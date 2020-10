Corona-Rekord: Eine Million Infektionen in Spanien registriert

Madrid. Das Urlaubsland Spanien, einer der europäischen Corona-Hotspots, meldet einen traurigen Rekord: Das südeuropäische Königreich, das von der zweiten Infektionswelle schon im Sommer überrollt wurde, hat seit Beginn der Epidemie im März bereits mehr als eine Million durch Tests bestätigte Corona-Fälle registriert.

Nur Frankreich, das ebenfalls die Millionengrenze überschritt, aber in der Corona-Statistik am Donnerstag noch geringfügig hinter Spanien lag, verzeichnet in der EU ähnlich viele Fälle. Zum Vergleich: In Deutschland, dem bevölkerungsreichsten EU-Land, wurden bis Donnerstag laut Robert Koch Institut 392.000 Fälle erfasst.

Bis Donnerstagnachmittag meldete das spanische Gesundheitsministerium insgesamt 1.005.295 Fälle. Täglich wurden zuletzt mehr als 16.000 neue Infektionen erfasst. Spanische Experten fürchten, dass Spanien noch weitere leidvolle Monate vor sich haben können. „Das Schlimmste ist nicht vorbei, sondern es kommt noch“, sagt David Pestaña, Chef der Intensivstation des großen Madrider Krankenhauses Ramón y Cajal. Auch Gesundheitsminister Salvador Illa bereitete die Nation auf „harte Wochen“ vor.

Pandemie in Spanien: 7-Tage-Inzidenz erreicht höchsten Stand

Obwohl Spanien deutlich früher als die Nachbarn von der zweiten Welle getroffen wurde, gelang es den Gesundheitsbehörden bisher nicht, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Ganz im Gegenteil: Die Corona-Lage spitzt sich weiter zu: Die landesweite 7-Tage-Inzidenz kletterte mittlerweile auf 178 Fälle pro 100.000 Einwohner – das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie im Frühjahr und mehr als drei Mal so viel wie der entsprechende Wert in Deutschland.

Besonders schlimm betroffen ist die Hauptstadtregion Madrid. Und der gesamte Norden des Landes mit den Regionen Katalonien, Baskenland, Rioja, Aragonien und Navarra, wo die wöchentliche Häufigkeit bis zu 500 Fälle pro 100.000 Einwohner erreicht.

Covid-19-Tode in Italien und Großbritannien höher als in Spanien

Auch hinsichtlich der Toten, die im Zusammenhang mit Covid-19 registriert werden, gehört Spanien zu den großen europäischen Sorgenkindern. In den letzten vier Wochen wurden in Spanien 3332 Corona-Tote gemeldet; allein in Madrid waren es 962.

Seit Epidemie-Beginn starben nach den offiziellen Zahlen 34.366 Menschen. Nur Italien und Großbritannien melden in Europa noch höhere Opferzahlen. Nach Expertenschätzung liegt die wirkliche Zahl der Covid-19-Toten in Spanien jedoch bei weit über 50.000. Denn bei vielen Verstorbenen mit Corona-Symptomen wurde kein Test gemacht, weswegen diese Fälle offiziell nicht mitgezählt werden.

Corona-Maßnahmen: Spanien zieht abendliche Sperrstunde vor

Auch Spanien versucht, die Ausbreitung der Ansteckungen mit Beschränkungen des öffentlichen Lebens zu bekämpfen. Etliche Großstädte, zum Beispiel Madrid, Saragossa oder Burgos, sind derzeit Sperrgebiet. Auch die Regionen Navarra und Rioja wurden wegen der hohen Ansteckungszahlen komplett abgesperrt.

Mancherorts wurde die Gastronomie ganz geschlossen, wie etwa in der Region Katalonien. Fast überall in Spanien wurde die abendliche Sperrstunde vorgezogen. Mehrere Regionen wie Madrid, Katalonien oder Valencia erwägen mittlerweile nächtliche Ausgangssperren, um das als besonders riskant geltende Nachtleben weiter einzuschränken.

Doch die renommiertesten Epidemiologen des Landes werfen den örtlichen Gesundheitsbehörden vor, viel zu spät reagiert zu haben. In Spanien sind die Regionalregierungen für die Gesundheitspolitik verantwortlich. Als drastisches Negativbeispiel gilt vor allem Madrid, deren ultrakonservative Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso der Ausbreitung des Virus wochenlang weitgehend tatenlos zugesehen hatte.

Einen kleinen Lichtblick gibt es unterdessen im Urlaubsparadies Kanaren, wo man sich leichte Hoffnung macht, dass die internationale Reisewarnung wenigstens für die Inselgruppe bis Weihnachten aufgehoben werden kann. Die 7-Tage-Inzidenz sank dort auf 44 – womit diese Inseln deutlich besser dastehen als Deutschland, Österreich oder die Schweiz.

