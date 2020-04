Coronavirus: Ärger um mangelnde Solidarität - Kann die Krise die EU zerstören?

Brüssel. Die Corona-Krise wird zum großen Stresstest für das vereinte Europa. Vor einem weiteren Krisengipfel der EU-Regierungschefs, der für Donnerstag geplant ist, machen ungewöhnlich heftige Warnungen vor einem Scheitern der Europäischen Union die Runde. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat schon das Ende der EU beschworen, wenn sich die Staaten nicht zu einer starken europäischen Solidarität in gesundheitlicher und finanzieller Hinsicht verständigten.

Auch der frühere EU-Kommissionspräsident Jacques Delors erklärt, die Krise könne die Europäische Union zerstören: Die fehlende Solidarität und die angespannte Stimmung unter den Regierungschefs stelle für sie eine „tödliche Gefahr“ dar. Die drei EU-Kommissare für Wirtschaft, Industrie und Außenbeziehungen schlossen sich den Warnungen am Wochenende mehr oder weniger klar an – mit Blick auch auf die Stimmung etwa in Italien. Dort hatten Bürgermeister in den vergangenen Tagen demonstrativ die blaue EU-Flagge ein, die Zeitung „La Repubblica“ war sogar einmal mit der Schlagzeile „Hässliches Europa“ erschienen.

Die Enttäuschung vor allem in Italien ist groß. Erste Bitten aus Rom um Hilfeleistungen der anderen EU-Staaten mit medizinischen Geräten und Personal waren Anfang März durch die Bank ignoriert worden, Deutschland hatte zeitweise sogar ein Exportverbot für Schutzausrüstung auch innerhalb der EU verhängt. Ausgerechnet China, dann auch Russland halfen dem schwer geprüften Land mit Hilfslieferungen aus der Klemme; im ohne europaskeptischen Italien sitzt der Ärger nun tief. Aber auch zum Beispiel in Frankreich ist die Enttäuschung über mangelnde Kooperation und Solidarität in der EU während der Krise groß.

Debatte um finanzielle Solidarität der EU-Staaten in Corona-Krise

Nun hat sich die Debatte auf finanzielle Solidarität verlagert, schnell ist ein erhitzter Grundsatzstreit daraus geworden, der Europa zu spalten droht. Nicht nur Italien, sondern auch Spanien, Frankreich und fünf weitere EU-Staaten verlangen vehement die Einführung einer gemeinschaftlichen Schuldenaufnahme zur Bekämpfung des Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen.

Die Coronabonds würden auch hochverschuldeten Staaten wie Italien günstige Zinsen an den Finanzmärkten sichern – dafür müssten die EU-Staaten erstmals für die Schulden anderer Länder haften. Deutschland, die Niederlande, Finnland und Österreich lehnen diesen Tabubruch wie schon in der Eurokrise ab. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bekräftigte erst am Sonnabend im Interview mit unserer Redaktion das deutsche Nein. Die Südländer sind sauer auf die „geizigen Vier“, aber auch auf die zwischen den Lagern lavierende Kommissionspräsidentin Ursula von Leyen.

Es sah so aus, als könnte es kurz vor Ostern zum gefährlichen Knall kommen – mit Kanzlerin Merkel auf der einen, Präsident Macron auf der anderen Seite. Möglich ist das immer noch. Doch wenn an diesem Dienstag zunächst die EU-Finanzminister einen Ausweg für die Regierungschefs sondieren, könnte ein Kompromisspaket, an dessen Ausarbeitung auch Scholz war, den Streit befrieden. Geplant ist ein 500-Milliarden-Programm, das Staaten wie Italien oder Spanien in der Pandemie schnell helfen könnte – viel schneller, als es gemeinsame Anleihen könnten, die wegen finanztechnischer Details wohl erst in zwei Jahren zur Verfügung stünden.

Das neue Rettungspaket hat drei Elemente:

Der Euro-Rettungsfonds ESM soll eine vorsorgliche Kreditlinie für besonders schwer betroffene Euro-Staaten einrichten, insgesamt bis zu 200 Milliarden sind im Gespräch. Jedes Land könnte so Kredite über maximal zwei Prozent seiner jährlichen Wirtschaftsleistung erhalten, heißt es in dem Entwurf, der unserer Redaktion vorliegt. Italien bekäme also rund 40 Milliarden Euro – ohne die sonst beim Rettungsschirm üblichen strengen Auflagen.

Die Europäische Investitionsbank soll durch Bürgschaften bis zu 200 Milliarden Euro an zusätzlichen Krediten vor allem für Mittelständler ermöglichen.

