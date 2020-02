Armin Laschet will CDU-Vorsitzender werden - Spahn sein Vize

Berlin. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert für den CDU-Vorsitz. Das erklärte er nach Informationen unserer Redaktion gegenüber der Parteiführung der NRW-CDU in einer Telefonkonferenz.

Laschet betonte, dass alles für eine Mannschaftsaufstellung getan worden sei, es nun aber Klarheit geben müsse. Die Union müsse auch nach der Bundestagswahl 2021 die zentrale politische Kraft der Mitte sein.

CDU-Vorsitz: Laschet kandidiert – Spahn soll sein Vize werden

Zugleich hat Armin Laschet gegenüber dem geschäftsführenden Landesvorstand der CDU NRW angekündigt, im Falle seiner Wahl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als Nachfolger im Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU vorzuschlagen.

Jens Spahn erklärte in der Telefonkonferenz, es brauche eine integrative Persönlichkeit als Parteivorsitzenden. Armin Laschet habe in NRW gezeigt, dass er Konservative, Soziale und Liberale in einer Mannschaft zusammenführen könne, so Spahn. Laschet habe eine Wahl gewonnen und regiere erfolgreich das größte Bundesland. Deshalb unterstütze Spahn Laschets Kandidatur.

Laschet und Spahn geben um 9.30 Uhr Pressekonferenz

Für diesen gemeinsamen Schritt gab es in der Spitze der NRW-CDU viel Zuspruch und Unterstützung. Es wurde von Teilnehmern als starkes Signal für eine Neuaufstellung der Partei gewertet. Für 9.30 Uhr werden Armin Laschet und Jens Spahn zum Thema „Zur Zukunft der CDU Deutschlands“ in der Bundespressekonferenz erwartet.

Damit konkurrieren nun drei Kandidaten um den CDU-Vorsitz. Nach Norbert Röttgen wollte auch Friedrich Merz seine Kandidatur offiziell verkünden.Die Wahl des Nachfolgers von Annegret Kramp-Karrenbauer soll am 25. April stattfinden.

