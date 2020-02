„Warrior Cats“ - Der Clan der Katzen ist weltweit aktiv

Was wird das nächste große Ding? Diese Frage unterhält ganze Wirtschaftszweige. An der Börse versuchen Analysten, den zukünftigen Verlauf von Indizes zu bestimmen und damit Geld zu verdienen. In der Modeindustrie, im Kulturbetrieb, im Lebensmittelsektor und anderswo werben Horden von Zukunftsforschern damit, heute schon sagen zu können, wonach morgen die halbe Welt giert. Manchmal nennen sie sich auch Trendscouts, Early Adopter, Lead User, Influencer oder sogar Coolhunter – ja, dieses Wort gibt es tatsächlich.

Ich war jedenfalls nie ein Coolhunter. Und das nicht nur, weil ich das Wort grässlich finde. Eine gewisse Distanz gegenüber den Trends, die gerade so durchgehechelt werden, schien mir immer wichtig, um meinen Seelenfrieden zu wahren. Über meine Kleidung zum Beispiel will ich nicht groß nachdenken müssen. Hose, Hemd, zack. Ich bin ein großer Freund der Anekdote über Albert Einstein, der angeblich die gleiche Kleidungsgarnitur dutzendfach im Schrank hatte, um keine Zeit mit Grübeleien zu verschwenden. Sonst verbindet mich leider nur wenig mit ihm.

„Warrior Cats“ - Kinder sind natürliche Trendbarometer

Nun ist es aber so, dass ich Vater zweier Kinder bin. Kinder sind natürliche Trendbarometer. Was sie langweilt, wird es in Zukunft sehr schwer haben (eine Erkenntnis, mit der sich zum Beispiel viele Museumsleute besorgt auseinandersetzen). Und was sie begeistert, wird mit relativ großer Wahrscheinlichkeit zum nächsten großen Ding. Zum Beispiel kriegerische Katzen.

Mein elfjähriger Sohn ist ein großer Fan der Serie „Warrior Cats“. Die Bücher liegen bei uns haufenweise rum, er liest sie ständig. Die „Warrior Cats“ sind eine riesige Romanreihe, geschrieben von einem britischen Autorinnenkollektiv namens Erin Hunter, das sich wiederum aus den Autorinnen Kate Cary, Cherith Baldry, Victoria Holmes und Tui Sutherland zusammensetzt. Inzwischen liegen, wenn ich das richtig überblicke, sechs Staffeln mit jeweils sechs Büchern auf Deutsch vor, in der englischen Originalsprache sind es sogar sieben Staffeln.

„Warrior Cats“ werden wohl nächster Harry Potter

Die Romane handeln von rivalisierenden Katzenclans mit seltsamen Binnenversalien, WolkenClan, WindClan, SternenClan und so weiter. In der Altersklasse meines Sohnes kennt sie jeder, im englischen Sprachraum sind sie genauso populär. Die US-Filmproduktionsgesellschaft STX Entertainment hat sich, wie ich lese, die Verfilmungsrechte gesichert. Wenn mich nicht alles täuscht, werden die kämpfenden Katzen der nächste Harry Potter. Nur dass es bei Harry Potter sieben Romane waren. Hier sind es schon mehr als fünfmal so viele.

Umso verblüffender, dass so wenig darüber geschrieben wird. Ich habe mal in unserem Archiv nachgesehen, Suchbegriff „Warrior Cats“. Der "Harzkurier" berichtete am 20. Dezember 2019 über einen Vorlesewettbewerb in Osterode, bei dem die Schüler Nico, Leonie und Isabell unter anderem aus den „Warrior Cats“ vorlasen. Schon im November 2019 wurden in der "Westfalenpost" zwei Intensivleserinnen der Stadtbücherei Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) porträtiert, die unter anderem gern zu den Kampfkatzengeschichten greifen. Ähnliche Kunde überlieferte die "Glinder Zeitung" aus dem schönen Sachsenwald.

In meiner Jugend war ein fetter Kater namens Garfield populär

Ich halte also fest: Die „Warrior Cats“ haben ihr Revier längst über ganz Deutschland ausgedehnt, aber eine eingehende Analyse des Phänomens fehlt bislang – obwohl doch der Begriff des Clans für viele Journalisten so ein politisches Reizwort ist.

In meiner Jugendzeit war ein fetter Kater namens Garfield populär, der eine Vorliebe für Lasagne und für sein näheres Umfeld nur Verachtung übrig hatte. Die „Warrior Cats“ scheinen da aus ganz anderem Holz geschnitzt zu sein, nicht wohlstandsverwahrlost und zynisch, sondern selbstoptimiert und kompromisslos. Fragt man allerdings die Kinder, was an den Katzenclans so faszinierend ist, erhält man die übliche Reaktion: Ist halt cool erzählt, Papa, keine große Sache, wann gibt es eigentlich Abendessen und wie sieht’s heute mit Nachtisch aus? Meine Recherchen dauern an.