Seehofer: "Nordadler"-Verbot wegen Rechtsextremismus

Bundesinnenminister Seehofer hat die rechtsextremistische Vereinigung „Nordadler“ verboten. Am Dienstagmorgen gab es Durchsuchungen.

Berlin.

Die Gruppierung „Nordadler“ wurde wegen nationalsozialistischer Ideologie verboten

Es ist die 20. rechtsextremistische Vereinigung, die dieses Jahr verboten wurde

Wer sind die „Nordadler“? Welche Ziele verfolgt die Gruppierung? Welche Ideologie steht dahinter?

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextremistische Vereinigung „Nordadler“ verboten. Die Gruppierung verfolgt nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums eine nationalsozialistische Ideologie.

„Seit den Morgenstunden laufen in vier Bundesländern polizeiliche Maßnahmen“, teilte der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, am Dienstagmorgen auf Twitter mit.

Die Gruppierung agiere vorwiegend im Netz, schrieb Alte. „Rechtsextremismus und Antisemitismus haben auch im Internet keinen Platz.“

Bundesinnenminister #Seehofer hat die rechtsextremistische Vereinigung „Nordadler“ verboten. Sie agiert vorwiegend im Netz. Seit den Morgenstunden laufen in vier Bundesländern polizeiliche Maßnahmen. #Rechtsextremismus und #Antisemitismus haben auch im Internet keinen Platz. — Steve Alter (@BMISprecher) June 23, 2020

„Nordadler“: Vereinigung bekennt sich zu Hitler

„Nordadler“ firmiert nach Angaben des Ministeriums auch unter den Bezeichnungen „Völkische Revolution“, „Völkische Jugend“, „Völkische Gemeinschaft“ und „Völkische Renaissance“.

Die Rechtsextremisten bekennen sich demnach zu Adolf Hitler und anderen wichtigen Vertretern des Nazi-Regimes und nutzen Symbole und Sprache des Nazi-Regimes. Die Vereinigung plane „Nordadler“ ein nationalsozialistisches Siedlungsprojekt mit Gleichgesinnten im ländlichen Raum.

„Nordadler“ laut Experten ausgeprägt antisemitisch

„Nordadler“ wird als ausgeprägt antisemitisch beschrieben. Der Anführer habe in einer öffentlichen Gruppe des Messenger-Dienstes Telegram Sympathien geäußert für den Anschlag auf die Synagoge in Halle, so das Ministerium.

Beim Attentat von Halle hatte ein 28-jähriger Deutscher im vergangenen Oktober versucht, in ein jüdisches Gotteshau s einzudringen. Als das misslang, tötete er auf der Straße und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen. Er muss sich ab Juli vor Gericht verantworten.

Das Verbot von „Nordadler“ ist laut Ministerium das 20. Verbot einer rechtsextremistischen Vereinigung durch einen Bundesinnenminister und das dritte in diesem Jahr. Im Januar wurde der Verein „Combat 18“ verboten und im März die Reichsbürger-Vereinigung „Geeinte deutsche Völker und Stämme“. (dpa/fmg)

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen