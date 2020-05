Kann es zu viel Optimismus geben? In Bezug auf Hertha BSC offenbar nicht, jedenfalls schien nach Salomon Kalous erschütterndem Kabinen-Video wieder jene Binse zu greifen, die für Schiedsrichter im Speziellen und das Leben im Allgemeinen gilt: alles eine Frage der Perspektive, selbst beim größten Fauxpas.

Während sich die (sozialen) Medien in der Causa Kalou in digitaler Hysterie überboten, sah Twitter-User B_1503 die Chose ganz pragmatisch: „Mit diesem Video hält Kalou die Hertha in der Bundesliga“, schrieb er, „Pech für Bremen und Paderborn.“

Mit diesem Video hält #Kalou die Hertha in der Bundesliga. Pech für Bremen und Paderborn — B_1503 (@B_15_03) May 4, 2020

Ein sicherlich augenzwinkernder Kommentar, doch aus Fan-Sicht sogar ernsthaft nachvollziehbar. Hätte Kalous Video-Fehltritt die politischen Entscheider ins Mark getroffen, wäre die Fortsetzung der Bundesligasaison wohl abgeblasen worden und der Hauptstadtklub so alle Abstiegssorgen los.

Seit Mittwoch ist jedoch klar: Kalous bewegte Schnappschüsse gingen ins Leere – in der zweiten Mai-Hälfte sollen die 36 Klubs der Deutschen Fußball Liga (DFL) wieder spielen. Eine nicht unumstrittene, aber dennoch eine richtige Entscheidung.

Inzwischen haben sich die meisten Befürchtungen verflüchtigt

Selbst die bei Hertha BSC offenkundig gewordenen Verstöße gegen die strengen DFL-Hygieneregeln ließen die Ampel der politischen Entscheider nicht mehr auf Rot springen, dabei braucht es schon ein gewisses Maß an Naivität, um das gezeigte Fehlverhalten als Einzelfall abzutun. Oder – siehe Einstiegsfrage – besonders viel Optimismus. Klar ist allerdings auch: Die Fragen zwischen „Weiter“ oder „Saisonabbruch“ sind zu komplex, als dass ein einzelnes Video den Ausschlag geben könnte.

Als DFL-Chef Christian Seifert Ende März davon sprach, die Saison alsbald fortsetzen zu wollen, war die Liste der Kritikpunkte lang. Inzwischen muss man konstatieren, dass sich die meisten Befürchtungen verflüchtigt haben. Das Pseudo-Argument, der Profi-Fußball beanspruche Corona-Tests und Labor-Kapazitäten, die andernorts weit dringender gebraucht würden, ist glaubhaft widerlegt. Die rund 25.000 Tests, die die DFL bis Saisonende veranschlagt, sind gemessen an den 800.000 Tests, die in Deutschland mittlerweile pro Woche möglich sind, vertretbar. Sicher, nach wie vor mag es in Einzelfällen Engpässe geben, doch die Schuld dafür lässt sich nun mal nicht in Stollenschuhe schieben.

Der Fußball versucht das, was andere Branchen auch versuchen: sich zu retten

Noch gravierender ist jedoch die veränderte gesellschaftliche Akzeptanz. Durch die zunehmenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Geschäften, im Tourismus oder in der Gastronomie kann von der oft beklagten Sonderrolle des Fußballs kaum noch die Rede sein. Stattdessen ist die Einsicht eingesickert, dass der Fußball schlicht das versucht, was andere Branchen auch versuchen: den Laden (hier: den Ball) irgendwie wieder ins Rollen zu bringen, sich selbst zu retten und Insolvenzen zu vermeiden, mit strikten Auflagen und unter Vorbehalt. Jenseits der Berufs-Empörer im Internet, also im wirklich wahren Leben, habe ich nicht ein einziges Mal Ablehnung gehört. Tenor: „Soll’n se doch kicken, dann gibt’s wenigstens mal andere Themen als immer nur Corona.“

Sicherheitsbedenken wegen Ultras, die sich vor den Stadien zusammenrotten könnten? Wurden von den Fanszenen für Humbug erklärt und würden nicht zu deren Krisen-Engagement passen. Erhöhte Ansteckungsgefahr in der Bevölkerung durch Rudel-Bildung vor dem nächstbesten Sky-Receiver? Dürften durch frei empfangbare Angebote und Eigenverantwortung umdribbelt werden. Am Ende bleibt so (fast) nur die Frage, ob die DFL mögliche Covid-19-Fälle im Spielbetrieb verkraften könnte. Ein Restrisiko bleibt, so wie überall.

Dass sich der Profi-Fußball in der Krise trotzdem in Verruf gebracht hat, steht außer Frage. Die leichtfertige Wirtschaftspraxis vieler Klubs, die trotz Rekord-Umsätzen binnen kürzester Zeit vor dem Konkurs stehen, lässt tief blicken – genauso wie der verantwortungslose Umgang mit den Hygieneregeln bei Hertha. An den Folgen dürfte die Liga lange zu knabbern haben. So bleibt die Fortsetzung der Saison zwar ein Lichtblick, aber einer mit Schatten.

