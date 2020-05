Altern in Würde oder die Corona-Krise als Chance

In den vergangenen Wochen beschlich mich hin und wieder das Gefühl, die Corona-Krise hätte mich direkt ins Rentenalter befördert. Essen ist das Highlight meines Tages, auf dem Balkon sitzen und Menschen beobachten mein neues Hobby. Dazu habe ich das Einwecken und Fermentieren für mich entdeckt. Nachdem ich Instagram durchgeschaut hatte, installierte ich mir TikTok und stellte fest, dass dieser neumodische Kram nichts für mich ist. Stattdessen gucke ich jetzt wieder „Tatort“. Während ich sonst seit meinem 30. Geburtstag dauerhaft an Instandhaltungsmaßnahmen feile, um das Alter aufzuhalten, finde ich den Zustand gerade überraschend angenehm. Gegen graue Haare hilft eine Kapuze, gegen Falten eine Mund-Nasen-Maske und gegen ein bisschen Hüftgold der gnädige Gummizug der Jogginghose.

Die allgemeine Entspanntheit mit dem eigenen Körper lässt sich auch bei den Prominenten beobachten. Was bleibt ihnen auch anderes übrig. Daniela Katzenberger verzichtet plötzlich auf Extensions, Sylvie Meis hat einen Ansatz, und Marina Hoermanseder entdeckt ihre echten Fingernägel wieder. Ich frage mich, ob uns diese Gelassenheit über die Zeit der Selbstisolation hinaus erhalten bleiben wird. Es ist ja gerade allerorten davon die Rede, dass die Welt nach Corona eine andere sein wird. Gilt das auch für die Showbranche?

Wenn ich Sylvie Meis auf einer Veranstaltung treffe, kann ich immer gar nicht fassen, wie makellos diese Frau sogar aus unmittelbarer Nähe aussieht. Der Körper wie gemeißelt, der Teint wie gemalt, Frisur und Haare so perfekt wie auf einem gephotoshoppten Werbeplakat. Mich erschreckt und fasziniert das gleichermaßen. Das muss so viel Arbeit und Anstrengung sein. Klar ist das irgendwie Teil ihres Jobs, aber muss das so sein? Warum haben wir irgendwann die Erwartungshaltung entwickelt, dass jemand – im wahrsten Sinne des Wortes – übernatürlich schön aussehen muss?

Ich wette, Sylvie Meis ist auch morgens, wenn sie aufwacht, schon eine ziemliche Knallerbraut. Aber eben eine, die einer echten Frau ähnlich sieht. Sollte das nicht genügen? Wer hat überhaupt damit angefangen? Barbie? Die Kosmetikindustrie? Die Medien? Und was fürchten wir eigentlich mehr: den Blick der anderen oder den Blick in den Spiegel?

Sylvie Meis zieht bei der Gala in der Deutschen Oper im November 2019 mit einem hoch geschlitzten Abendkleid die Blicke auf sich.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Vielleicht geben wir dem Altern in Würde noch mal eine Chance

Man sagt, der uneingeschränkte Zugang zu Pornos im Internet vermittle Jugendlichen ein unrealistisches Bild von Sex. Gilt das nicht genauso für Prominente und das Bild von Schönheit? Ich habe die Befürchtung, eine Altersbeschränkung für Bilder und Videos von VIPs wird sich nicht durchsetzen. Was würde also passieren, wenn wir uns stattdessen alle mal ein bisschen locker machen? Oder besser: locker bleiben. Damit meine ich gar nicht, dass sich niemand mehr schminken oder hübsch anziehen soll. Dafür bin ich selbst viel zu gern Drama-Queen. Aber vielleicht geben wir diesem sagenumwobenen Altern in Würde noch mal eine Chance.

Wenn es gut läuft, bleibt der Kampf gegen die Zeit bei Prominenten unsichtbar, und andere Menschen fragen sich lediglich, ob das wirklich nur die guten Gene sein können oder wo sie verdammt nochmal den Kontakt dieses Schönheitschirurgen herbekommen. Wenn es schlecht läuft, kommen Cyborgs wie Mickey Rourke oder Harald Glööckler dabei heraus.

Ich strebe aktuell Variante A an, aber so richtig erstrebenswert ist beides nicht, wenn ich es mir recht überlege. Zu was für Zombies diese Sisyphusarbeit Personen des öffentlichen Lebens machen kann, ließ sich jüngst in meiner Lieblingssendung „Promis unter Palmen“ am Beispiel von Désirée Nick beobachten, die mit trauriger Offensichtlichkeit gegen ihre jüngeren Konkurrentinnen austeilte. Das muss doch nicht sein. Erinnern Sie mich noch mal daran, wenn die Promis und ich demnächst wieder in freier Wildbahn aufeinander losgelassen werden.

