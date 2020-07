Angela Merkel mit Maske: Die ersten Fotos mit Mund-Nasens-Schutz

So trage ich den Mundschutz richtig

Berlin. Dass sie in der Corona-Pandemie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz für wichtig hält, hat Angela Merkel schon oft betont. Jetzt haben Fotografen haben die Bundeskanzlerin erstmals bei einem offiziellen Termin mit Maske abgelichtet. Die Bilder zeigt Merkel mit einer Schwarzen Maske, auf dem das Logo der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu sehen ist.

Eines der Bilder entstand am Donnerstagabend bei der Vorbesprechung der Unionsländer vor der Bundesratssitzung in der Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern. Die Kanzlerin steht neben dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), der auch eine Maske trägt. Allerdings ist auf Haseloffs Maske das Signet der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt zu sehen. Merkel erschien auch zur Sitzung des Bundesrates am Freitag mit Mund-Nase-Schutz.

Reiner Haseloff (l., CDU), Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trafen sich in Berlin mit Maske.

Merkels Maskengewohnheiten schon vorher ein Thema

Bereits am vergangenen Montag waren Merkels Maskengewohnheiten am Rande des Treffens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin Thema.

Eine Journalistin hatte Merkel gefragt, warum man sie noch nie mit einer Maske gesehen habe. Merkel hatte daraufhin geantwortet: „Wenn ich die Abstandsregeln einhalte, brauche ich die Maske nicht aufzusetzen. Und wenn ich sie nicht einhalte und ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann treffen wir uns nicht, offensichtlich.“

Merkel mit Maske: Die Bundeskanzlerin ist erstmals mit Mund-Nasen-Schutz fotografiert worden – zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit dem passenden Logo.

Mit einer kleinen Ankündigung hatte die Kanzlerin dann sogar noch für etwas Spannung gesorgt: „Es wird auch andere Gelegenheiten gebe, wo ich sicherlich noch mit Maske zu sehen sein werde.“

