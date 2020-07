Stuttgart: Warum die Polizei jetzt "Stammbaumrecherche" betreibt

Stuttgart kommt nicht zur Ruhe. Seit vor drei Wochen in einer Samstagnacht mehrere hundert vor allem junge Menschen in der Innenstadt Scheiben einschlugen und Geschäfte plünderten, während die Polizei lange kämpfte, die Lage in den Griff zu bekommen, diskutiert die Stadt, was da passiert ist und wie es soweit kommen konnte.

Die Polizei will sich dabei offenbar auf die Herkunft der mutmaßlichen Täter fokussieren. Wie die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet, kündigte der Stuttgarter Polizeipräsident Frank Lutz am Donnerstag im Gemeinderat an, man werde auch bei Tatverdächtigen mit deutschem Pass mithilfe der Landratsämter deutschlandweit „Stammbaumrecherche“ betreiben.

Polizei Stuttgart: Grüne und Linke kritisieren „Stammbaumrecherche“ scharf

Ein Sprecher begründete das gegenüber der Zeitung mit dem großen öffentlichen Interesse an dem Fall: „Die grundlegende Erhebung personenbezogener Daten bemisst sich an der Schwere des Delikts, hier kommt dazu, dass ganz Deutschland auf den Fall blickt.“

Grüne und Linke kritisierten die Ankündigung scharf. Der Grünen Stadtrat Marcel Roth fragte: „Wie viele Generationen muss man in Stuttgart leben, um als Bürger dieser Stadt anerkannt zu werden?“

Stuttgart: CDU beklagt „Rassismuskeule“ gegen die Polizei

Linken-Stadtrat Christoph Ozasek erklärte, die Stammbauchrecherchen zeugten von einem „Weltbild, das mit den gelebten Werten in Stuttgart in offenem Konflikt steht“. Sobald Hautfarbe und Herkunft ein generelles Verdachtsmerkmal würden, sei illegales Racial Profiling in der Polizeipraxis die direkte Konsequenz.

Die Stuttgarter CDU erklärte dagegen in einem Gemeinderatsantrag, die Ausschreitungen seien „in letzter Konsequenz gegebenenfalls auch Ergebnis und Folge der permanenten ,Rassismuskeule’ gegen unsere Polizei, die mit problematischen Polizeistrukturen andernorts (z.B. USA) nichts zu tun hat“.

Racial Profiling bei der Polizei: Unions-Politiker pochen auf Studie

Inwiefern Racial Profiling bereits jetzt Teil der Polizeiarbeit ist, wird seit Wochen auch auf Bundesebenen diskutiert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lehnt es ab, eine Studie zu dem Thema durchführen zu lassen. Er begründet das unter anderem damit, dass die Praxis ohnehin verboten sei.

Politikerinnen und Politiker auch aus der Union sehen das anders und dringen auf die Durchführung einer Studie. Norbert Röttgen, Bewerber um den CDU-Vorsitz, sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Eine solche Rassismus-Studie, die Erfahrungsberichte von Betroffenen einbezieht, kann ja nur zwei Ergebnisse haben: Entweder gibt es bei der Polizei etwas über Einzelfälle hinaus. Dann besteht Handlungsbedarf. Oder das ist nicht der Fall, dann stärkt die Studie das Vertrauen in die Polizei.“

Integrationsstaatsministerin Anette Widmann-Mauz, ebenfalls CDU, erklärte unserer Redaktion, sie teile die Einschätzung der Polizeiverbände, dass eine wissenschaftliche Auseinandersetzung für eine sachliche Diskussion erforderlich und gut ist. (tma)

