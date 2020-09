Verbrenner-Verbot ab 2035? Das fordert der Umweltbundesamts-Chef

Bundesweit sind tausende Menschen zu Klimademonstrationen von Fridays for Future auf die Straße gegangen. In Berlin wurden die für die Veranstaltung am Brandenburger Tor 10.000 angemeldeten Teilnehmer nach Polizeiangaben annähernd erreicht, wobei die Veranstalter selbst von 21.000 Teilnehmern sprachen.