Und auf Vorschlag der EU-Kommission soll die Union Staaten bei der Zahlung von Kurzarbeitergeld unterstützen. Von der Kommission aufgenommene Darlehen von insgesamt 100 Milliarden Euro sind dazu geplant, mit denen die Regierungen einen drastischen Anstieg der Ausgaben für Kurzarbeit abfedern könnten. Die EU-Staaten sollen der Kommission dafür Garantien über 25 Milliarden Euro zusagen. „Das ist gelebte europäische Solidarität", sagt Kommissionspräsidentin von der Leyen, die den Plan kurzfristig zur Konfliktentspannung vorgelegt hatte.

Möglicherweise wird es auf niederländischen Vorschlag auch noch einen speziellen Gesundheitsfonds über 10 bis 20 Milliarden Euro geben, der direkt für den Kampf gegen Corona in den besonders betroffenen Ländern eingesetzt würde – den Topf müssten wohlhabende Länder wie Deutschland oder die Niederlande mit eigenen Geldern füllen.

Doch ob der große Krach damit abgewendet ist, ist noch nicht sicher. Diplomaten in Brüssel bemühten sich zwar in den vergangenen Tagen die Scherben zu kitten, die die erhitzte Debatte hinterlassen hat. Italiens Präsident Giuseppe Conte beharrt aber weiter auf gemeinsamen europäischen Anleihen, auch wenn er – wie die Regierung in Paris – nun das Wort Coronabonds vermeidet.

Großes Wiederaufbauprogramm – der neue „Marschallplan“

Sollte Conte einlenken und pragmatisch erstmal die Nothilfe annehmen, wäre der Streit aber nur vertagt: Die Forderung nach Coronabonds werden Italien und Frankreich dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf den Tisch bringen, haben sie in Brüssel schon signalisiert. Der nächste Anlauf käme, wenn die EU-Regierungschefs in ein paar Monaten über ein großes gemeinsames Wiederaufbauprogramm für die europäische Wirtschaft beraten werden, das in Brüssel schon als neuer „Marschallplan“ gehandelt wird – in Anlehnung an die US-Hilfen für Europa nach dem zweiten Weltkrieg.

Von der Leyen setzt darauf, dass dann auch die große Stunde des vereinten Europas schlägt, nachdem in der Corona-Krise anfangs der nationale Egoismus Vorrang hatte. „In dieser großen Krise liegt auch die Chance, dass sich Europa noch einmal neu erfindet“, glaubt von der Leyen. Aus Sicht der Südländer ist es auch die Chance, die gemeinschaftliche Schuldenhaftung in der EU durchzusetzen, die in der Eurokrise noch nicht mehrheitsfähig war.

Es hilft wenig, dass die Kanzlerin ihren Kollegen beim letzten Video-Gipfel schon klargemacht hat, für eine gemeinsame Schuldenhaftung in der EU habe sie keine Mehrheit im Bundestag. Die Erwartungen an die Bundesregierung in dieser Krise sind hoch: „Ganz Europa zählt auf Deutschland“, sagt der französische Finanzminister Bruno Le Maire.

Deutsche Regierung bemüht sich um Solidaritätssignale

Die Regierung in Berlin bemüht sich aber bereits um andere Solidaritätssignale, nachdem sie in den vergangenen Wochen die europäischen Nachbarn etwas aus dem Blick verloren hatte. Dass schwerkranke Corona-Patienten aus Italien und Frankreich nun in deutschen Krankenhäusern behandelt werden, wird in Rom und Paris ausdrücklich anerkannt. Inzwischen hat Italien auch sieben Tonnen mit Beatmungsgeräten, Atemmasken und anderen Hilfsgütern aus Deutschland erhalten.

In Brüssel wird jetzt versucht, solche Einsätze auszuweiten: Die EU-Kommission will die gegenseitigen medizinische Notfallhilfe der Mitgliedstaaten unterstützen, mit finanzieller Beteiligung an den Transportkosten und der Koordinierung von freien Bettenkapazitäten. Der Europaabgeordnete und CDU-Gesundheitsexperte Peter Liese, der solche Einsätze schon länger fordert, sagt: „Es ist dringend erforderlich, dass alle Mitgliedstaaten ihre freien Bettenkapazitäten melden und Regionen wie Norditalien, Madrid und Ostfrankreich helfen- dort kämpfen Ärzte und Pfleger verzweifelt um das Leben der Menschen, haben aber einfach keine Kapazitäten mehr.“

Die Krise treffe die Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen Zeiten: „Diejenigen, die heute Hilfe leisten, sind morgen über Hilfe der anderen mit Sicherheit dankbar“. Auch Liese warnt aber: „Wenn wir nicht solidarisch sind, kann das Corona-Virus die Europäische Union zerstören.“

