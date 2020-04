Corona-Krise: Warum im Kampf gegen das Virus jeder Einzelne zählt

Berlin. Abends im Stadtpark kommt derzeit ein ganz neues Lebensgefühl auf. Es lautet: Picknickdecke statt Straßencafé. Outdoor-Workout statt Hantelbank im Fitnessstudio. In den Berliner Bezirken retten sich Szenekneipen mit Bier und Wein to go über die Krise, hippe Kunden versammeln sich auf Bürgersteigen. Sieht lässig aus und ist es auch, wenn dann noch die guten Freunde auftauchen.

Mindestabstand? Kontaktsperre? #StayHome? Doch nicht bei dem blauen Himmel draußen, der frühsommerlichen Luft. Warum dann nicht auch ein Treffen im Garten? Auf dem Balkon? Oder gleich in der Wohnküche?

Corona-Krise: In der Bevölkerung macht sich ein Laissez-faire-Gefühl breit

Birgitta Stauber kommentiert die aktuelle Corona-Lage – unsere Sehnsucht nach einem normalen Leben und die gleichzeitig wieder steigende Reproduktionsrate des Virus.

Foto: Reto Klar

Während sich Politiker, Virologen, und Wirtschaftsexperten derzeit die Köpfe heiß debattieren über das richtige Maß an Lockerungen, Schulstart, Maskenpflicht, App und Massentests, macht sich in der Bevölkerung immer mehr ein Laissez-faire-Gefühl breit. Ist doch alles gar nicht so schlimm, steckt dahinter.

Von Szenen wie in Bergamo, wo Ärzte nach der Lebenserwartung entscheiden mussten, ob sie einen Patienten intensiv behandeln oder nicht, sind und waren wir schließlich weit entfernt. Wir sind nicht Ecuador, wo Leichen auf der Straße liegen, nicht New York, wo mobile Leichenhallen aufgebaut wurden, nicht Madrid, wo ein großer Teil der Senioren in den Heimen gestorben ist. Warum sollen wir dann auf die private Geburtstagsfeier verzichten? Merkt doch keiner!

Wir können das Virus in Schach halten – mit Disziplin

Tatsache ist: Wir hatten in Deutschland einen guten Start bei der Corona-Bekämpfung. Wir haben erreicht, dass die Kurve nach einem zunächst exponentiellen, also starken Anstieg, nun linear verläuft und wir dadurch mit der Zahl der Neuinfektionen in unserem Gesundheitssystem klarkommen. Wir können das Coronavirus in Schach halten, bis es einen Impfstoff gibt und/oder ein wirksames Medikament.

Geschafft haben wir das mit Disziplin. Die Straßen waren zunächst leer, die Menschen blieben zu Hause. Doch nun steigt die Kurve wieder an. Das lässt sich nicht mit der Öffnung der Geschäfte erklären oder dem vorsichtigen Schulstart. Denn die Zahlen spiegeln nicht den Jetzt-Zustand, sondern die zurückliegenden zwei Wochen wider. Also im Prinzip unser Verhalten seit Ostern.

Die Reproduktionsrate könnte bald wieder über 1.0 liegen

Wenn in den kommenden Tagen noch die Auswirkungen der vollen Fußgängerzonen dazukommen, ist zu befürchten, dass die Reproduktionsrate demnächst wieder über eins liegt, also ein Infizierter mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Damit steigt dann auch wieder die Gefahr, dass die Kurve exponentiell ansteigt und unser Gesundheitssystem ähnlich kollabiert wie in Italien und Spanien.

Um Menschenleben zu retten, wäre dann ein harter Lockdown wohl unausweichlich: keine Schule, keine Kita, geschlossene Geschäfte, geschlossene Parks – und all das auf eine nicht absehbare Zeit.

Verglichen mit den Maßnahmen in Frankreich, Italien und Spanien sind wir bisher glimpflich durch die Krise gekommen. Wir können Sport treiben, Radtouren machen, auf dem Wochenmarkt einkaufen. Trotzdem waren wir im Kampf gegen Corona erfolgreich. Das setzen wir gerade aufs Spiel.

Jeder Einzelne muss den Ernst der Lage erkennen – und sich so verhalten

Jetzt kommt es mehr denn je auf jeden Einzelnen an – ob wir der Meinung sind, der Lockdown müsse gelockert werden oder verschärft, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Die Maske etwa beim Einkaufen, demnächst beim Friseur, in der Schule oder am Arbeitsplatz wirkt nur, wenn alle mitmachen. Ein Mundschutz, der lässig am Kinn baumelt, ist eher eine Virenschleuder als ein Schutz für andere.

Corona-Krise: Präsenzunterricht für alle Schüler vor den Sommerferien corona-krise- präsenzunterricht für alle schüler vor den sommerferien

RKI warnt vor "Herden-Immunisierung": "naiv und gefährlich" RKI warnt vor Herden-Immunisierung - naiv und gefährlich

Und: Wir müssen die Kontaktsperren ernst nehmen. Also lassen wir diesen Sommer mal das Feiern, unternehmen wir nur das Nötigste, bleiben wir zu Hause. Damit verhindern wir den totalen Lockdown, schützen uns, die anderen, das Gesundheitssystem – und letztlich auch die Wirtschaft.

Corona-Pandemie – mehr zum Thema