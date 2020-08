Corona: Merkel für strengere Regeln: Einheitliches Bußgeld bei Masken-Verstoß

Berlin. Am heutigen Donnerstag um 11.00 Uhr wird Angela Merkel im Kanzleramt auf einen großen Videoscreen mit 16 kleinen Fenstern schauen und sich wohl dabei fragen, wer von den zugeschalteten Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mal wieder eine Sonderlocke drehen will.

Im Juni, nach der letzten großen Schalte mit den Ländern, war die Kanzlerin genervt gewesen vom unterschiedlichen Tempo bei Corona-Lockerungen im Land und dem damit verbundenen Flickenteppich an Regeln.

Merkel blieb immer vorsichtig und mahnt unablässig, das Virus zu früh auf die leichte Schulter zu nehmen. Jetzt hat sich die Lage verändert. Es sind plötzlich viele Ministerpräsidenten, die sich mehr Einheitlichkeit und Führung aus Berlin wünschen. Die Zahl der Neuinfektionen steigt – und mit ihr die Sorge vor einer zweiten Pandemie-Welle. Es wird mit längeren Beratungen gerechnet.

Es gibt viel Gesprächsbedarf. Eine Pressekonferenz nach Ende der Videokonferenz ist für den Nachmittag geplant. Darüber wollen die Länder mit der Kanzlerin reden:

Das Corona-Risiko durch Urlaubsrückkehrer

Ein zentraler Streitpunkt ist, wie man mit Corona-Tests für Reisende umgeht und ob man hier zu einer einheitlichen Linie findet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn agiert plötzlich zaudernd. Der CDU-Politiker, über Monate für sein Krisenmanagement gefeiert, machte bei der Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten einen Rückzieher und will sie wieder abschaffen. Grund: Die Labore kommen mit den Analysen nicht mehr hinterher, auch die Kosten gehen durch die Decke.

Stattdessen sollen Urlauber häufiger in Quarantäne geschickt werden, aus der sie sich nach fünf oder sieben Tagen mit negativen Tests befreien können. Im Moment gilt für Reisende noch, dass sie die Quarantäne mit Vorlage eines maximal 48 Stunden alten Tests bei der Einreise oder durch einen in Deutschland auf Anordnung der Behörden gemachten Test umgehen können.

Auch Kanzlerin Angela Merkel will die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten am Ende der Sommerferien aller Bundesländer mit dem 15. September beenden. In dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschlussentwurf des Bundes wird darauf hingewiesen, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten in jedem Fall verpflichtet seien, sich unverzüglich für 14 Tage nach ihrer Einreise in Quarantäne zu begeben.

Quarantäne für Reiserückkehrer: Spahn kassiert von Söder eine „Watschn“

Hier steuert Merkel auf einen zentralen Konflikt mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu. Söder, der im Moment auch die Runde der Ministerpräsidenten leitet, sieht das nämlich ganz anders. Man könne nicht verpflichtende Tests einführen, „und nach zwei Wochen schaffen wir sie wieder ab“. Die Quarantäneregelung nach der Sommerpause sei nicht sinnvoll umsetzbar, sagte Söder am Mittwochabend in der ARD-Talkshow „Maischberger“.

Bis eine „sinnvolle und nachvollziehbare Quarantäneregelung“ umsetzbar sei, sollte an den Pflichttests festgehalten werden. Rumms. Das dürfte bei Spahn gesessen haben – und Merkel war sicher auch nicht amüsiert. In Bayern nennt man das eine „Watschn“, die Söder da austeilte. Allzu großspurig sollte der CSU-Chef heute Vormittag aber nicht auftreten – die gewaltige Testpanne im Freistaat hat noch keiner vergessen.

Einheitliche Bußgelder bei Corona-Verstößen

Bundesweit gibt es die Vorgabe, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Ladengeschäfte Mund-Nase-Schutz zu tragen. Und wenn ich mich nicht daran halte? In Brandenburg passiert dann gar nichts. Keine Strafe, nur eine Ermahnung. Das gilt auch in Bremen und Sachsen-Anhalt. In anderen Bundesländern kann es dagegen richtig teuer werden. Wer in NRW in Bussen und Bahnen keine Maske trägt und dabei erwischt wird, dem droht 150 Euro Bußgeld.

