Union würden die Grünen am liebsten regieren?

So funktioniert es ja nicht. Jede Partei muss ihr Führungspersonal selber aussuchen. Und mit dem muss man dann verhandeln und in einer Koalition auskommen. Alle möglichen Kanzlerkandidaten der Union sind strukturiert denkende Menschen, mit denen man verhandeln kann. Da ist ja kein Trump dabei.

Setzen sich die Grünen zum Ziel, stärkste Kraft zu werden?

Meine beiden Bundesvorsitzenden haben mich davon überzeugt, dass man - wenn man auf Platz zwei liegt - um Platz eins kämpfen muss. Im Augenblick geben das die Umfragen nicht her. Aber in der Politik kann auch Unvorhergesehenes geschehen. Das macht gerade ihren Reiz aus. Ich bin dafür das beste Beispiel: Wer hat denn damit gerechnet, dass ausgerechnet in Baden-Württemberg ein Grüner Ministerpräsident wird? Kein Mensch!

Ist das ein Plädoyer für einen grünen Kanzlerkandidaten?

Das entscheide Gott-sei-Dank nicht ich. Bei der letzten Bundestagswahl haben wir 8,7 Prozent geholt. Damit kann man nicht den Kanzler stellen. Anders sieht es aus, wenn wir bei 25 Prozent liegen und die anderen auch. Warten wir die Umfragen im Frühjahr ab.

Eine Umfrage im Auftrag unserer Redaktion ergab: Die Bürger halten nicht Annalena Baerbock oder Robert Habeck für den geeignetsten grünen Kanzlerkandidaten - sondern Sie, Herr Kretschmann. Was spricht eigentlich dagegen?

Ich will einfach nicht Bundeskanzler werden.

Warum nicht?

Ich habe niemals angestrebt, Bundespolitiker zu werden. Das ist eine Grundentscheidung von mir. Ich kann als Ministerpräsident über den Bundesrat Einfluss nehmen auf die Bundespolitik. Das reicht mir völlig.

