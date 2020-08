Beirut: Mitarbeiterin der Deutschen Botschaft bei Explosion getötet

Beirut.

In Beirut suchen nach den gewaltigen Explosionen vom Dienstagabend die Rettungskräfte weiter nach Verschütteten

Eine deutsche Diplomatin starb bei dem Unglück

In Beirut kam es am Dienstagabend zu gewaltigen Explosionen – noch immer ist die Ursache unklar, das US-Verteidigungsministerium geht von einem Unfall aus

Bisher ist nur klar, dass im Hafenviertel fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat explodierten

Nach offiziellen Angaben starben mehr als 130 Menschen, über 5000 wurden verletzte

Nach Angaben des Zivilschutzes werden noch rund 100 Personen vermisst, Rettungskräfte suchen nach Verschütteten

Schätzungsweise 250.000 Einwohner von Beirut verloren ihre Wohnungen

Die libanesische Hauptstadt wurde zur „Katastrophenstadt“ erklärt

Nach den schweren Explosionen in Beirut am Dienstagabend geht die Suche nach Vermissten weiter. Mindestens 5000 Menschen seien verletzt worden, die Zahl der Toten stieg auf mindestens 137, sagte ein Sprecher des libanesischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag. Doch es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigt.

Wie jetzt bekannt wurde, ist auch eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft getötet worden. Darüber unterrichtete das Auswärtige Amt am Donnerstag die Obleute des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Sie galt noch bis Mittwochabend als vermisst.

Außenminister Heiko Maas sprach den Angehörigen und der Belegschaft der Botschaft sein Beileid aus: „Unsere schlimmste Befürchtung hat sich bestätigt. Eine Angehörige unserer Botschaft in Beirut ist durch die Folgen der Explosion in ihrer Wohnung ums Leben gekommen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts sind in tiefer Trauer um die Kollegin.“

Auch weitere Angehörige der Botschaft sind unter den Verletzten. Eine Diplomatin sei schwer verletzt worden und liege im Krankenhaus. Sie solle mit einem Spezialflugzeug der Bundeswehr „in Kürze“ ausgeflogen werden, heißt es in einem Schreiben des parlamentarischen Staatssekretärs im Auswärtigen Amt, Niels Annen, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die Kanzlei der deutschen Botschaft im Stadtteil Dekwaneh, die Residenz des Botschafters und viele Wohnungen von Botschaftsangehörigen seien zum Teil stark beschädigt. Ein weiteres Botschaftsgebäude im Stadtteil Rabieh, in dem die Rechts- und Konsularabteilung untergebracht ist, sei dagegen funktionsfähig. Dieses Gebäude werde nun „für das akute Krisenmanagement“ genutzt, so Annen.

Deutschland hat Libanon Hilfe angeboten

Deutschland bot dem Libanon einen Hilfseinsatz der Bundeswehr an. Ein Erkundungsteam flog am Donnerstagmorgen in die libanesische Hauptstadt ab. Die Experten sollen klären, wie die Bundeswehr nach der verheerenden Explosion helfen kann.

Neben der „fliegenden Intensivstation“ der Bundeswehr – einem Airbus A310 „MedEvac“ für den Transport Schwerverletzter – wurde ein schnell verlegbares Luftrettungszentrum des Sanitätsdienstes alarmiert.

Auch sei die Korvette „Ludwigshafen am Rhein“ von Limasol auf Zypern in Richtung Libanon entsandt worden, hieß es weiter. Die Korvette werde nach etwa sechs Stunden Fahrtzeit in Beirut eintreffen, um mit einem Schiffsarzt und weiteren Besatzungsmitgliedern vor Ort zu helfen.

Das Technische Hilfswerk (THW) schickte am Mittwochabend im Auftrag der Bundesregierung ein Team der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) sowie ein Botschaftsunterstützungsteam in den Libanon.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerk (THW) bereiten sich auf den Abflug in die libanesische Hauptstadt Beirut vor.

