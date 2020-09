Donald Trumps Vermögen: So reich ist der US-Präsident

Washington. Unternehmer, Entertainer, US-Präsident: Donald Trump kann auf zahlreiche Einnahmequellen zurückgreifen. Über das genaue Vermögen des US-Präsidenten kann nur spekuliert werden. Offiziell ist nur sein Gehalt als US-Präsident öffentlich. Dieses beträgt jährlich 400.000 Dollar – Trump spendet sein Gehalt seit Amtsantritt an wohltätige Organisationen.

Bereits Donald Trumps Vater Fred Trump wurde durch den Bau von Wohnkomplexen in New York zum Multimillionär. 1971 übernahm Donald Trump die Firma und benannte sie um in „The Trump Organization“. Bis heute ist sie in Besitz der Familie Trump, aktuell geführt von Donald Trumps Söhnen Donald Jr. und Eric. Die Verfassung verbietet dem US-Präsidenten die Führungsposition.

US-Präsident Donald Trump.

Foto: Chris Carlson / dpa

Das US-Magazin „Forbes“ hat jüngst wie jedes Jahr die 400 reichsten Amerikaner vorgestellt. Donald Trump rutschte auf der Liste bemerkenswert ab. Belegte er 2019 noch den 275. Platz, liegt er nun auf dem 339. Laut Forbes hat der US-Präsident ein Vermögen von 2,5 Milliarden Dollar, rund 600 Millionen weniger als vergangenes Jahr.

Dem Magazin zufolge könnte ein Grund für den Abstieg die Auswirkungen der Corona-Krise sein. Die Branche, in der Trump tätig ist, sei von der Krise besonders hart getroffen, die Werte für Büro-Gebäude und Hotels gesunken. Trumps Golfresort „Trump National Doral“ in Miami sei nur noch rund 28 Millionen Dollar Wert – ein Rückgang von 80 Prozent innerhalb eines Jahres. (dmt)

