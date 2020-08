Belarus: Alexander Lukaschenko gewinnt laut Prognose Wahl

Laut Prognosen gewinnt Lukaschenko die Wahl in Belarus. In der Nähe von Wahllokalen gab es Festnahmen, Soldaten waren auf den Straßen.

Minsk. Der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, hat laut offiziellen Prognosen die von Manipulationsvorwürfen überschattete Präsidentschaftswahl am Sonntag eindeutig gewonnen. Laut Prognose errang Lukaschenko 79,7 Prozent der Stimmen.

Die größte Rivalin Swetlana Tichanowskaja kam demnach auf 6,8 Prozent. Nach Angaben der Wahlkommission sollen einige Wahllokale, vor denen sich besonders lange Schlangen gebildet hatten, länger geöffnet bleiben.

Belarus: Alexander Lukaschenko gewinnt laut Prognosen die Wahl

Der mit harter Hand regierende Amtsinhaber Lukaschenko kandidierte für eine sechste Amtszeit – er ist bereits seit zweieinhalb Jahrzehnten an der Macht. Beobachter rechneten bereits vor der Wahl mit einem klaren Sieg Lukaschenkos. Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja hatte in den Wochen vor der Wahl aber massiv an Zustimmung gewonnen.

Die 37-Jährige trat an, nachdem ihr Mann, der bekannte Blogger Sergej Tichanowski, inhaftiert und von der Wahl ausgeschlossen wurde. Tausende Menschen nahmen an ihren Wahlkampfveranstaltungen teil, obwohl die Behörden vor der Wahl massiv gegen die Opposition vorgingen.

Am Sonntagabend sagte Tichanowskaja Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur, dass die Präsidentenkandidatin keine Niederlage gegen Lukaschenko anerkenne. „Es kann keine Anerkennung eines solchen Wahlergebnisses geben“, sagte Sprecherin Anna Krasulina. Es sei damit zu rechnen gewesen, dass die staatlichen Meinungsforscher Lukaschenko rund 80 Prozent der Stimmen zuschreiben würden. „Das ist fern jeder Realität.“ Tichanowskaja und ihre Mitstreiterin Maria Kolesnikowa wollten am Abend bei einer Pressekonferenz über die Protestlage in Belarus informieren.

Die Massen dürften nach der Wahl nicht angestachelt werden

Aus dem Ausland gab es belarussischen Medien zufolge Prognosen, nach denen Tichanowskaja teils mehr als 80 Prozent der Stimmen erhalten habe. In Minsk rief die Wahlleiterin Lidija Jermoschina dagegen die vier Gegenkandidaten von Lukaschenko dazu auf, ihre Niederlage anzuerkennen. „Das wichtigste ist, eine Niederlage eingestehen zu können“, sagte sie.

Die Massen dürften nicht angestachelt werden, zu Protesten auf die Straße zu gehen. Jermoschina verwies auf die staatlichen Meinungsforscher, die Lukaschenko für seine sechste Amtszeit einen haushohen Sieg von 79,7 Prozent der Stimmen prognostizierten. Tichanowskaja soll den so bezeichneten Exit Polls zufolge 6,8 Prozent der Stimmen eingesammelt haben.

Angespannte Lage in Minsk während der Wahl

Kurz nach Ende der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) ist es erneut zu Festnahmen gekommen. Lokale Medien berichteten am Sonntagabend, dass die Polizei Menschen in der Nähe von Wahllokalen abgeführt habe. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Kurz vor Schließung der Wahllokale habe es an einigen Orten noch lange Warteschlangen gegeben.

Die Sicherheitskräfte sperrten demnach auch Teile des Zentrums der Hauptstadt Minsk ab. So sei etwa der Unabhängigkeitsplatz nicht mehr zu erreichen gewesen. Außerdem wurden Metro-Stationen geschlossen. Bürger in sozialen Netzwerken berichteten von erheblichen Problemen mit dem Internet. Bereits während der Abstimmung wurden Menschen festgenommen.

Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP von gepanzerten Fahrzeugen und bewaffneten Soldaten an wichtigen Zufahrtsstraßen. (les/afp/dpa)

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen