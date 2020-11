US-Wahl: Warum am Ende die Justiz die Wahl entscheiden könnte

Trump will so viele Briefwahlzettel wie möglich für ungültig erklären, denn dann wäre die US-Justiz gefragt. Darauf spekuliert er.

Washington. Donald Trump hat nie einen Hehl daraus gemacht, warum er Amy Coney Barrett unbedingt noch vor dem Wahltag am Obersten Gerichtshof installieren lassen wollte. Durch die 48-Jährige, die erst am Montag offiziell in die Arbeit eingestiegen ist, entsteht in der höchsten Entscheidungsinstanz des Landes eine komfortable 6:3-Mehrheit konservativ grundierter Richter.

Der Präsident verspricht sich davon Schützenhilfe, wenn es in entscheidenden Bundesstaaten – allen voran Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, Iowa, Michigan und Arizona – knappe Ergebnisse geben sollte, die Auszählung der Briefwahlumschläge länger dauert und ein Fall für die Justiz werden. Dass es so kommt, hat Trump in den vergangenen Tagen selbst gesagt und auf seine Anwälte verwiesen, die bereits startklar seien.

US-Wahl: Trump hält Briefwahl für betrugsanfällig

Wie und wo die Juristen des Präsidenten ihre Anfechtungsklagen einreichen, steht noch dahin. Weil Trump die Briefwahl pauschal als betrugsanfällig bezeichnet hat, bieten sich winzige Details – die fehlende oder schwer lesbare Unterschrift auf einem Rücksendeumschlag oder ein falsch versandter Stimmzettel – als Angriffsflächen an.

Ziel der Trump-Kampagne ist es, so viele Briefwahlstimmzettel wie möglich für ungültig erklären zu lassen; sofern dort nicht der Name Trump angekreuzt ist. Zu dieser Strategie gehört es auch, das Auszählen von Stimmzetteln nach dem 3. November möglichst zu unterbinden. Zuständig wären für diese Einwände zunächst die Obersten Gerichte in den jeweiligen Einzelstaaten. Wie und wann sie entscheiden würden, ist unbekannt.

Trumps Ziel ist es, die Angelegenheit so schnell wie möglich vor den Supreme Court zu bringen. Dort wurde bereits vor 20 Jahren eine historische Weichenstellung vorgenommen. Im Jahr 2000 gewann der Republikaner George W. Bush gegen den Demokraten Al Gore nur deshalb die Präsidentschaft, weil das Oberste Gericht 36 Tage nach der Wahl die Nachzählung von Stimmen im Bundesstaat Florida gestoppt hat.

US-Wahl: Prozedere müsste am 12. November abgeschlossen sein

Aus dem damaligen Chaos, das die Reputation des Gerichts und der Politik insgesamt beschädigt hat, wurden Konsequenzen gezogen. Bestünde heute zwischen Trump und Herausforderer Joe Biden im Sunshine-State ein knapper Abstand von 0,5 Prozentpunkten, würde per Maschine neu ausgezählt. Ist die Lücke noch kleiner, 0,25 Prozentpunkte, muss von Hand neu ausgezählt werden.

Das Prozedere müsste am 12. November inklusive aller Streitpunkte abgeschlossen sein. So will es das Gesetz in Florida, wo die Umfragen zuletzt auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Biden und Trump hindeuteten. Sorgen bereitet den Demokraten um Joe Biden das Verhalten einzelner Richter am Obersten Gerichtshof, deren Urteilsfindung erstaunlich deckungsgleich mit der des Präsidenten ist.

So lehnte der von Trump bestellte konservative Richter Brett Kavanaugh just eine Fristverlängerung für die Auszählung von Briefwahlstimmen im Bundesstaat Wisconsin über den 3. November hinaus mit dieser Begründung ab: „Die Staaten sollten Chaos und den Verdacht von Unregelmäßigkeit vermeiden wollen, was entstehen könnte, wenn Tausende von Briefwahlstimmen nach dem Wahltag eingehen und so das Ergebnis der Wahl potenziell drehen könnten.“ Lesen Sie auch: Warum Angela Merkel mit Donald Trump abgeschlossen hat

Die Richter-Kollegin Elena Kagan, zusammen mit zwei Liberalen am neunköpfigen Gericht in der Minderheit, verdrehte die Augen und konterte, allein die Nicht-Berücksichtigung von ordnungsgemäß abgestempelten Stimmzetteln, die später eingehen, sei „verdächtig”. Amy Coney Barrett hat sich bisher noch nicht zur Materie geäußert. Was Trump von ihr im Falle eines Falles erwartet, ist offensichtlich. Sie soll eine 6:3- oder 5:4-Mehrheit in seinem Sinne sichern. Unklar ist, ob die Richterin liefern wird.