Foto: Kai-Uwe Wärner / dpa

Explosion in Beirut: Ursache weiterhin unklar

Die genaue Ursache der Detonation ist weiterhin unklar. Sie steht nach unterschiedlichen Berichten in Verbindung mit großen Mengen Ammoniumnitrat, die jahrelang im Hafenviertel ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert worden sein sollen. Eine Untersuchungskommission soll bis zur kommenden Woche einen ersten Bericht vorlegen. Hinweise auf einen Anschlag oder einen politischen Hintergrund gab es nach offiziellen Angaben nicht.

Ammoniumnitrat, das auch zur Herstellung von Sprengsätzen dient, kann bei höheren Temperaturen detonieren. Die Substanz dient zum Raketenantrieb und vor allem zur Herstellung von Düngemittel. Lesen Sie hier: Ammoniumnitrat – Was macht den Stoff so gefährlich?

Der Stoff könnte von einem Frachtschiff stammen, dem libanesische Behörden laut Berichten im Jahr 2013 wegen verschiedener Mängel die Weiterfahrt untersagt hatten. Das Schiff war demnach von Georgien aus ins südafrikanische Mosambik unterwegs.

Große Teile Beiruts zerstört – Hunderttausende obdachlos

Nach Angaben der örtlichen Behörden betreffen die Schäden durch die verheerenden Explosionen fast die halbe Stadt. Bis zu 250.000 Bewohner Beiruts sind durch die Zerstörungen obdachlos geworden. Die Höhe der Schäden wird auf insgesamt drei bis fünf Milliarden Dollar geschätzt.

Auch Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Beirut wurden bei den gewaltigen Detonationen verletzt. Das Gebäude, in dem sich die Botschaft befindet, sei beschädigt worden, teilte das Auswärtige Amt am Dienstagabend in Berlin mit. Angesichts der starken Schäden im Stadtgebiet könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere deutsche Staatsangehörige unter den Opfern und Verletzten seien.

Der Generalsekretär des Roten Kreuzes, George Kattanah, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Zahl der Opfer werde wahrscheinlich weiter steigen. Auch aus Sicherheitskreisen hieß es, es würden noch mindestens 100 Menschen vermiss t. „Es liegen noch immer viele Menschen unter den Trümmern“, sagte ein Offizieller, der ungenannt bleiben wollte.

Katastrophe in Beirut: Bei zwei gewaltigen Explosionen sind am 4. August Dutzende Menschen getötet und Tausende weitere verletzt worden. Foto: MOUAFAC HARB / AFP / Handout

Die Ursache der Detonationen im Hafenviertel war zunächst unklar. Als möglicher Auslöser wurde eine sehr große Menge Ammoniumnitrat vermutet, die im Hafen gelagert worden war. Die Regierung ging nicht von einem Anschlag aus. Foto: Getty Images

Die Explosionen – eine kleinere und eine zweite, sehr viel größere mit einer massiven Druckwelle – zerstörten das Hafenviertel Beiruts fast komplett. Menschen versuchten verzweifelt, Verletzte zu retten. Foto: Hussein Malla / dpa

Die riesige Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Hubschrauber wurden zum Löschen von Bränden eingesetzt. Foto: Str / AFP



Das Hafenviertel liegt in der Nähe der Innenstadt Beiruts. Foto: Hussein Malla / dpa

Rettungskräfte und Soldaten versuchten, den Verletzten zu helfen. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Die Explosion soll noch im hunderte Kilometer entfernten Zypern zu hören gewesen sein. Foto: Str / AFP

Der Morgen nach den Explosionen in Beirut. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Die Druckwelle der Explosion warf Autos um und zerstörte Fensterscheiben auch noch in vielen Kilometern Entfernung. Foto: Getty Images



Mehrere Tausend Menschen wurden durch die Explosionen verletzt. Foto: Marwan Naamani / dpa