Der Städtetag fordert Merkel und die Länderchefs auf, hier für Klarheit zu sorgen und einen bundesweit einheitlichen Bußgeld-Katalog einzuführen: „Maskenverweigerer sollten in Bussen und Bahnen zum Beispiel überall das Gleiche zahlen, da sollte ein Kompromiss leicht möglich sein“, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung unserer Redaktion. Die Kanzlerin hatte in der vergangenen Woche bei ihrem Besuch bei NRW-Ministerpräsident Armin Laschet betont, wie wichtig ihr die konsequente Verfolgung von Maskenverstößen durch Polizei und Ordnungsämter sei. Es sei keine „Lappalie“.

An diesem Donnerstag wird sie konkret: Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht müssten mindestens 50 Euro Bußgeld erhoben werden, so Merkels Forderung in der Beschlussvorlage des Bundes, die sie den Ministerpräsidenten am Donnerstag vorlegen wird.

Großveranstaltungen sollen bis Ende des Jahres verboten werden

Auch hier geht Merkel in den Konflikt mit den Ministerpräsidenten. Für Konzerte, Messen und andere Mega-Events gilt aktuell ein Verbot bis Ende Oktober. Merkel wird sich nun dafür einsetzen, dass Großveranstaltungen wie Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals oder Dorf-Schützenfeste bis mindestens 31. Dezember 2020 verboten bleiben.

Ausnahmen könne es in Regionen mit sehr geringen Infektionszahlen geben, wenn sichergestellt sei, dass die Teilnehmer ausschließlich aus dieser Region oder aus umliegenden Regionen mit entsprechenden Entwicklungen kommen.

Doch die Verlängerung des Verbots ist im Kreis der Ministerpräsidenten umstritten. Länder dringen auf Ausnahmen, wenn regional die Infektionszahlen niedrig sind und Veranstalter überzeugende Hygiene- und Abstands-Konzepte vorlegen.

Bund will Feiern im Privatbereich auf 25 Teilnehmer beschränken

Bei privaten Feiern will Merkel die Regeln erheblich verschärfen: Laut Beschlusslage des Bundes sollen Feiern im Privatbereich auf 25 Teilnehmer beschränkt werden. Bevorzugt sollten diese Zusammenkünfte im Freien abgehalten werden. In der Beschlussvorlage des Bundes heißt es zudem, bei privaten Veranstaltungen und Feiern außerhalb des Privatbereichs sollten künftig 50 Teilnehmer erlaubt sein.

Ob sich Bund und Länder zu solch strengen Obergrenzen für Teilnehmer an privaten Feiern und Partys durchringen können, ist aber noch völlig unklar. Bei privaten Feiern müsste man eine Nachverfolgbarkeit gewährleisten, indem etwa Anwesenheit dokumentiert werde. Wer soll das kontrollieren?

Dürfen wieder Fußball-Fans in die Stadien?

Die Fußball-Bundesliga rechnet nicht damit, dass die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten heute schon grünes Licht für mögliche Fans im Stadion geben. „Wir erwarten bei der Konferenz keine dezidierte Entscheidung für oder gegen die Bundesliga“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert, bei „Bild live“. Darum gehe es auch gar nicht. „Es geht darum, wie man mit Großveranstaltungen umgeht. Da ist unsere Kenntnis, dass bis zum 31. Oktober Großveranstaltungen untersagt sind“, fügte Seifert hinzu.

Die Liga signalisiert aber Interesse, den deutschen Supercup zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am 30. September in München im Rahmen eines Tests mit Zuschauern auszutragen. „Das wäre ein nächster Schritt zur Fußballkultur, nach der sich viele Menschen sehnen. Das würde uns Erkenntnisse bringen. Nur so kann es gehen“, meinte Seifert, der am Mittwoch ein neues Hygiene-Konzept der DFL an die 36 Proficlubs in 1. und 2. Liga verschickte. Beim UEFA-Supercup zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla am 24. September in Budapest sollen bis zu 30 Prozent der 67.000 Plätze in der Puskás Aréna besetzt werden.

