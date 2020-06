Rückholaktion der Bundesregierung: Das müssen die Reisenden zahlen

Seit dem 15. Juni entfällt die Reisewarnung der Bundesregierung für die meisten europäischen Staaten. AFPTV erklärt, was unter Reisewarnung bzw. Sicherheitshinweisen zu verstehen ist und was das für eine Stornierung bedeuten kann.

Berlin. Mit Beginn der Coronavirus-Pandemie Mitte März startete die Bundesregierung eine Rückholaktion für Hunderttausende Deutsche, die irgendwo auf der Welt gestrandet waren. Wie das Auswärtige Amt nun mitteilte, sollen diese Reisenden bald ihre Rechnungen erhalten.

Zugleich hat die Bundesregierung ihre generelle Reisewarnung für die meisten Länder Europas aufgehoben – was bedeutet das für Urlauber? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie viele Deutsche hat das Auswärtige Amt zurückgeholt?

Seit 17. März sind etwa 240.000 Staatsbürger mit Hilfe des Außenministeriums nach Deutschland zurückgebracht worden, etwa 66.000 davon in Maschinen, die vom Außenministerium angemietet wurden. Die letzte Chartermaschine brachte am 24. April 157 Deutsche vom südafrikanischen Kapstadt nach zurück. Seitdem werden Einzelpersonen und kleinere Gruppen zurückgeholt.

Wieviel Geld müssen die Zurückgeholten für ihre Flüge bezahlen?

Dazu hat das Außenministerium noch keine genauen Angaben gemacht: „Die Teilnehmer werden individuell über den jeweils zu tragenden Kostenanteil in den nächsten Tagen und Wochen informiert“, heißt es dazu nur in einer Mitteilung von Samstag.

Grundsätzlich sollten sich die Betroffenen nach dem Konsulargesetz an den Kosten der Charterflüge beteiligen: „Hierfür werden Pauschalen festgelegt, die sich nach der zurückgelegten Entfernung, vergleichbaren durchschnittlichen Ticketpreisen und den Kosten vergleichbarer Rückholaktionen von EU-Mitgliedsstaaten richten.“

Wussten die Teilnehmer, dass sie sich an den Rückholkosten beteiligen müssen?

„Darauf sind sie alle hingewiesen worden und mussten sogar etwas unterschreiben“, sagte dazu Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag im ZDF-Morgenmagazin. „Das ist vorher sehr transparent gemacht worden und so machen das auch alle anderen europäischen Länder.“ Anderen Reisenden habe man geholfen, ein Ticket bei einer Fluggesellschaft zu finden, so Maas, das Ticket hätten die Reisenden selbst bezahlen müssen: „Das hat also auch etwas mit Gleichbehandlung zu tun.“

Bringt mich das Auswärtige Amt erneut zurück?

Eine Rückholaktion wie zu Beginn der Pandemie wird es nicht noch einmal geben. Das hat das Auswärtige Amt mehrmals betont. Auch wird die Reisewarnung für viele Länder außerhalb der EU auch noch länger bestehen bleiben. Lesen Sie hier: Wetter, Urlaub, Corona – Was sich im Sommer 2020 alles ändert

Innerhalb der EU war die Rückkehr der Touristen auch nach den Grenzschließungen im März kein größeres Problem. Die Reiseveranstalter versichern, dass sie ihre Kunden selbst zurückbringen. Sie sind laut Pauschalreiserecht auch dazu verpflichtet.

Kann ich über eine Auslandskrankenversicherung zurückkehren?

Besteht bei Reisebeginn eine Reisewarnung für das betreffende Land, so schließen die Tarife der Auslandskrankenversicherungen in der Regel eine Übernahme von Behandlungskosten aus, erklärt der Bund der Versicherten (BdV). Gibt es keine Reisewarnung, wie jetzt wieder im Fall vieler europäischer Länder, lohnt sich ein Blick in den jeweiligen Vertrag. Werden darin Pandemien ausgeschlossen, dann bestehe kein Versicherungsschutz im Falle einer Covid-19-Erkrankung. Lesen Sie hier: Urlaub auf eigene Gefahr – gelten Versicherungen im Ausland?

Immerhin: Häufig sei ein „medizinisch notwendiger Rücktransport“ in die Heimat versichert, so der BdV. Hat man einen besseren Tarif abgeschlossen, kann auch ein zwar nicht notwendiger, aber zumindest „medizinisch sinnvoller Rücktransport“ abgesichert sein. Den Angaben zufolge übernimmt eine Auslandskrankenversicherung außerdem die Kosten für einen Coronatest, wenn Behörden oder Ärzte ihn anordnen. (küp/dpa)

