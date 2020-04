Drosten: Coronavirus teils vergleichbar mit der Spanischen Grippe

Er will es nur "sarkastisch" gemeint haben: Nachdem US-Präsident Donald Trump mit seinen Äußerungen über mögliche Desinfektionsmittel-Injektionen für Corona-Patienten für Fassungslosigkeit gesorgt hat, ist der Präsident zurückgerudert. "Ich habe eine sarkastische Frage an Reporter wie Sie gestellt, nur um zu sehen, was passiert", sagte Trump zu Journalisten im Weißen Haus. SOUNDBITE

Berlin. Nach wochenlanger Kontaktsperre, Schulschließungen und „Lockdown“ des öffentlichen Lebens scheinen viele Menschen das Coronavirus immer weniger ernst zu nehmen. Schließlich sind die Reproduktionszahl sowie die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 deutlich gesunken. Doch der Virologe Christian Drosten warnt, die Gefahr zu unterschätzen – und zieht einen drastischen Vergleich.

„Dieses Virus ist in Bereichen vergleichbar mit der Spanischen Grippe“, sagte der Forscher der Berliner Charité jetzt dem österreichischen Sender ORF. Die verheerendste Influenza-Pandemie des 20. Jahrhunderts begann 1917 in den USA und tötete bis 1920 in mehreren Wellen schätzungsweise bis zu 100 Millionen Menschen weltweit.

Christian Drosten: kein Impfstoff gegen Sars-CoV-2 in absehbarer Zeit

Zwar gebe es große Unterschiede zwischen der Spanischen Grippe und Covid-19. Beispielsweise seien damals viele gesunde, mittelalte Erwachsene gestorben, während es diesmal vor allem ältere Menschen treffe. Aber: „Vieles von unserer Influenza-Pandemie-Planung verlässt sich darauf, dass es in absehbarer Zeit einen Impfstoff gibt und diese Perspektive haben wir so kurzfristig nicht“, sagte Drosten. „Das kommt erschwerend hinzu.“

Als mahnendes Beispiel gegen einen zu laxen Umgang mit dem Coronavirus führte Drosten die Lage in Schweden an. Dort habe man an die Eigenverantwortung der Bevölkerung appelliert und das habe offenbar nicht gereicht: „Die Sterblichkeit geht jetzt rapide nach oben und wir werden bei den Maßnahmen dort an derselben Stelle landen – nur viel später und mit viel mehr Todesfällen.“

Coronavirus: Christian Drosten rechnet mit steigenden Infektionszahlen

Trotz der negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft warnte Drosten vor einer Abkehr vom „Lockdown“ und einer Lockerung der Kontaktsperre. Es gebe bereits Hinweise auf ein Wiederansteigen der Infektionszahlen, womöglich im Zusammenhang mit dem Osterwochenende, „wo vielleicht einige Leute die Kontaktsperre nicht mehr ganz so ernst genommen haben“, so Drosten. „Wir müssen jetzt leider mit einer Zunahme der Infektionszahlen rechnen.“

Im ORF kritisierte Drosten auch erneut, dass viele Shoppingmalls wieder voller Menschen seien, weil die einzelnen Geschäfte darin kleiner als 800 Quadratmeter seien. Es bestehe die Gefahr, dass Deutschland seine Erfolge bei der Corona-Eindämmung durch Fahrlässigkeit aufs Spiel setze: „So müssen wir befürchten, dass die Infektionszahlen auf ein nicht mehr erträgliches Maß steigen.“

(küp)