Coronavirus: Familienministerin Giffey startet Jobbörse für Freiwillige

Berlin. Mehr als 90.000 Freiwillige engagieren sich bundesweit in Kitas und Seniorenheimen, in Museen und Sportvereinen. Doch durch die Corona-Krise sind jetzt Zehntausende ohne Aufgabe, weil Einrichtungen und Angebote ihren Betrieb stark eingeschränkt haben oder sogar geschlossen sind. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will deren Tatkraft nun auf andere Felder umlenken: In der kommenden Woche soll dazu eine Online-Plattform für die Freiwilligendienste geschaltet werden.

