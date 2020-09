Regionalwahlen in Russland: Darum sind sie für Putin so wichtig

Russland, Tambow: Eine Frau gibt ihre Stimme in einer Wahlurne in einem Wahllokal ab. 2020 werden in Russland drei Tage lang (vom 11. bis 13. September) Wahlen abgehalten.

Moskau. Inmitten einer wachsenden Proteststimmung in Russland werden neue Gouverneure und Regionalparlamente gewählt. An diesem Sonntag geht der dreitägige Urnengang zu Ende. Die Abstimmung gilt als wichtiger Stimmungstest für den Präsidenten Wladimir Putin. Gerade die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny, einer der bekanntesten Oppositionspolitiker Russlands, überschattet die Wahl.

Millionen Menschen sind am Hauptabstimmungstag in nahezu allen Gebieten des flächenmäßig größten Landes der Erde zur Stimmabgabe aufgerufen. Mehr als 9000 verschiedene Wahlen gibt es. Inn 18 Regionen werden Gouverneure gewählt, in elf weiteren Regionen stimmen die Menschen über eine neue Zusammensetzung lokaler Parlamente ab. In 22 Städten stehen Stadtratswahlen an. In anderen Gebieten stellen sich Abgeordnete der Staatsduma zur Wahl.

Regionalwahlen in Russland: Wie schneidet Putins Partei ab?

Mit Spannung wird erwartet, wie die Kremlpartei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin abschneidet. Das Ansehen von Putin und seiner Partei litt zuletzt nämlich nicht nur unter dem Verdacht, dass der Kreml hinter dem Anschlag auf Alexej Nawalny stecken könnte. Eine unpopuläre Rentenreform, hohe Arbeitslosigkeit und die schlechte wirtschaftliche Lage wegen der Öl-Krise und der Corona-Pandemie sorgten zuletzt für Unzufriedenheit in der Bevölkerung.

Die Leiterin des Analyseinstituts R.Politik, Tatjana Stanowaja, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Regionalwahlen dienten dem Kreml als Entscheidungsgrundlage in der Frage, ob die Regierungspartei Geeintes Russland reformiert werden müsse und die nationale Parlamentswahl verschoben.

Dreitägige Wahlen in Russland: Manipulationen befürchtet

Nicht ausgeschlossen ist, dass es in einigen Regionen zu einer Stichwahl kommen wird – weil die Menschen entweder aus Protest die Opposition wählen oder der Kreml-Kandidat als schwach gilt. Dass die Abstimmung über drei Tage andauert, war im Vorfeld kritisiert worden: Kritiker befürchten Manipulationen, weil eine Kontrolle der Wahl über diesen Zeitraum hinweg schwierig sei. Laut Wahlkommission soll durch die zeitliche Streckung das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus verringert werden.

Nawalnys Vergiftung könnte nach Tatjana Stanowajas Einschätzung „widersprüchliche Folgen“ für die Regionalwahlen haben. Einerseits sei durch die Tat Nawalnys Kampagne für eine „kluge Wahl“ des jeweils aussichtsreichsten Oppositionskandidaten behindert worden, sagte die Politik-Expertin. Andererseits habe der Giftanschlag „einen Schock“ ausgelöst, der möglicherweise einige Bürger auf die Seite der Opposition getrieben habe.

Vergiftung von Alexej Nawalny: Strategie der „klugen Abstimmung“ gefährdet?

Der auch international bekannte Putin-Kritiker Alexej Nawalny wird bereits seit drei Wochen in der Berliner Universitätsklinik Charité behandelt. Nach einer Untersuchung in einem Speziallabor steht für die Bundesregierung fest, dass der 44-Jährige mit einem Nervengift der vom internationalen Chemiewaffenverbot betroffenen Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Russische Ärzte sähen dagegen bislang keine Anhaltspunkte für eine Vergiftung, hieß es aus Moskau. Mehr dazu: Fall Nawalny: Deutschland will Akten geheim halten

Bevor Nawalny auf einem Inlandsflug nach Moskau zusammengebrochen war, hatte er sich in Sibirien aufgehalten, um die Regionalwahlen vorzubereiten. Sein Team will mit der Strategie einer „klugen Abstimmung“ die Dominanz der Kremlpartei brechen. Dabei sollen die Wähler für irgendjemanden stimmen – nur unter keinen Umständen für Geeintes Russland. Diese Methode war zuletzt schon sehr erfolgreich gewesen. (dpa/bml)

