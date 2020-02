Lindner: „Wir haben uns von der AfD in eine Falle locken lassen“

Schon als Schüler war Christian Lindner Chef – und arbeitet sich schließlich an die Spitze der FDP hoch. Wir zeigen seine Karriere vom Kreisverband bis in den Bundestag in Bildern.

FDP-Chef Christian Lindner über das Wahl-Desaster von Thüringen, die schlechten Umfrageergebnisse und die Führungskrise in der CDU.

FDP-Chef Lindner: „Haben uns von der AfD in eine Falle locken lassen“

Hamburg. Die Bürgerschaftswahl am Sonntag wird für die FDP zur Schicksalswahl. In der letzten Umfrage lagen die Liberalen nur noch bei 4,5 Prozent. FDP-Chef Christian Lindner über die Lehren aus Thüringen, die eigene Rolle und die Chancen in der Hansestadt.