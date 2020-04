Joe Biden gegen Donald Trump: So könnte der Demokrat Trump schlagen

Washington. Nach dem Ausstieg seines letzten Konkurrenten, Senator Bernie Sanders, fängt für Joe Biden die Kärrner-Arbeit an. Der als Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump de facto feststehende Präsidentschaftskandidat der Demokraten hat sieben Monate vor der Wahl in Amerika zunächst Integrationsarbeit nach innen zu leisten.

Das Sanders-Lager mit Millionen akut tief enttäuschten Anhängern, die bereits 2016 im Kräftemessen mit Hillary Clinton das Nachsehen hatten, muss behutsam befriedet werden. Andernfalls besteht die Gefahr der Wahlenthaltung am 3. November.

Darum hat Joe Biden, der anders als Sanders vor allem jüngere Wähler unter 30 nicht elektrisiert hat, bereits signalisiert, dass er die progressive Programmatik des 78-jährigen selbsternannten „demokratischen Sozialisten“ teilweise adoptieren will. Etwa bei der Erweiterung des Krankenversicherungsschutzes oder der Stundung von Studenten-Schulden.

Biden weiß, dass sich Sanders und die Ikonen der Linken um die Kongress-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez nicht mit wolkigen Versprechungen abspeisen lassen. Dazu sind deren Kernforderungen – 15 US-Dollar Mindestlohn, bezahlte Erziehungszeit, Verdienstausfall bei Krankheit, kostenlose öffentliche Universitäten, solidarische Krankenversicherung – laut Umfragen zu populär und in der Mitte der Bevölkerung angekommen.

Um sie im Biden`sche Wahlprogramm zu verankern, will Sanders bei den noch ausstehenden Vorwahlen weiter Delegiertenstimmen sammeln und sie auf dem unter Corona-Vorbehalt für August geplanten Nominierungsparteitag als Druckmittel einsetzen. Sanders hatte Anfang April den Weg für Biden freigemacht.

Joe Biden und Bernie Sanders haben freundschaftliches Verhältnis

Für Biden zeichnet sich ein schwieriger Spagat ab. Bei den Zwischenwahlen zum Kongress 2018 gewannen fast ausschließlich jene moderaten demokratischen Kandidaten Sitze im Repräsentantenhaus, die auf radikal klingende Vorschläge verzichteten und politisch Biden näher stehen als Sanders.

Parteistrategen in Washington beschreiben die Aufgabe, die auf den Alt-Vizepräsidenten (2009 bis 2017) wartet, so: „Biden muss eine fein kalibrierte Botschaft finden, die das linke Spektrum von Partei und Wählerschaft Zutrauen zum Establishment fassen lässt. Gleichzeitig darf er bei der Kritik an Trump nicht überziehen, weil sonst moderate und parteiunabhängige Wähler abgetörnt werden könnten.”

Mehrere Faktoren könnten Joe Biden bei seinem dritten Anlauf in Richtung Weißes Haus nach 1988 und 2008 helfen: Das Verhältnis zwischen ihm und Bernie Sanders ist intakt, sogar freundschaftlich. Völlig anders als 2016 zwischen Sanders und Hillary Clinton. Sanders nannte Biden am Wochenende (adressiert an seine Anhänger) einen „ehrbaren Mann”, der „unsere Ideen weitertragen wird”.

Im Biden-Lager wurde dies als Bereitschaft interpretiert, die Parteiflügel so geräuschlos wie möglich zu einen und zügig auf den gemeinsamen Gegner einzunorden: Donald Trump.

Barack Obama könnte für Joe Biden Wahlkampf machen

Neben den logistischen Fähigkeiten von Milliardär Michael Bloomberg, dessen Daten-Firma Hawkfish seine Dienste angeboten hat, kann Biden zudem auf die stärkste Geheimwaffe zählen, die die Demokraten im Arsenal haben: Präsident Barack Obama und Gattin Michelle. Beide genießen bis in moderat-konservative Kreise hinein noch immer herausragendes Ansehen. Beide haben sich im Wahlkampf bislang zurückgehalten. Das endet nun.

Wenn Obama für seinen ehemaligen Vize die Werbetrommel rührt, kann das bei vielen Wählern wie eine hochdosierte Vitaminspritze wirken. „Bidens Haupt-Defizit, er war rhetorisch nie ein Überflieger, würde teilweise wettgemacht”, sagte ein demokratischer Berater unserer Redaktion, „sein klares Plus – Bekanntheit, Berechenbarkeit, Anständigkeit, Beliebtheit, Staatsmännigkeit – käme besser zur Geltung.”

Aber dazu müsste Bidens Wahl-Kampagne schnell aus dem toten Winkel herauskommen, in dem sie seit Beginn der Coronavirus-Krise wie eingefroren ist. Während Amtsinhaber Trump täglich ins Weiße Haus lädt, wo er stundenlang live im Fernsehen übertragene Werbung für sich macht, hat sich Joe Biden im Basement seines Hauses in Wilmington/Delaware medial verzwergt.

Am 9. November 2016 ist der Republikaner Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA gewählt worden. Im Rennen um das Weiße Haus hat sich der Milliardär gegen seine Kontrahentin Hillary Clinton durchgesetzt. Keiner hat soviel Aufmerksamkeit erregt, keiner wird so häufig parodiert, so innig geliebt und so leidenschaftlich gehasst, wie der Sohn eines Immobilienmoguls und Enkel eines deutschen Auswanderers. Sein Credo: „Dies ist kein Wahlkampf, dies ist eine Bewegung.“ Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Amerika wollte den Wandel. Der Drang nach etwas Neuem war nach acht Jahren Barack Obama größer als die Angst vor dem unberechenbaren Narziss aus New York. Der Nachfolger Barack Obamas wurde am 20. Januar 2017 vereidigt. Foto: LEAH MILLIS / REUTERS

Barack Obama war der 44. Präsident der Vereinigten Staaten – und der erste afro-amerikanische Regierungschef. Er war von 2009 bis 2017 im Amt. Zu Beginn seiner Amtszeit brachte er ein großes Konjunkturprogramm an den Start, später ermöglichte er vielen Bürgern mit der Gesundheitsreform, die auch „Obamacare“ genannt wird, Zugang zu einer Krankenversicherung. Für „außergewöhnliche Bemühungen, die internationale Diplomatie und die Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu stärken“ erhielt Obama 2009 den Friedensnobelpreis. 2012 wurde Obama für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Foto: imago stock&people / imago/UPI Photo

George W. Bush war erst knapp acht Monate im Amt, als es zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 kam. Bush, der von 2001 bis 2009 amtierte, rief den „Krieg gegen den Terror“ aus. US-Militärs griffen im Irak und in Afghanistan ein, mit dem „Patriot Act“ wurden Bürgerrechte zugunsten einfacherer Terrorabwehr eingeschränkt. Gegen Ende seiner Präsidentschaft rutschten die USA in die größte Finanzkrise seit 1929 – einige Banken müssen nach dem Platzen der Immobilienblase Insolvenz anmelden. Foto: imago stock&people

Unter Bill Clinton, dem 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten, näherten sich die USA weiter an ihre ehemaligen Erzfeinde aus China und Russland an. Außerdem setzte Clinton viel Energie auf die Entschuldung seines Landes. Unter ihm unterzeichneten die USA das Kyoto-Protokoll, das erstmals den Klimaschutz völkerrechtlich bindend machte. Die letzten Jahre seiner zwei Amtszeiten (1993 bis 2001) wurden überschattet durch seine Affäre mit Monica Lewinsky und den Crash der Börsenkurse der New Economy. Wegen der Lewinsky-Affäre wurde gegen ihn sogar ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, das er aber überstand. Foto: imago stock & people



George Bush war von 1989 bis 1993 US-Regierungschef. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sprach er sich unter anderem für die deutsche Wiedervereinigung aus. Er ordnete auch die Operation „Desert Storm“ an – den zweiten Golfkrieg. Letztendlich stolperte er bei dem Kampf zur Wiederwahl darüber, dass er entgegen seiner Wahlkampfversprechen Steuererhöhungen durchgesetzt hatte. Foto: imago stock & people

Der erklärte Antikommunist Ronald Reagan fuhr außenpolitisch eine harte Linie. Im Kalten Krieg setzte der 40. US-Präsident auf eine massive Aufrüstung und ordnete die Invasion auf Grenada an. Er kurbelte die US-Wirtschaft erfolgreich an, allerdings auf Kosten eines sehr großen Haushaltsdefizits. Seine Amtszeit dauerte vom 20. Januar 1981 bis zum 20. Januar 1989. Foto: imago stock & people

Jimmy Carter, der vom 20. Januar 1977 bis zum 20. Januar 1981 US-Präsident war, legte seinen Fokus außenpolitisch vor allem auf den Nahen Osten und Abrüstungsgespräche mit der Sowjetunion. Innenpolitisch engagierte er sich besonders in der Bildungs- und Umweltpolitik, konnte die Wirtschaftskrise der USA jedoch nicht beenden. Nach seiner Präsidentschaft setzte sich Carter für Menschenrechte ein, was ihm 2002 den Friedensnobelpreis einbrachte. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Gerald Ford ist der bisher einzige US-Präsident, der nicht gewählt oder bestätigt wurde. Er rückte am 20. Januar 1969 für den zurückgetretenen Richard Nixon ins Amt. Auch sein Vorgänger als Vizepräsident, Spiro Agnew, war zurückgetreten - wegen einer Korruptionsaffäre. Ford begnadigte Nixon für alle seine im Amt begangenen Vergehen, was ihm viel Kritik einbrachte. Außerdem ordnete er den kompletten Rückzug der US-Truppen aus Vietnam an. Seine Wiederwahl scheiterte, am 20. Januar 1977 schied er aus dem Amt. Foto: imago stock&people

Richard Nixon, der vom 20. Januar 1969 bis zum 9. August 1974 im Amt war, ist der bis heute einzige US-Präsident, der zurückgetreten ist. Unter ihm fand der Vietnamkrieg ein Ende, er gründete sowohl die Wetterbehörde Amtrak als auch die Anti-Drogen-Behörde DEA. Er stolperte letztlich aber über die Watergate-Affäre, in deren Rahmen sich die Regierung Nixon mehrerer Fälle von Amtsmissbrauch schuldig gemacht hatte. Foto: imago stock & people



Als Vizepräsident trat Lyndon B. Johnson nach der Ermordung John F. Kennedys an dessen Stelle, wurde aber auch ein Jahr später durch Wahlen im Amt bestätigt. Unter ihm wird die Rassentrennung abgeschafft, zudem wird Minderheiten das Wahlrecht verliehen. Er installiert zudem öffentliche Krankenversicherungen. Spannungen in der Bevölkerung gibt es allerdings wegen des Vietnamkriegs. Am Ende seiner Amtszeit bemüht er sich um Friedensverhandlungen, die er aber nicht zu Ende bringen kann. Er verzichtet auf eine Wiederwahl und scheidet am 20. Januar 1969 aus dem Amt. Foto: imago stock & people

John F. Kennedy übernahm das Amt am 20. Januar 1961 und amtierte bis zu seiner Ermordung am 22. November 1963 in Dallas. In seine Amtszeit fielen die Kuba-Krise, der Bau der Berliner Mauer und der Beginn des Vietnamkriegs. Kennedy setzte sich für die Aufhebung der Rassentrennung ein, konnte sich innenpolitisch aber kaum verwirklichen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Dwight D. Eisenhower brachte sich in Stellung, nachdem klar war, dass sein Vorgänger Truman keine zweite Kandidatur anstreben würde. Der parteilose Eisenhower hatte sich als einer der führenden Generäle im Zweiten Weltkrieg verdient gemacht und wurde sowohl von Demokraten als auch von Republikanern umworben. Schließlich amtierte er als Mitglied der Republikaner – vom 20. Januar 1953 bis zum 20. Januar 1961. Er baute das US-Autobahnnetz aus und gründete die Weltraumbehörde Nasa. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Harry S. Truman, der vom 12. April 1945 bis zum 20. Januar 1953 amtierte, trat das Amt des Präsidenten wenige Wochen vor Ende des Weltkriegs in Europa an. Unter seiner Führung warfen US-Streitkräfte die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ab, 1950 ließ Truman seine Truppen in den Koreakrieg ziehen. Unter dem Namen „Fair Deal“ bemühte er sich um soziale Reformen, die allerdings nur zum Teil durch den Kongress gingen. Außerdem hob er die Rassentrennung im Militär auf. Foto: imago stock&people



Donald Trump hat 250 Millionen US-Dollar in der Wahlkampfkasse

Im nationalen Selbstgespräch über die Virus-Epidemie, deren Ausgang die Wahl im November maßgeblich entscheiden wird, kam er bisher vor allem mit Selbstverständlichkeiten und Durchhalteparolen vor. Weil Großkundgebungen und Straßenwahlkampf mit Händeschütteln noch für längere Zeit auszuschließen sind, müssen die Strategen um Biden alle digitalen Register ziehen, um die Präsenz des 77-Jährigen drastisch zu erhöhen und seine Problemlösungskompetenz unter Beweis zu stellen.

Gedacht wird in Biden-Kreisen an regelmäßige virtuelle Townhall-Veranstaltungen, Podcasts und Livestreams, bei denen der langjährige Senator sein digitales Profil schärft und Geldgeber überzeugt.

Hintergrund: Trump und die Republikaner haben rund 250 Millionen Dollar in der Wahlkampfkasse, Biden hat nicht mal fünf Prozent davon. Wenn die USA wie befürchtet in eine Rezession mit Massenarbeitslosigkeit (jetzt schon knapp 20 Millionen US-Amerikaner ohne Job) und noch höheren Staatsschulden rutschen, könnte Biden mit seiner gut belegten Erfahrung bei der Bewältigung der Finanzkrise 2008/2009 Gehör und Zuspruch finden, sagt sinngemäß der frühere Obama-Adlatus David Axelrod. Dabei dürfe Biden aber nicht als destruktiver Meckerkopf erscheinen, der nur von der Seitenbahn den Corona-Kurs des Amtsinhabers bekrittelt.

Joe Biden will Frau als Vizepräsidentin

Katalysator für positive Aufmerksamkeit in der Wählerschaft könnte die zügige Nominierung der Person sein, die Bidens Vizepräsident werden soll. Es wird eine Frau. Das steht für Biden bereits fest. Namen wie Kamala Harris, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, allesamt Ex-Konkurrentinnen um die Präsidentschaftskandidatur, werden ebenso heiß gehandelt wie Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, und Stacey Abrams, 2018 Gouverneurskandidatin in Georgia, und Val Demings, Kongress-Abgeordnete aus Florida. Harris,

Abrams und Demings sind Afro-Amerikanerinnen. Ihre Berufung wäre in der Post-Obama-Zeit ein epochaler Schritt. Mit einer deutlich jüngeren Stellvertreterin könnte Biden sein Versprechen untermauern, dass er sich mit 77 als Mann des Übergangs sieht, der die USA nach den Trump-Turbulenzen in ruhigeres Fahrwasser steuern will und nach vier Jahren den Stab an die jüngere Generation der Demokraten weitergibt.

Durchkreuzen kann den Aufbau einer kraftvollen Kampagne für die Wahl am 3. November selbstredend Donald Trump. Bisher ist es dem Amtsinhaber aber nicht gelungen, das politische Urgestein zu zertrümmern. Selbst der mit einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump bestrafte Versuch, Biden und dessen Sohn Hunter in der Ukraine-Affäre als korrupt darzustellen, schlug fehl.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, haben zahlreiche Länder Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen verhängt. Die Straßen sind verwaist, viele Metropolen wirken wie Geisterstädte. Fast menschenleer und autofrei ist auch die Straße des 17. Juni in Berlin. Foto: Carsten Koall / dpa

Die Straße des 17. Juni am Brandenburger Tor. Foto: Carsten Koall / dpa

Auch die Shoppingmeile am Berliner Kurfürstendamm ist aufgrund der Corona-Krise menschenleer. Foto: Michael Kappeler / dpa

26. März: Selbst zur Rush Hour um 18 Uhr ist die U-Bahn Station Friedrichstraße in Berlin verwaist. Foto: Annette Riedl / dpa

Passanten überqueren die nahezu unbefahrene Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Die verwaiste Regent Street, eine Haupteinkaufsstraße und Verkehrsader in Londons West End. Die britische Regierung hat im Kampf gegen das Coronavirus weitreichende Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Foto: Leon Neal / Getty Images

Auf einem Info-Bildschirm über einer Straße in Manchester (Großbritannien) werden die Menschen aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Foto: Christopher Furlong / Getty Images

Polizisten und Bahnmitarbeiter an der fast menschenleeren Waterloo Station in London. Foto: Alex Davidson / Getty Images

