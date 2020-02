Thüringen: Thomas Kemmerich gewählt - Wie es jetzt weitergehen kann

Berlin. Heide Simonis, Andrea Ypsilanti – Bodo Ramelow. Der Thüringer ist nicht der erste Politiker, dessen scheinbar sichere Wahl zum Ministerpräsidenten jäh böse endet. Die FDP war so frei, ihren Bewerber Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum neuen Regierungschef in Erfurt wählen zu lassen. Der Tabubruch und seine Folgen. Wie geht es weiter? Alle Fragen im Überblick.

Thüringen: Auf wen stützt sich Thomas Kemmerich?

Nach seinem Verständnis: auf die bürgerliche Mitte. „Dafür stehe ich.“ Die AfD zählt sich selbstredend dazu, die CDU sowieso. Landeschef Mike Mohring bekennt: „Wir haben den Kandidaten der Mitte gewählt.“ Da der Bewerber der AfD keine Stimme erhielt, dürften seine Parteifreunde den FDP-Mann gewählt haben. AfD, CDU und FDP haben zusammen 48 Mandate. Bekommen hat er 45.

Wie konnte es so weit kommen?

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beschreibt eine Fehlerkette. Fehler Nummer eins: Der bisherige Linke-Ministerpräsident Ramelow stellte sich ohne parlamentarische Mehrheit zur Wahl. Fehler Nummer zwei: Die CDU habe nicht akzeptiert, dass sie die Landtagswahl verloren hat.

Fehler Nummer drei benennt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer: „Es ist genauso falsch, dass es jetzt einen Ministerpräsidenten gibt, der mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist.“Wahl in Thüringen - das sind die Reaktionen

Wer wird Thüringen regieren?

Kemmerich würde antworten: Kemmerich. Einen Tag vor der Wahl hatte er in einem Interview gesagt, es müssten „nicht alle jetzt noch amtierenden Minister ausgetauscht werden, zum Beispiel die der SPD“. Das zeigt, dass er ein Drehbuch hatte; und dass darin sogar eine Rolle für die SPD vorgesehen war.

Den Grünen bot er am Mittwoch Gespräche an. CDU-Mann Mohring ist es wichtig, dass Kemmerich klarmacht, „dass es keine Koalition mit der AfD gibt“. Das schließt AfD-Minister und eine förmliche Verabredung aus, nicht aber eine Regierung aus Liberalen, Christdemokraten und Parteilosen. Sie müsste sich von Fall zu Fall ihre Mehrheiten suchen.

Gibt es bald Neuwahlen?

Geschockt: Bodo Ramelow (Die Linke), bisheriger Ministerpräsident.

Foto: Martin Schutt / dpa

Das erwartet die Bundes-FDP, sollten sich CDU, SPD und Grüne verweigern. Die Unterstützung der AfD hält Parteichef Christian Lindner für „taktisch motiviert“. Es gebe „keine Basis“ für eine Zusammenarbeit. Lindner geht auf Distanz, der Rufschaden trifft die ganze Partei. Außenpolitiker Alexander Lambsdorff empfiehlt „sofortigen Rücktritt“. Aber: Die Berliner Führung hat keinen direkten Zugriff auf den Verband in Thüringen.

Eine Neuwahl ist nicht zwingend. Der Haushalt 2020 ist beschlossen. Das ist für eine Minderheitsregierung politisch die halbe Miete. Kretschmer gibt zu bedenken: „Ohne parlamentarische Mehrheit kann der Ministerpräsident keine verantwortliche Regierungsarbeit leisten.“ Die Hürde für Neuwahlen ist in Thüringen hoch.

Die Landesverfassung sieht eine vorzeitige Neuwahl vor, wenn der Landtag mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Abgeordneten seine Auflösung beschließt. Es kommt darauf an, wie viel Druck jetzt auf den Ministerpräsidenten ausgeübt wird. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer fordert Neuwahlen. Mike Mohring lehnt sie ab.Interaktive Karte - Landtagswahl Thüringen 2019

Blamiert Mohring CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer?

Gleich nach der Landtagswahl war Mohring auf Ramelow zugegangen, „mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht“. Es war die Bundes-CDU, die zwei Brandmauern einzog. Mohring sollte nicht mit der Linken und auch nicht mit der AfD koalieren. Mit der Wahl Kemmerichs nahm Mohring die letzte Ausfahrt zur Macht, aber auch die führt in eine Sackgasse.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: „Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und hat heute Thüringen politisch und unser ganzes Land in Brand gesetzt.“ Umso schlimmer sei, dass offensichtlich auch CDU-Abgeordnete in Kauf genommen hätten, dass durch ihre Stimme ein Ministerpräsident auch mit den Stimmen von Nazis wie Herrn Höcke gewählt werden konnte. Neuwahlen wären nun „das Beste“.

CSU-Chef Markus Söder sagt: „Dieser ganze Tag nützt nur der AfD.“ Nicht alle in der Union denken so. „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte die Galionsfigur der rechtskonservativen Werteunion, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, unserer Redaktion. Er hätte sich einen CDU-Ministerpräsidenten gewünscht, „allerdings fehlte meiner Partei dazu der Mut“.FDP-Chef Lindner bestreitet Zusammenarbeit mit AfD in Thüringen

Ist eine ähnliche Entwicklung in anderen Ländern und im Bund möglich?

Die AfD hofft es. „Das Ausgrenzen der AfD funktioniert nicht“, frohlockt im Bundestag ihr Fraktionschef Alexander Gauland. Kretschmer warnt, „diese Wahl spaltet das Land weiter“. Damit meint er nicht nur den Freistaat. Es wäre indes nicht der erste Tabubruch, der irgendwann zur Normalität wird.

• Kommentar: Tabubruch in Thüringen: Der braune Makel von Kemmerich

Dass eine Minderheitsregierung durch eine Oppositionspartei gestützt wird, wurde als „Magdeburger Modell“ bekannt, das die SPD 1994 in Sachsen-Anhalt eingeführt hat. Dort ließ sich die SPD über acht Jahre hinweg von der PDS tolerieren. Die PDS, die heutige Linke, war damals die Partei mit dem größten Igitt-Faktor. Für Kemmerich ist sie es wohl heute noch.