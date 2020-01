Vorwahlen in den USA: Diese Kandidaten liegen in Umfragen vorn

Washington. Vorwahlen in den USA: Die Demokraten suchen einen Gegner für Donald Trump. Wer könnte den amtierenden Präsidenten bei der nächsten Wahl am 3. November 2020 besiegen?

Am Anfang waren es 29 Kandidaten, die sich um die Präsidentschaftskandidatur bewarben – so viele wie nie zuvor. Inzwischen sind noch zwölf Männer und Frauen im Rennen. Echte Chancen auf die Präsidentschaftskandidatur werden aber nach derzeitigem Stand nur diesen Bewerber(innen) eingeräumt:

Kandidat Joe Biden: Obamas Vize will Präsident werden

Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden liegt im Prinzip seit Frühjahr vergangenen Jahres in den meisten Umfragen vorn. Der 77-Jährige war acht Jahre Stellvertreter von Barack Obama. Sein Credo lautet: Trump spaltet die Nation, Biden kann kitten, was kaputt ist.

Joe Biden, unter Obama acht Jahre Vizepräsident, will der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden.

Der in Pennsylvania geborene Vertreter des moderaten Spektrums ist seit fast 40 Jahren im politischen Betrieb, lange Zeit davon als Senator. Er genießt bei Arbeitern und Afro-Amerikanern hohes Ansehen, hat im Wahlkampf aber mit einer Begeisterungslücke zu kämpfen. Biden ist kein mitreißender Redner.

Und er hat einen wunden Punkt: die Ukraine-Affäre. Dass sein Sohn Hunter Biden zu seiner Zeit als Vizepräsident unter Obama bei einem ukrainischen Gaskonzern Millionen verdient hat, mag juristisch einwandfrei sein. Ethisch-moralisch sauber ist es nicht. Politisch würde Donald Trump ihm das Thema bis zum letzten Tag um die Ohren hauen. Biden lag zuletzt im Mittelwert seriöser Umfragen bei 28 Prozent.

So begründet Joe Biden seine Kandidatur für die US-Wahl 2020 So begründet Joe Biden seine Kandidatur für die US-Wahl 2020

Kandidat Bernie Sanders – der demokratische Sozialist

Wie bereits vor vier Jahren, damals war nur Hillary Clinton stärker, kann der 78-jährige Bernie Sanders immer noch auf eine breite Anhängerschaft gerade bei jungen Leuten zählen. Der parteilose, selbst ernannte demokratische Sozialist, hat die gleichen Forderungen wie 2016: staatliche gesetzliche Krankenversicherung für alle, mehr Geld für den Kampf gegen den Klimawandel und eine höhere Besteuerung von Super-Reichen.

Bernie Sanders ist bei vielen jungen Wählern sehr beliebt.

Sanders hat im Herbst einen Herzinfarkt erfolgreich bewältigt. Der Senator aus Vermont wirkt seitdem agiler und frischer denn je. Das Partei-Establishment glaubt, dass er „viel zu weit links” ist, um Trump schlagen zu können. Sanders lag zuletzt im Mittelwert seriöser Umfragen bei 21 Prozent. Tendenz aufwärts. Er hat gute Chancen, Iowa und New Hampshire zu gewinnen.

Kandidatin Elizabeth Warren: Ex-Professorin hat „für alles einen Plan“

Elizabeth Warren (70), politisch in vielen Bereichen sehr nahe bei ihrem Konkurrenten Sanders, fing ihren Wahlkampf generalstabsmäßig vor über einem Jahr an. Der ehemaligen Jura-Professorin, die nach eigenen Worten „für alles einen Plan hat”, ist die Bekämpfung der sozialen Ungleichheit das wichtigste Anliegen.

Für Demokratin Elizabeth Warren ist die Bekämpfung der sozialen Ungleichheit das wichtigste Anliegen.

Die Senatorin aus Massachusetts will per Gesetz die Macht der Großkonzerne eindämmen und Wall Street als Finanzier von politischen Kandidaten einschränken. Warren sah im Sommer zwischenzeitlich wie die Gewinnerin aus, dann ging sie in den Umfragen auf Sinkflug. Warren lag zuletzt im Mittelwert seriöser Umfragen bei 14 Prozent.

Kandidat Pete Buttigieg – der jüngste Bewerber

Als Pete Buttigieg, ehemaliger Bürgermeister von South Bend (100.000 Einwohner) im Arbeiterbundesstaat Indiana, im Frühjahr 2019 antrat, gab dem 38-Jährigen kaum jemand eine Chance. Zu jung, zu unerfahren, lauteten die häufigsten Urteile über den offen homosexuell lebenden Afghanistan-Veteranen, der mindestens sechs Sprachen spricht.

Afghanistan-Veteran Pete Buttigieg ist der Jüngste im Bewerberfeld.

Durch kluge Rhetorik, breites Praxiswissen als Bürgermeister und Schlagfertigkeit hat sich Buttigieg (gesprochen: Buddedschedsch), der einmal für die Unternehmensberatung McKinsey tätig war, dauerhaft etabliert. Sein Plus: Er hat keine Altlasten in Washington. Sein Motto lautet: Es ist höchste Zeit, eine jüngere Generation ans Staatsruder zu lassen.

Buttigieg ist ein pragmatischer Mann der Mitte. Er fischt im gleichen Wählerteich wie Biden. Buttigieg lag zuletzt im Mittelwert seriöser Umfragen bei 8 Prozent.

Kandidat Michael Bloomberg: Milliardär als „wild card“

Michael Bloomberg, ehemaliger Bürgermeister New Yorks, ist die „wild card” im Rennen, in das er erst am Super-Tuesday (3. März) einsteigt. Der 60-fache Milliardär, Gründer des gleichnamigen Finanzinformationsdienstes, hält Biden wegen seiner Rolle in der Ukraine-Affäre für zu angeschlagen und Warren und Sanders für entschieden zu weit links.

Vielfach-Milliardär Michael Bloomberg tritt an, weil er keinem der anderen Bewerber einen Sieg gegen Donald Trump zutraut.

Seine Kampagne bezahlt er aus der eigenen Schatulle. Statt Händeschütteln auf der Straße schaltet Bloomberg, bald 78, lieber landesweit hochprofessionelle TV-Spots im Fernsehen und in sozialen Netzwerken. Kernbotschaft: Trump, der Bankrotteur und Hochstapler, ruiniert das Land und muss weg.

Bloomberg hat für seinen Wahlkampf seit Dezember bereits 270 Millionen Dollar ausgegeben; mehr als Trump und alle demokratischen Mitbewerber zusammen. Bloomberg lag zuletzt im Mittelwert seriöser Umfragen bei Prozent.

Demokratische Kandidaten – Wer noch dabei ist

Amy Klobuchar, Senatorin aus Minnesota

Tom Steyer, Milliardär und Umweltschützer

Andrew Yang, Internet-Unternehmer

Deval Patrick, Ex-Gouverneur von Massachusetts

Tulsi Gabbard, Kongress-Abgeordnete

John Delany, früherer Kongress-Abgeordneter

Michael Bennet, Senator aus Colorado

Diese Kandidatinnen und Kandidaten rangieren im Durchschnitt der Umfragen bisher mehr oder minder unter ferner liefen. Prognose: Am Ende werden noch einige von ihnen aus dem Rennen sein.