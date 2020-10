Corona-Pandemie: Zweite Welle - Bundesregierung ist besorgt

Angesichts der weiter steigenden Corona-Zahlen streben die Bundesländer schärfere Sanktionen und mehr Disziplin der Bevölkerung an. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), plädieren nun für bundeseinheitliche Corona-Regelungen.

Die zweite Welle der Corona-Pandemie ist in vollem Gang. Die Bundesregierung ist besorgt: Wie kann die zweite Welle gestoppt werden?

Berlin. Lässt sich die zweite Welle der Corona-Pandemie unter Kontrolle bringen? Und wenn ja, wie? Darüber berieten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Minister des Corona-Kabinetts am Montag in Berlin. Thema des Gesprächs waren unter anderem Einreiseregelungen, die Teststrategie sowie die Kontaktnachverfolgung.

Auch über die umstrittenen Beherbergungsverbote, die einige Bundesländer für Einreisende aus Risikogebieten verhängt haben, wurde gesprochen.

Doch ob diese bleiben sollen oder nicht, steht noch nicht fest – darüber will die Bundeskanzlerin am Mittwoch bei den Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder sprechen. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies darauf, dass es sich dabei um Regelungen der Bundesländer handele. Die Bundeskanzlerin werde sich die Argumente aller Seiten anhören.

Corona: Die Bundesregierung sieht ernste Lage

Klar ist: Aus der Sicht der Bundesregierung ist die Lage ernst. Fast überall stiegen die Infektionszahlen, so Seibert, in vielen Großstädten auch sprunghaft. „Jetzt ist die Zeit, in der sich entscheidet, ob wir uns erfolgreich gegen diese Entwicklung stemmen können.“

Die wichtigste Aufgabe sei es deshalb, die Zahlen der Neuinfektionen auf einem Niveau zu halten, bei dem die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter noch möglich sei. „Zur Zeit haben wir punktuell Gesundheitsämter, die das, was diese tun sollen, nicht mehr leisten können, bei allem großartigen Einsatz, der da geleistet wird“, sagte Seibert. Ziel müsse es aber bleiben, jeden einzelnen Kontakt zu finden, um die „unselige“ Infektionskette zu unterbrechen.

Corona-Virus: „Ich kenne niemanden, der Panik macht“

Seibert verwahrte sich gegen Vorwürfe, die Bundesregierung würde Panik vor dem Virus schüren. „Ich kenne niemanden, der Panik macht, ganz sicher niemand in der Bundesregierung“, sagte Seibert am Montag in Berlin. „Wir beschreiben eine Situation, die wir für ernst halten, und für die es Gegenmittel gibt.“ (fmg)

