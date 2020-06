US-Präsident Trump plant Neustart des Wahlkampfs - trotz Corona

US-Präsident Donald Trump hat eine Wiederaufnahme seiner Wahlkampfveranstaltungen nach der monatelangen Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie angekündigt. Trump sagte in Washington, er werde am Freitag kommender Woche im Bundesstaat Oklahoma vor Anhängern auftreten.

Die erste Kundgebung wird es voraussichtlich am Freitag kommender Woche in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma geben. Weitere Veranstaltungen seien in Florida, Texas und Arizona geplant, sagte der US-Präsident am Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus bei einem Treffen mit Unterstützern aus der afroamerikanischen Gemeinschaft.

Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany erklärte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, für die Sicherheit der Teilnehmer werde gesorgt.

Donald Trump will Wahlkampf machen – „laut und ungestüm“

Der Kommunikationsdirektor des Trump-Wahlkampfteams, Tim Murtaugh, sagte dem Sender Fox News am Mittwoch, die Kundgebungen des Präsidenten würden „laut und ungestüm und groß“ werden – anders als die Veranstaltungen des designierten Herausforderers der Demokraten, Ex-Vizepräsident Joe Biden. Lesen Sie dazu: Biden spendet Trost: „George Floyd wird die Welt verändern“

Trump tritt erneut für die Republikaner an. Er bewirbt sich bei der Wahl im November um eine zweite Amtszeit.

Murtaugh wies Kritik an Wahlkampfveranstaltungen des US-Präsidenten während der Pandemie zurück – mit Verweis auf die aktuellen Demonstrationen gegen Rassismus. Trump-kritische Medien hätten sich auch nicht daran gestört, dass bei den Protesten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Corona-Schutzmaßnahmen ignoriert worden seien.

Es sind erschreckende Bilder aus den USA, die derzeit um die Welt gehen: ausgebrannte Autowracks, Tränengas, zerstörte Gebäude. Das ganze Land ist in Aufruhr, seit der unbewaffnete Schwarze George Floyd von einem weißen Polizisten in Minneapolis minutenlang zu Boden gedrückt wurde und starb. Foto: Stephen Maturen / AFP

Der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd starb am 25. Mai nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. Der 44-jährige Polizist Derek Chauvin drückt Floyd minutenlang sein Knie in den Nacken und ignoriert dabei Bitten von Floyd, ihn atmen zu lassen. Die vier beteiligten Beamten wurden mittlerweile entlassen. Polizist Chauvin wurde wegen Mordes angeklagt. Foto: DARNELLA FRAZIER / AFP

Nach dem Tod von George Floyd legten Menschen in Minneapolis Blumen nieder. In den darauffolgenden Tagen kam es zu immer größeren Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: KEREM YUCEL / AFP

Am 26. Mai protestierten Demonstranten auf der Hiawatha Avenue in Minneapolis. Die Proteste eskalierten zunehmend. Foto: Stephen Maturen / AFP

Am 27. Mai versammelten sich Demonstranten zu einer zweiten Nacht der Proteste in der US-Stadt Minneapolis. Am Abend bildet die Polizei eine menschliche Barrikade um den Dritten Bezirk. Dort hatten die Beamten gearbeitet, die beschuldigt werden, George Floyd getötet zu haben. Foto: KEREM YUCEL / AFP



Die Proteste in Minneapolis schlugen in Gewalt um. Autos und Mülltonnen brannten, Geschäfte wurden geplündert, Häuser beschädigt. Foto: Jose Luis Magana / AFP

Auch in anderen US-Städten wie hier in Los Angeles protestierten Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: AGUSTIN PAULLIER / AFP

In Las Vegas gingen die Menschen in den vergangenen Tagen auch auf die Straße. Truppen der Nationalgarde patrouillierten nach mehreren Nächten voller Proteste, in denen es auch zu Brandstiftung und Plünderungen kam. In Las Vegas schwebte ein Beamter in Lebensgefahr, nachdem ein Angreifer ihm in den Kopf geschossen hatte. Foto: BRIDGET BENNETT / AFP

Wasser und Milch half Demonstranten, die während eines Protestes am 1. Juni in der Innenstadt von Washington DC, Pfefferspray in die Augen bekommen hatten. Foto: Drew Angerer / AFP

Auch Anfang Juni gingen die Proteste weiter – während es mancherorts zu weiteren Ausschreitungen kam, blieben viele Demonstrationen friedlich. So auch direkt vor dem Amtssitz des US-Präsidenten Donald Trump. Doch dies hinderte Trump nicht daran, bei einem öffentlichen Auftritt Tränengas gegen die Demonstranten einsetzen zu lassen. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP



Auf dem Weg zu einem Fototermin setzten vor ihm gehende Sicherheitskräfte Tränengas gegen friedlich Demonstrierende ein – um ihm dem Weg zum Fototermin freizuräumen. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Danach ließ sich Trump medienwirksam – mit einer Bibel in der Hand – vor einer von Protestierenden mit Graffiti beschmierten Kapelle ablichten. Foto: Patrick Semansky / dpa

Auch außerhalb der USA wurde mittlerweile protestiert. Vor der US-Botschaft in Paris zeigen Demonstranten Plakate mit der Aufschrift „Wir sind alle George Floyd“. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Undauch junge Mitglieder der griechischen Kommunistischen Partei protestierten in Athen vor der US-Botschaft nach dem Tod von George Floyd. Foto: ARIS MESSINIS / AFP



In einigen US-Bundesstaaten gibt es neue heftige Corona-Ausbrüche

Trump hatte zuletzt eine Wahlkampfveranstaltung am 2. März in Charlotte in North Carolina abgehalten. Danach hatte die Corona-Krise Kundgebungen unmöglich gemacht. Die Pandemie ist in den USA noch nicht überwunden. In einigen US-Bundesstaaten gibt es neue Ausbrüche mit teilweise stark ansteigender Anzahl von Infektionen.

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore berichtete von einer deutlichen Tendenz einer Reihe von Bundesstaaten – darunter unter anderem Arizona, Utah, Arkansas, South Carolina und Nevada im Süden des Landes. In einstigen Brennpunkten wie New York und seinen Nachbarregionen gehen die Zahlen aber weiterhin zurück. (max/dpa)