Rauchwolken über dem Hafenviertel von Beirut. Foto: Getty Images

Wie viele Menschen genau getötet und verletzt wurden, war am Tag nach den Explosionen noch nicht klar. Foto: Marwan Naamani / dpa

Premierminister Hassan Diab rief einen Tag der Trauer aus. Beirut sei nun eine „Katastrophenstadt“. Foto: HO / TELE-LIBAN / AFP



US-Verteidigungsminister spricht nach Explosion von Unfall

Nach Einschätzung von US-Verteidigungsminister Mark Esper war die Explosion ein Unfall. Die verfügbaren Informationen erlaubten noch kein abschließendes Bild, die „meisten“ Quellen gingen aber von einem Unfall aus, sagte Esper am Mittwoch. „Es ist natürlich eine Tragödie.“

Auch US-Präsident Donald Trump sprach bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus von einem „Unfall“. Es könne sich aber auch um einen „Angriff“ gehandelt haben, zum jetzigen Zeitpunkt wisse dies „niemand“. Am Vortag hatte Trump mit der Aussage für Wirbel gesorgt, bei den Explosionen habe es sich mutmaßlich um einen Anschlag mit einer „Art von Bombe“ gehandelt.

Satellitenbilder zeigen den zerstörten Hafen von Beirut.

Foto: - / dpa

Explosion in Beirut: Riesige Pilzwolke und enorme Druckwelle

Bei der Detonation in Beirut hatte sich am Dienstagabend eine riesige Pilzwolke am Himmel gebildet. Eine Druckwelle breitete sich blitzschnell kreisförmig aus. Videos aus den sozialen Netzwerken zeigen das Ausmaß der Katastrophe.

Noch Kilometer weiter gab es Schäden. Beschädigt wurden der Regierungspalast, die finnische Botschaft und die Residenz von Ex-Ministerpräsident Saad Hariri. Am Suk Beirut, einer modernen Einkaufsgegend, zerbarsten Fensterscheiben. Auch ein Schiff der UN-Friedenstruppen im Libanon (Unifil) wurde beschädigt. Es seien Blauhelm-Marinesoldaten verletzt worden, teilte die Mission mit.

Zudem wurde die Niederlassung des Goethe-Instituts stark beschädigt. Eine Mitarbeiterin wurde leicht verletzt, wie eine Sprecherin des Instituts am Mittwoch auf Anfrage in Berlin sagte. Die Frau befinde sich auf dem Weg der Besserung, weitere Menschen hätten sich zum Zeitpunkt der Explosion nicht in dem Gebäude aufgehalten.

Schwere Explosionen in Beirut: Augenzeugen schildern erschütternde Szene

Die Explosionen stürzten die libanesische Hauptstadt in noch tieferes Chaos. Durch die Erschütterung zerbarsten Fenster, Trümmerteile schlugen Löcher in Wände. Augenzeugen berichteten, Leichen hätten in den Straßen gelegen. Menschen wurden in zerstörten Gebäuden verschüttet. Die Armee half, Verletzte in Krankenhäuser zu bringen. Bürger wurden aufgerufen, Blut zu spenden.

Der Hafen Beiruts liegt in der Nähe der Innenstadt. Wie ein AFP-Reporter berichtete, wurden alle Geschäfte im Quartier Hamra durch die Explosionen beschädigt. Beirut, in dessen Großraum schätzungsweise bis zu 2,4 Millionen Menschen leben, wurde zur „Katastrophen-Stadt“ erklärt.

Die gewaltige Explosion in Beirut zerstörte das Hafenviertel fast komplett. Menschen versuchten, Verletzte zu retten.

