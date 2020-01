Impeachment: Warum Trump schnell freigesprochen werden könnte

Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump geht in die entscheidende Phase. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen.

Washington. Mitch McConnell hatte vor der Illusion gewarnt, er sei in der Ukraine-Affäre für ein faires Verfahren mit offenem Ausgang zu haben: Ich bin hier nicht unparteiisch, sagte der republikanische Anführer im US-Senat vor Wochen sinngemäß, ich will, dass US-Präsident Donald Trump so schnell wie möglich freigesprochen wird.