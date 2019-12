Wie ich dieses Jahr Weihnachten erlebte

22. Dezember. Den Weihnachtsbaum gekauft. Er passte natürlich nicht ins Auto, deshalb schleppte ich ihn durchs Viertel. Seitdem Rückenschmerzen. Aber er steht. Meine neunjährige Tochter hat in diesem Jahr darauf bestanden, beim Schmücken mitzuwirken. Zwischen den klassisch schönen Kugeln, die meine Frau ausgesucht hat, schlängelt sich nun eine obskure Goldgirlande, die an ein Requisit aus „Babylon Berlin“ erinnert. Außerdem im Baum: ein kleiner Igel aus Plüsch und eine Kugel, die aussieht wie der „Star Wars“-Todesstern. Vielleicht ist die Tochter selbst nicht besonders vom Ergebnis überzeugt, sie hat die letzten beiden Nächte auswärts bei Freundinnen verbracht.

23. Dezember. Im Büro. Überlege kurz, wie der Tag morgen aussehen soll. Man muss ja die Zeit irgendwie totschlagen, bis das Christkind kommt. Dann eine Idee, ich chatte meine Frau auf Facebook an.

- Wie wäre es, wenn ich mit dem Sohn morgen Vormittag überraschend ins Kino gehe?

- Gute Idee! Du musst ihm aber auch Nachos mit Käsesoße kaufen. Und sehr viel Popcorn natürlich.

- Ich chatte gerade mit Dir, Sohn, richtig?

- Richtig!

Weihnachten - Kein Wecker funktioniert so gut wie dieses Datum

24. Dezember, 6 Uhr. Gut geschlafen, die Rückenschmerzen sind weg. Dafür sind die Kinder schon um sechs Uhr wach. Kein Wecker funktioniert so gut wie dieses Datum. Die Tochter will ins nahe gelegene Hotel, wo die Schwiegereltern frühstücken. Ich bringe sie hin, ihre Teilnahme am Frühstück (ein Würstchen, ein Ei, ein Brötchen) kostet sagenhafte 29,95 Euro. Im Hotel sind gerade offenbar viele Großeltern zu Gast, die Tochter trifft gleich eine Freundin mit ihrer Oma, setzt sich an deren Tisch und zischt mir zu, ich könne jetzt gehen. Ich trinke noch einen Kaffee mit den Schwiegereltern und breche auf, den Sohn zum Kino abholen.

24. Dezember, 10.30 Uhr. Mit dem Sohn in der Tram durchs menschenleere Berlin zur Kulturbrauerei, wo der Film um 11 Uhr startet. Weil das Kino fast leer ist und niemand in unserer Nähe ist, können wir uns unterhalten, während der Film läuft. Es ist alles wahnsinnig angenehm und entspannt. Ich habe ihm weder Popcorn noch Nachos mit Käsesoße gekauft, was mich mit pädagogischem Stolz erfüllt. Stattdessen machen wir danach beim Dönermann Station. Wir spazieren nach Hause und fachsimpeln über die Frage, was einen perfekten Döner ausmacht und welche Fehler man machen kann.

Meine Tochter hat jetzt eine eigene Morgenpost-Tasse

24. Dezember, 16 Uhr. Ich hole die Tochter bei einer Freundin ab, wir fahren zu mir ins Büro, weil sie das noch nicht kennt und wir noch ein paar Stunden verstreichen lassen müssen. Sie kramt in meinen Büroschubladen und verliebt sich in ein altes Typometer-Lineal, das ich dort noch habe und mit dem vor Urzeiten bei der Zeitung Satzbreiten ausgemessen wurden. Sie kriegt es nicht, es gibt Grenzen. Stattdessen hat sie jetzt eine eigene Morgenpost-Tasse. Als wir nach Hause kommen, gibt sie nicht damit an, um ihren Bruder eifersüchtig zu machen. Vielleicht stimmt das ja doch mit dem Fest der Versöhnung?

24. Dezember, 19 Uhr. Als auch noch die Bescherung, das Abendessen und der Besuch der Messe in vollkommener Harmonie verlaufen, wird mir langsam klar, dass diese Kolumne nicht das Pointenfeuerwerk werden kann, das ich mir ausgemalt habe. Vielleicht wird ja stattdessen eine kleine nachweihnachtliche Wärmelampe daraus, mal sehen.

25. Dezember, 13 Uhr. Endlich! Der erste Streit! Tochter und Sohn geraten sich in die Haare, indem sie sich gegenseitig schlechte Tischmanieren vorwerfen. Ich überlege zu schlichten, indem ich sage, dass sie beide gar keine haben. Ich tue es nicht und gratuliere mir selbst zu meiner klugen Zurückhaltung.