Foto: Hussein Malla / dpa

Ein Bewohner Beiruts schrieb auf Twitter von „bebenden Gebäuden“. Ein anderer schrieb: „Beirut wurde gerade von einer gewaltigen, ohrenbetäubenden Explosion verschlungen. Ich habe es in meilenweiter Entfernung gehört.“

Regierungschef Diab erklärte den Mittwoch zum Tag landesweiter Trauer in Gedenken an die Opfer. Für die Stadt wurde ein zwei Wochen langer Notstand verhängt.

Beirut: Kanzlerin Merkel und Außenminister Maas reagieren

Regierungen anderer Länder zeigten sich betroffen und stellten rasche Unterstützung in Aussicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, sie sei „erschüttert“, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer die Kanzlerin zitierte und sagte: „Unsere Gedanken sind bei denen, die Angehörige verloren haben. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung. Wir werden dem Libanon unsere Unterstützung anbieten.“

Deutschland stehe dem Libanon in der „schweren Stunde zur Seite“, twitterte Außenminister Heiko Maas.

Auch die Europäische Union und Frankreich, frühere Mandatsmacht des Libanon, stellten Hilfen in Aussicht. Die EU sagte eine Nothilfe in Höhe von mehr 33 Millionen Euro zu. Mit dem Geld soll zum Beispiel medizinische Ausrüstung finanziert werden, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag mitteilte. Weitere Hilfen könnten je nach Einschätzung der humanitären Lage vor Ort folgen, hieß es. Von der Leyen bot dem Libanon zudem die Unterstützung beim Wiederaufbau des zerstörten Teils der Stadt an.

Der französische Staatschef Emmanuel Macron reiste am Donnerstag in die libanesische Hauptstadt, um seinen Amtskollegen Michel Aoun und Regierungschef Hassan Diab zu treffen. „Der Libanon ist nicht allein“, twitterte Macron bei seiner Ankunft auf Französisch und Arabisch. Er will mit dem Besuch die Solidarität Frankreichs gegenüber den Libanesen ausdrücken.

Kriegsgegner Israel bietet Hilfe an

Selbst Israel, das mit dem benachbarten Libanon keine diplomatischen Beziehungen pflegt, bot über ausländische Kanäle „medizinische humanitäre Hilfe“ an. Offiziell befinden sich beide Länder noch im Krieg. Spekulationen, dass Israel hinter der Explosion stecken könnte, räumte Außenminister Gabi Aschkenasi aus.

Aus Solidarität mit den Betroffenen der verheerenden Explosion sollen die Farben der libanesischen Flagge das Rathaus der israelischen Küstenstadt Tel Aviv erleuchten. Humanität sei wichtiger als jeder Konflikt, schrieb Bürgermeister Ron Huldai bei Twitter. „Unsere Herzen sind nach diesem schrecklichen Unglück bei den Menschen im Libanon.“

Zerstörte Gebäude im Hafenviertel von Beirut.

Foto: Str / AFP

Libanon erlebt schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten

Der Libanon durchlebt derzeit die verheerendste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Seit Mitte Juni befindet sich das libanesische Pfund im freien Fall, die Arbeitslosenrate steigt. Aus Protest gegen wochenlange massive Stromausfälle hatten Demonstranten am Dienstag versucht, das Energieministerium in Beirut zu besetzen.

In Teilen des Landes hatte es in den vergangenen Wochen bis zu 20 Stunden am Tag keinen Strom gegeben. Zuletzt hatten sich auch die Spannungen zwischen dem Libanon und dem Nachbarland Israel wieder erheblich verschärft. Ende Juli hatte die israelische Armee erklärt, einen „Infiltrationsversuch“ im israelisch-libanesischen Grenzgebiet vereitelt zu haben.

Demnach hatte eine Gruppe aus bewaffneten Männern die sogenannte Blaue Linie im umstrittenen Berg-Dow-Gebiet in den Golanhöhen überquert. Israel machte die radikalislamische Hisbollah-Miliz für den Vorfall verantwortlich, der Libanon warf Israel seinerseits eine „gefährliche Eskalation“ vor.

(dpa/afp/bef/mbr/jha)

