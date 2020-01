Istanbul: Flugzeug kommt von Landebahn ab – Flüge gestoppt

Eine Maschine der Fluglinie Pegasus ist in Istanbul von der Landebahn abgekommen (Symbolbild).

Bei Sturm und Regen ist in Istanbul ein Flugzeug mit 164 Menschen an Bord von der Landebahn abgekommen. Flüge wurden vorerst gestoppt.

Unfall Flugzeug kommt in Istanbul von Landebahn ab – Flüge gestoppt

Istanbul. Offenbar wegen schlechten Wetters ist ein Flugzeug mit 164 Passagieren an Bord am Dienstagmorgen auf dem Istanbuler Sabiha-Gökcen-Flughafen von der Landebahn abgekommen. Nach Angaben der Airline Pegasus gab es keine Verletzten.

Auf Twitter gab das Gouverneursamt der Provinz Istanbul bekannt, dass die Reisenden sicher aus der Maschine gebracht worden seien.

Flugzeug kommt bei Sturm in Istanbul von Landebahn ab

In Istanbul ist es stürmisch und regnerisch. Zunächst seien alle Flüge ausgesetzt worden, teilte die Behörde weiter mit. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, die Flugsperre gelte bis 11.20 Uhr Ortszeit (9.20 Uhr MEZ).

Der Chef der halbstaatlichen Fluglinie Turkish Airlines, Bilal Eksi, ließ allerdings via Twitter verlauten, ihre Flüge blieben ab und in Richtung Sabiha Gökcen bis 15 Uhr am Nachmittag (13 Uhr MEZ) ausgesetzt. Der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge wurden einige Flüge zum großen Istanbul-Flughafen umgeleitet.

Die Maschine war laut Pegasus am Flughafen Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet. Der Vorfall werde untersucht. (dpa/fmg)

Unfälle auf Flughäfen – mehr zum Thema

Dass Flugzeuge von der Landebahn abkommen, passiert immer wieder. Im vergangenen Jahr war in Florida eine Boeing 737 über die Landebahn hinausgeschossen und in einem Fluss gelandet. Auch in Manila war ein Flugzeug von der Startbahn gerutscht.