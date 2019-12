Finanzminister Scholz will Steuern auf Aktienkäufe einführen. Kritik kommt nicht nur von der Opposition. Was bis jetzt bekannt ist.

Brüssel/Berlin. Großer Wirbel um einen neuen Vorstoß von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur Besteuerung von Börsengeschäften in Europa: Ein am Dienstag bekannt gewordener Gesetzentwurf von Scholz sieht vor, dass alle Personen, die Aktien großer Unternehmen kaufen, 0,2 Prozent des Geschäftswertes als Steuer an den Fiskus zahlen – bei einem Aktienkauf in Höhe von zehntausend Euro fielen also 20 Euro als Steuer an, auch für Privathaushalte.