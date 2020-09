Jan Böhmermann: Adresse des Satirikers illegal von Polizeicomputer abgefragt

Berlin. Persönliche Daten des TV-Moderators und Satirikers Jan Böhmermann sind von einem Polizeirechner abgerufen worden. Das haben die Ermittlungen zu rechtsextremen Drohbriefen mit der Signatur „NSU 2.0“ zutage gefördert. Die Daten wurden demnach Ende Juli von einem Berliner Polizeicomputer unbefugt abgefragt. Wenige Tage später tauchte Böhmermanns Privatadresse in einem Drohschreiben auf, wie die „Frankfurter Rundschau“ (FR) berichtet.

Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) habe demnach am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags in Wiesbaden über die illegale Datenabfrage bei der Berliner Polizei berichtet. Diese sei am 25. Juli 2020 erfolgt. Der „FR“ liegt nach eigenen Angaben ein „NSU-2.0“-Drohbrief vom 1. August vor, in dem Böhmermanns Adresse zu lesen ist. Die E-Mail selbst sei dabei nicht an Böhmermann, sondern an andere Empfänger gegangen.

Private Daten von Jan Böhmermann über Polizeicomputer abgerufen

Kühne-Hörmann machte im Ausschuss keine Angaben zu der Frage, ob die Daten aus Berlin auch in einem Drohschreiben gegen Böhmermann aufgetaucht seien. Der Bericht der „FR“ gibt auch keine näheren Informationen darüber, welche persönlichen Daten über den Polizeicomputer abgerufen wurden – und ob die Privatadresse des Satirikers dabei war.

Lesen Sie auch: Neue ZDF-Show mit Jan Böhmermann: Sendeplatz steht fest

Einen ähnlichen Vorgang hatte es in Berlin bereits am 5. März 2019 gegeben, als persönliche Daten der Kabarettistin İdil Baydar ohne erkennbaren dienstlichen Grund an einem Polizeicomputer abgefragt worden waren. Auch Baydar hatte kurz darauf ein Drohschreiben mit dem Absender „NSU 2.0“.

Auch interessant: Böhmermann: Satiriker bietet Abiturient Praktikum an

Anfang September hatten Sonderermittler aus Hessen in Neukölln und Spandau zwei Berliner Polizeibeamte vernommen. Sie sollen aus der Polizeidatenbank private Daten der Kabarettistin Idil Baydar und der „taz“-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah abgefragt haben. Beide erhielten kurz darauf Drohschreiben, in denen ihnen mit dem Tod gedroht wurde. (bef)

Lesen Sie hier: Rechtsextremes Netzwerk bei NRW-Polizei aufgedeckt

„NSU 2.0“ – Mehr zum Thema

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen