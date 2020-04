Bund-Länder-Konferenz: Kontaktsperren bis zum 10. Mai?

Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Donnerstagnachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Lage in der Corona-Krise.

Berlin. Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat sich am Donnerstagvormittag auf eine gemeinsame Marschroute verständigt, ehe Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Lage in der Corona-Krise berät. Dass Bund und Länder bereits am Donnerstag weitere Lockerungen beschließen, ist jedoch nicht zu erwarten.

Vielmehr werde das „wesentliche Paket“ an Maßnahmen bis auf Weiteres in Kraft bleiben, wie Kanzleramtschef Helge Braun am Donnerstagmorgen bei n-tv sagte. So würden etwa die geltenden Kontaktbeschränkungen „sicherlich“ um eine weitere Woche bis zum 10. Mai verlängert, so Braun. Auf den bisherigen Stichtag 3. Mai hatten sich Bund und Länder Mitte April festgelegt.

Corona-Auflagen: Friseure sollen wieder öffnen, Cafés geschlossen bleiben

Über etwaige Wiedereröffnungen soll erst am 6. Mai entschieden werden. Bis dahin werden unter anderem Restaurants, Cafés und größere Geschäfte geschlossen bleiben müssen. Geplant ist dagegen, dass zumindest Friseure ab dem 4. Mai den Betrieb wieder aufnehmen dürfen.

Darüber hinaus könnten auch die Wiedereröffnung von Kindertagesstätten sowie eine Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr Thema beim Treffen mit den Ministerpräsidenten werden. Auch über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Fußball-Bundesliga könnte bereits gesprochen werden.

Söder warnt vor zweiter Welle, Woidke vor Auseinanderdriften

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte vor der Schaltkonferenz zwischen Bund und Ländern vor überstürztem Handeln. Ohne Impfstoff drohe weiterhin „eine zweite Welle“ an Infektionen mit dem Coronavirus. Zugleich machte Söder Mut: „Es muss sich keiner Sorgen machen, dass der Zustand ewig so dauert“, sagte er im Bayerischen Rundfunk.

Sein Amtskollege aus Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD) sagte im Rundfunk Berlin-Brandenburg dagegen: „Je länger es dauert, dass man nicht mehr miteinander gesprochen hat, desto stärker läuft es auseinander.“ Zugleich verwies er auf eine steigende Zahl an Klagen gegen die geltenden Auflagen. Doch auch Woidke will „das, was wir erreicht haben, nicht aufs Spiel setzen“.

Eine Rückkehr zur Normalität, wie es sie vor der Corona-Krise gab, dürfte damit noch auf sich warten lassen. Und Merkel am Nachmittag eine Verlängerung der wesentlichen Maßnahmen verkünden.

