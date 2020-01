Mieter gesucht: Aber bei der Wohnungsvergabe wollen viele Eigentümer lieber nicht an Zuwanderer vermieten.

Viele Wohnungseigentümer wollen nur an bestimmte Personen vermieten. Das Ergebnis dieser Umfrage spricht eine sehr deutliche Sprache.

Berlin. Die Wohnungsanzeige spricht eine deutliche Sprache: „Keine Moslems! Keine Haustiere! Vermietet wird nur an weibliche Einzelperson“. In anderen Fällen läuft es subtiler: Eine Frau mit ausländisch klingendem Namen bittet vergeblich um einen Besichtigungstermin für eine freie Wohnung – kaum ruft sie mit einem fiktiven deutsch klingenden Namen an, wird sie eingeladen.