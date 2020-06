Philipp Amthor: Vorwürfe der Käuflichkeit gegen CDU-Politiker

Berlin. Der CDU-Politiker Philipp Amthor hat einem Bericht zufolge Lobbyarbeit für das New Yorker Startup Augustus Intelligence betrieben, bei dem er selbst Aktienoptionen und einen Direktorenposten erhalten haben soll. Wie der „Spiegel“ berichtet, hat Amthor sich in einem Brief an den Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für Staatshilfen für das Unternehmen eingesetzt.

Augustus Intelligence ist ein Technologie-Unternehmen, das sich spezialisiert hat auf die Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Amthor selbst reagierte am Freitag auf Facebook auf die Vorwürfe: Er habe der Bundestagsverwaltung die Nebentätigkeit angezeigt. „Ich bin nicht käuflich“, heißt es in dem Statement.

Trotzdem habe er sich angreifbar gemacht, die Kritik könne er nachvollziehen. Sein Engagement für Augustus sei ein Fehler gewesen und entspreche nicht seinen eigenen Ansprüchen an die Wahrnehmung seiner Aufgaben. (les/tma)

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen