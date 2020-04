Göring-Eckardt fordert in der Corona-Krise Noten-Stopp an Schulen

Berlin. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sorgt sich um die Kinder, die zu Hause unterrichtet werden müssen - und fordert im Interview einen Fahrplan zum Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen.

Wie bereiten Sie sich auf Ostern vor, Frau Göring-Eckardt?

Katrin Göring-Eckardt: Ich werde zum ersten Mal den Hefezopf aus Trockenhefe machen, weil frische Hefe überall ausverkauft ist. (lacht) Wir feiern Ostern bei uns auf dem Land – leider nicht im großen Familienkreis wie sonst. Den Ostergottesdienst werden wir uns im Fernsehen anschauen müssen.

Sind Sie einverstanden mit dem Krisenmanagement der Regierung? Oder hört die Kanzlerin zu viel auf Virologen und zu wenig auf Psychologen und Ökonomen?

Göring-Eckardt: Jede Regierung tut gut daran, auf Fachleute zu hören. Die Entscheidung muss aber die Politik treffen. Das Krisenmanagement wird weiter die bisherige Unterstützung finden, wenn die Bundesregierung ihre Überlegungen offenlegt. Es nutzt uns in der Demokratie, wenn schwierige Abwägungen transparent diskutiert werden und unterschiedliche Ideen von Fachleuten und praktische Erfahrungen auf den Tisch kommen.

Natürlich setzt es uns als Menschen sehr zu, wenn wir nicht zusammen sein können. All die, die nicht arbeiten können, machen sich große Sorgen. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt daran arbeiten, wie wir aus den Beschränkungen wieder herauskommen. Wir können noch kein Datum nennen, aber wir müssen darüber diskutieren, was geht und was nicht geht, wenn das Land wieder hochgefahren wird. Jedem muss klar sein, dass wir große Versammlungen lange Zeit nicht haben können.

Wann sollen die Schulen wieder öffnen?

Göring-Eckardt: Dann, wenn es medizinisch vertretbar und für Kinder und Lehrer sicher ist. Ich hoffe, dass wir den Schulbetrieb in den Wochen nach Ostern ganz allmählich wieder aufnehmen können. Im ersten Schritt sollte es um eine Ausweitung der sogenannten Notbetreuung gehen, wenn beide Eltern Vollzeit arbeiten und Lernen zu Hause nicht möglich ist. Es wird bereits diskutiert, wie der Unterricht dann aussehen könnte.

Wichtig ist, dass die Gruppen eine Größe haben, die vernünftigen Schutz vor dem Virus ermöglicht – und alle Kinder wieder die nötige Unterstützung durch Lehrerinnen und Lehrer beim Lernen bekommen können.

Wie läuft der Unterricht zu Hause?

Göring-Eckardt: Unterschiedlich. Nicht jedes Kind hat zu Hause dieselben Möglichkeiten. Es wird zu oft übersehen, dass es auch Familien gibt, in denen schlichtweg kein Computer zum Lernen zur Verfügung steht. Wir brauchen einen Pakt für faire Bildungschancen. Kein Kind darf durch die Schulschließungen abgehängt werden, nur weil die Eltern wenig Geld haben oder nicht genügend beim Lernen unterstützen können.

Wenn Kinder gezwungen sind, ihre Matheaufgaben auf einem alten Handy zu lösen, läuft etwas schief. Davon darf doch nicht die Zukunft eines Kindes abhängen. Wenn ein Laptop für den Online-Unterricht gebraucht wird, aber das Geld fehlt, weil die Eltern auf Hartz IV angewiesen sind, dann sollte das Amt die Kosten übernehmen.

Erweisen sich die Eltern als gute Lehrer?

Göring-Eckardt: Viele Eltern leisten gerade Unglaubliches, aber das kann richtige Lehrer nicht ersetzen. Und das kann auch keiner erwarten. Helfen würde aber schon, wenn Eltern und Lehrer bei der Umstellung auf digitalen Unterricht mehr Unterstützung bekommen. Die Bundesregierung könnte jetzt eine Hotline mit Digitalcoaches einrichten, die dann bei Problemen beim Heimunterricht weiterhelfen. Für diese Aufgabe könnte man Selbstständige aus der IT-Branche gewinnen, denen jetzt Aufträge wegbrechen.

An einigen Schulen fehlt es auch immer noch an der nötigen Software, der technischen Ausstattung oder an Trainingsangeboten für Lehrer. Da braucht es jetzt schnelle und unbürokratische Hilfe – und zwar einheitlich in ganz Deutschland.

Woher soll das Geld kommen?

Göring-Eckardt: Fördermittel für die Digitalisierung der Schulen liegen im Grunde ja schon bereit – im Digitalpakt. Fünf Milliarden Euro hat der Bund zur Verfügung gestellt, doch die Mittel fließen viel zu langsam ab. Ich bin dafür, bei den Förderungen jetzt Pauschalgenehmigungen für die Schulen zu erteilen, die bei der Digitalisierung am weitesten zurückliegen. Damit wird bei allen Schulen zumindest rasch ein ähnliches Grundniveau erreicht. Es ist nicht die Zeit für langwierige Bewilligungsverfahren. Der Bedarf ist ja offensichtlich.

Wie lässt sich bewerten, welche Lernfortschritte im heimischen Wohnzimmer erzielt werden?

Göring-Eckardt: Ich denke, dass man die Zeit, in der zu Hause gelernt werden muss, nicht in die Bewertung einfließen lassen sollte. Die Lernvoraussetzungen in den Familien sind zu unterschiedlich, um eine faire Notengebung zu ermöglichen. Das wissen auch die meisten Lehrer.