Eine Straße in der Nähe des Vatikans in Rom. Italien ist besonders schwer von der Corona-Krise betroffen. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Verwaiste Straßen in der Nähe des Kolosseums in Rom. Foto: Elio Castoria / AFP



Ausgangssperren wegen des Coronavirus führen auch in der französischen Hauptstadt Paris zu fast menschenleeren Straßen. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Die Pariser Prachtstraße Champs-Elysees mit dem Triumphbogen ist fast unbefahren. Nur wenn es unbedingt nötig ist, sollen die Menschen in Frankreich das Haus verlassen. Foto: Christian Böhmer / dpa

Nahezu menschenleer ist auch die „Avenue de l’ Opéra“ in Paris, im Hintergrund die historische Oper. Foto: Christian Böhmer / dpa

Eine Frau überquert den Magenta Boulevard in Paris. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Ein Lebensmittel-Verkäufer schiebt seinen Wagen eine fast leere Straße in der Nähe des Times Square in New York hinunter. Die Metropole gilt als das Epizentrum der Corona-Krise in den USA. Foto: Wong Maye-E / dpa



Mitglieder der Army National Guard patrouillieren vor dem Jacob K. Javits Convention Center, das in der Corona-Krise als temporäres Krankenhaus dient. „Wir hängen hier alle zusammen drin“, steht auf der Anzeigetafel. Foto: Angela Weiss / AFP

Der Verkehrsknotenpunkt Oculus nahe dem Ground Zero in New York. Foto: Spencer Platt / AFP

Die Grand Avenue in Downtown Los Angeles. Auch der US-Bundesstaat Kalifornien hat eine Ausgangssperre verhängt. Foto: ROBYN BECK / AFP

Der leere Hollywood Boulevard in Los Angeles. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Mumbai, Indien: Eine Hauptverkehrsstraße, die zum Bahnhof „Chhatrapati Shivaji" führt, ist komplett leer. Der indische Premierminister Modi verhängte eine strenge 21-tägige Ausgangssperre. Foto: Rajanish Kakade / dpa



Eine verwaiste Straße in Mumbai. Foto: Punit Paranjpe / AFP

Das historische Denkmal India Gate in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi, normalerweise bevölkert von Menschenmassen. Foto: Getty Images

Ein Motorradfahrer hat eine Straße in Neu-Delhi für sich alleine. Foto: Getty Images

Auch wenn sich der Alltag in China langsam wieder normalisiert, sind auf den Straßen Pekings nur wenige Menschen unterwegs. Foto: Nicolas Asfouri / AFP

Eine Frau mit Atemschutzmaske vor einem leeren Einkaufszentrum in Peking. Foto: Lintao Zhang / Getty Images



In der Corona-Krise steigen Joe Bidens Chancen auf Wahlsieg

In aktuellen nationalen Umfragen liegt Biden mit 53 % zu 42 % deutlich vor Trump. Auch in den Schlüsselbundesstaaten Michigan, Wisconsin und Pennsylvania, die Trump 2016 hauchdünn für sich entscheiden konnte, hat der designierte Herausforderer die Nase vorn – was sieben Monate vor der Wahl nur bedingt aussagekräftig ist.

Sollte Amerika aber bei der Bewältigung der Corona-Krise bis zum Frühherbst ökonomisch abstürzen, könnten Bidens Chancen deutlich steigen. Die Krise gefährdet Trumps Wiederwahl. Schon heute ist eine Mehrheit der Amerikaner mit dem erratischen Krisen-Management des Amtsinhabers erkennbar unzufrieden. Vor allem das schwarze Amerika leidet.

Trump spürt die Gefahr. Seine Wahlkampfstrategen haben Joe Biden über Ostern in einem ersten Wahlkampf-Spot voller Halb- und Unwahrheiten als Freund des Landes karikiert, das Trump ursächlich für die Corona-Epidemie in Amerika verantwortlich macht: China.

Die Attacke ist kein Zufall. Bidens (angeblich in jeder Beziehung zu nachsichtiges) Verhältnis zum geopolitischen Gegenspieler der USA wird ein Eckpfeiler der Schmutzkampagne sein, die dem Alt-Vizepräsidenten in den kommenden Monaten aus Richtung Trump bevorsteht.